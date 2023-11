Wanneer krijg ik hiermee te maken?

Start je Google Chrome, dan zie je een scherm voor 'advertentieprivacy’. Misschien heb je de pop-up al gezien, anders zie je het scherm binnenkort. Je kunt er niet omheen. Als je de browser wilt blijven gebruiken moet je akkoord gaan, of niet.

Laat je niet misleiden door de tekst die suggereert dat je identiteit door deze optie wordt beschermd. Want je deelt meer informatie wanneer je de optie aanzet. Daarom zijn we nog niet enthousiast. ‘Nee’ is op dit moment beter voor je privacy dan ‘Ja’.

Hoe zet je 'advertentieprivacy' uit?

Alleen op ‘Nee, bedankt’ klikken is niet genoeg. Op een tweede scherm staan de mogelijkheden ‘Begrepen’ en ‘Instellingen. Als je via de knop ‘instellingen’ naar het menu gaat, zie je dat er ook andere opties aanstaan. Dus ook als je eerder voor ‘Nee, bedankt’ koos. Die opties moet je óók uitzetten.

Pas de instellingen aan

Klik in Chrome rechtsboven op > Instellingen > Privacy en beveiliging > Advertentieprivacy. Op deze pagina staan 3 opties die je aan- of uit kunt zetten. Je kunt ook sites en onderwerpen blokkeren, zodat die niet meer voor deze advertenties gebruikt kunnen worden.

Kies voor een andere browser

Je kunt er ook voor kiezen om helemaal te stoppen met Chrome. Kies bijvoorbeeld voor een privacyvriendelijke browser als Firefox of Brave. Die blokkeren standaard alle volgcookies en verzamelen geen interesses voor adverteerders.

Wat is ‘advertentieprivacy’ van Google?

Advertentieprivacy is een onderdeel van een nieuw project van Google: de ‘Privacy Sandbox’. Google wil in Chrome stoppen met tracking via cookies van derden en starten met adverteren op basis van interesses.

De browser weet op welke websites je bent geweest. Uit deze geschiedenis haalt Google onderwerpen die voor jou interessant zijn. Skiën en snowboarden, of bijvoorbeeld adoptie. Google deelt deze onderwerpen met adverteerders. Je ziet dan advertenties die waarschijnlijk relevant zijn.

Dankzij cookies van derden (third party cookies) kunnen adverteerders gebruikers volgen op verschillende websites. Maar de methode lijkt zijn beste tijd te hebben gehad. Een tijd geleden stopten browsers als Safari (Apple) en Firefox (Mozilla) al met het standaard toestaan van deze volgcookies. Nu wil ook Google hiermee stoppen. Naar eigen zeggen om de privacy van gebruikers beter te beschermen.

Wat verdient Google met advertenties?

Google is voor het grootste deel afhankelijk van advertentie-inkomsten. Moederbedrijf Alphabet verdient hier elk jaar honderden miljarden aan. Het overgrote deel van dat bedrag komt uit advertenties. Daarom wil het bedrijf advertentiebedrijven wel de mogelijkheid blijven geven om gericht te kunnen adverteren. Anders benadeelt Google zichzelf.

Door cookies en trackers van andere advertentiebedrijven tegen te houden kan Google meer grip krijgen op de advertentiemarkt. Adverteerders hebben Google dan (nog) harder nodig. De Britse toezichthouder en de Europese Commissie houden goed in de gaten hoeveel macht Google heeft op de online advertentiemarkt.

Het bedrijf kreeg al veel commentaar. Daarom is een vorig project om cookies te vervangen in januari 2023 jaar stopgezet. Daar komt nu dit nieuwe systeem voor in de plaats. Google zegt in een persbericht dat ze met de Britse toezichthouder hebben afgesproken om te kijken wat het beste werkt.

Word ik straks niet meer gevolgd met cookies?

Google zet inderdaad stappen om over een tijdje te stoppen met cookies van derden. Dat helpt voor een deel tegen het volgen van gebruikers. Maar websites kunnen je soms ook nog op andere manieren volgen. Het is dus te sterk om te zeggen dat websites je niet meer kunnen volgen.

Bovendien zet Google de cookies van derden pas halverwege 2024 uit. Tot die tijd heb je dus volgcookies van websites én de ‘advertentieprivacy’ van Google.

Is er een reden om het wel aan te zetten?

Vooralsnog is onduidelijk of Google’s ‘advertentieprivacy’ ook echt beter is voor je privacy dan volgcookies. Nogmaals: voorlopig blijf je, ook na het aanzetten van ‘advertentieprivacy’, nog door websites gevolgd worden via volgcookies.