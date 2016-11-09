Peter Kulche Expert ElektronicaBijgewerkt op:23 juni 2023
Mastodon lijkt nogal op Twitter. Je deelt op een eigen pagina korte berichtjes (‘toots’) met de rest van de wereld. Eventueel met een foto of video.
Je ‘volgt’ interessante andere gebruikers zodat je automatisch ook hun nieuwe berichten in je overzicht ziet. Je kunt uiteraard op elkaar reageren.
Er is wel een belangrijk verschil met Twitter. Mastodon is geen bedrijf waarbij alle gegevens op 1 plek samenkomen. Het is in de basis opensource software die draait op verschillende servers over de hele wereld.
Eind 2022 waren er maandelijks ruim 2,4 miljoen actieve gebruikers op het Mastodon-netwerk.
Hoe gebruik je het, in vogelvlucht? Je maakt een account aan bij een lokale open Mastodon-community. Bijvoorbeeld mastodon.nl. Standaard zie je welke berichten in je eigen community verschijnen. Berichten van mensen in andere communities zie je pas als je ze 'volgt'.
Het streven van Mastodon is goed. Door de transparantie en het open karakter van het platform kunnen gebruikers meer grip krijgen op hun online communicatie.
Mastodon heeft goede kans om door te groeien. Maar het lijkt wel alsof de handrem er nog op staat. Het platform werkt vaak nogal traag. Toch is Mastodon het verkennen waard. Zeker als je controle over je gegevens wilt houden.
Je kunt ook privéberichten sturen naar andere gebruikers. Hoewel het verzenden even duurt. Dit doe je door een bericht als ‘privé’ te kenmerken. Anders ziet iedereen het bericht. Er wordt nog gewerkt aan een goede beveiliging van privéberichten.