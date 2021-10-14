Privacytest sociale netwerken

Peter Kulche Expert ElektronicaBijgewerkt op:8 maart 2022
Veel mensen vertoeven een paar uur per week op sociale media. Sommige zelfs een paar uur per dag. Het is misschien een leuke bezigheid maar het is niet goed voor je privacy. De meeste platforms verdienen hun geld namelijk met persoonlijke advertenties: reclame afgestemd op de gebruiker. En voor die advertenties verzamelen de platforms bijzonder veel persoonlijke gegevens.
Denk aan je locatie, met wie je veel of weinig communiceert en je zoekgedrag. Al die informatie analyseren de platforms voortdurend om te kijken of ze je een passende advertentie kunnen laten zien.
De sociale netwerken beweren dat wij zelf instemmen met de verzamelwoede van hun apps. Omdat gebruikers akkoord gaan met de privacyvoorwaarden, als ze zich inschrijven. Daarin staat het (min of meer) beschreven. Maar veel mensen lezen de voorwaarden niet, want die zijn lang en ingewikkeld.
Om dit probleem te tackelen hebben we Privacymeter ontwikkeld: een testprogramma om onlinediensten te beoordelen. De Privacymeter in het kort:
Na al deze checks berekenen we een score die de aandacht voor privacy aangeeft: goed, matig of slecht.
Van de door ons onderzochte 10 sociale-mediabedrijven scoren er 8 ‘matig’: Facebook, Instagram, Linkedin, Pinterest, Snapchat, Twitter, WhatsApp en YouTube.
Alle 8 verzamelen doorlopend (te) veel gegevens of leggen koppelingen met bedrijven buiten het platform, of doen dit allebei. Dat is uiteraard niet best voor je privacy.
Andere privacyproblemen komen door regelrechte fouten. Wij lieten 3 zogenoemde ethische hackers checken hoe goed de gegevensbeveiliging is. Zij ontdekten een aantal kwetsbaarheden.
Slechts 2 van de 10 platforms scoren goed volgens onze Privacymeter: Signal en Telegram. Beide zijn zonder advertenties en in de basis berichten-apps, vergelijkbaar met WhatsApp. Ze laten je met één persoon berichten uitwisselen, maar ook met groepen vrienden tegelijk in ‘app-groepen’.
Let op: de privacy-organisatie Electronic Frontier Foundation (EFF) waarschuwt gebruikers van Telegram. Pas je standaardinstellingen aan om het berichtenverkeer beter te versleutelen. Bij Signal staan de standaardinstellingen al zo veilig als mogelijk.
Sowieso deel je via veel socialmediaplatforms meer dan goed is. De meeste platforms halen hun inkomsten uit advertenties en dat pakt niet goed uit voor je privacy. Als je die platforms blijft gebruiken, pas dan in ieder geval je instellingen aan, zodat je minder persoonlijke informatie prijsgeeft. Onderaan deze pagina vind je linkjes met uitleg hoe je dit kunt doen.
Onderzoek op basis van de Privacymeter is een quickscan. Tijdens dit onderzoek hebben we samen met Stichting Take Back Your Privacy TikTok voor de rechter gedaagd. TikTok negeert volgens ons privacyregels en zelfs specifieke regels om kinderen te beschermen. Het bedrijf verzamelt veel te veel privéinformatie. En dit zonder toestemming van de ouders. Die informatie gebruikt TikTok om voor (veel) geld advertenties te verkopen. Wij vinden dat TikTok moet compenseren voor de schade die kinderen hebben geleden. En TikTok moet stoppen met deze praktijken.
We baseren deze claim op een uitgebreid onderzoek dat anders in elkaar zit dan de Privacymeter. Omdat wij bij de procedure tegen TikTok betrokken zijn hebben we besloten TikTok niet met de Privacymeter te onderzoeken. Wie wil weten wat TikTok niet goed doet, kan naar onze pagina over TikTok gaan. Hier vind je een overzicht van de privacyproblemen die we al constateerden.
Hieronder zetten we alle resultaten van het Privacymeteronderzoek op een rij.