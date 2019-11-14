AVG en privacy: wat wij doen voor jouw rechten

Onze eisen voor privacy: het Privacy Pamflet

Bedrijven mogen alleen gegevens vragen en gebruiken die echt nodig zijn voor hun dienst of product. Bedrijven mogen je gegevens niet zonder jouw toestemming voor commerciële doeleinden gebruiken. De toestemming moet expliciet zijn: met een duidelijke uitleg en zonder trucjes ontfutseld. Bedrijven mogen je gegevens alleen met jouw expliciete toestemming delen met derden of doorverkopen. Bedrijven moeten bij de ontwikkeling van hun dienst of product al rekening houden met privacy ('privacy by design'). Alle standaardinstellingen moeten privacy-vriendelijk zijn ('privacy by default'). Bedrijven moeten ervoor zorgen dat gegevens makkelijk in te zien en aan te passen zijn, maar ook verwijderd en compleet vergeten kunnen worden. Bedrijven mogen je niet weigeren voor een dienst als je je gegevens niet wil geven voor commerciële doeleinden. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat je je account makkelijk kunt verwijderen. Bedrijven die je privacy schenden, moeten je financieel compenseren. De toezichthouder moet bedrijven stevig en snel aanpakken als ze niet aan bovenstaande eisen voldoen.

Waarom is privacy belangrijk?

Het recht op privacy betekent dat:

je het recht hebt om met rust gelaten te worden

dat anderen je niet zomaar bekijken

bedrijven je niet dwingen om je gegevens achter te laten om je een dienst te leveren

bedrijven duidelijk vertellen waar de gegevens voor nodig zijn

jij de regie hebt over je eigen gegevens

De praktijk is anders. Klik maar een paar minuten rond op internet en je wordt stiekem en intensief gevolgd door tientallen marketing- en techbedrijven. Zij vertalen je surfgedrag naar een persoonlijk profiel dat ze verkopen aan adverteerders.

Je komt er alleen achter dat dit gebeurt als je ellenlange voorwaarden doorakkert. Zo blijft er van je privacy niet zoveel over. En voordat je het weet wil een bedrijf je geen dienst meer leveren, omdat je onterecht in een ongunstig profiel bent beland.

Betalen met je data

Veel diensten lijken gratis, maar je betaalt: niet met geld maar met je data. En zelfs als je wel met euro's betaalt voor een dienst, is je privacy niet altijd goed gewaarborgd. Bedrijven moeten eerlijk vertellen wat ze met jouw data doen. En ze moeten zich aan de wet houden.

Wij zorgen dat deze bedrijven bij de les blijven. We helpen je je privacy te beschermen.