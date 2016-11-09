Mastodon lijkt op Twitter

Mastodon lijkt nogal op Twitter. Je deelt op een eigen pagina korte berichtjes (‘toots’) met de rest van de wereld. Eventueel met een foto of video.

Je ‘volgt’ interessante andere gebruikers zodat je automatisch ook hun nieuwe berichten in je overzicht ziet. Je kunt uiteraard op elkaar reageren.

Er is wel een belangrijk verschil met Twitter. Mastodon is geen bedrijf waarbij alle gegevens op 1 plek samenkomen. Het is in de basis opensource software die draait op verschillende servers over de hele wereld.

Eind 2022 waren er maandelijks ruim 2,4 miljoen actieve gebruikers op het Mastodon-netwerk.

Hoe gebruik je Mastodon?

Hoe gebruik je het, in vogelvlucht? Je maakt een account aan bij een lokale open Mastodon-community. Bijvoorbeeld mastodon.nl. Standaard zie je welke berichten in je eigen community verschijnen. Berichten van mensen in andere communities zie je pas als je ze 'volgt'.

Stap voor stap: hoe maak je een account aan?

Mastodon werkt in een app voor OS of app voor Android, of direct in je browser. We kiezen nu even voor de browser. Kijk eerst bij welke server je wilt aansluiten. Hier een handig overzicht. Een goede voor ons land is bijvoorbeeld mastodon.nl. Kies Registreren. Je maakt een nieuwe account aan. Je geeft een gebruikersnaam, een e-mailadres (alleen voor de registratie, dit wordt niet openbaar gemaakt) en een wachtwoord op. In je gebruikersnaam is sowieso de naam van je community verweven. Zo maak je bijvoorbeeld @jouwnaam@mastodon.nl aan in de community ‘mastodon.nl’. Je gaat akkoord met de voorwaarden van de server waar je je bij registreert. Er is bij de meeste een vorm van moderatie. Je kunt niet zomaar alles zeggen binnen de community. Seks- en haatberichten zijn meestal taboe. Klik op de link in de bevestigingsmail van Mastodon (kijk eventueel in je spammap).

Stap voor stap: je eerste toot (tweet)

Log in bij je community met je nieuwe gebruikersaccount. Als je jouw community even niet kunt vinden: het webadres is meestal mastodon.communitynaam. Plaats je eerste toot. Dat is ‘Mastodons’ voor tweet. Wil je jouw toot onder de aandacht brengen van bepaalde personen? Noem dan in je tekst hun gebruikersnaam inclusief een apenstaart ervoor. Het is ook mogelijk direct onder een toot van een ander te antwoorden. Daar krijgen zij ook een signaal van. Vergelijkbaar met Twitter kun je berichten van anderen liken (favoriet maken) of retweeten (boosten).

Mastodon is transparant

Het streven van Mastodon is goed. Door de transparantie en het open karakter van het platform kunnen gebruikers meer grip krijgen op hun online communicatie.

Mastodon heeft goede kans om door te groeien. Maar het lijkt wel alsof de handrem er nog op staat. Het platform werkt vaak nogal traag. Toch is Mastodon het verkennen waard. Zeker als je controle over je gegevens wilt houden.

Privéberichten sturen

Je kunt ook privéberichten sturen naar andere gebruikers. Hoewel het verzenden even duurt. Dit doe je door een bericht als ‘privé’ te kenmerken. Anders ziet iedereen het bericht. Er wordt nog gewerkt aan een goede beveiliging van privéberichten.