Persoonlijke informatie van internet verwijderen

Het is erg vervelend als vertrouwelijke informatie online te vinden is. Wees daarom altijd voorzichtig met wat je op internet plaatst. Want informatie is bijna nooit permanent te verwijderen. Toch zijn er een aantal opties waardoor het moeilijker wordt om de informatie te vinden.

Je naam, foto's of video's van internet afkrijgen

Als vervelende informatie over jou of familieleden eenmaal online staat, is het een hele klus die er weer vanaf te krijgen. Zoek jezelf eens op via Google of een andere zoekmachine om te zien wat er allemaal over jou op internet staat. Zoek ook eens op je e-mailadres, telefoonnummer of adres. Kom je informatie over jezelf tegen die je graag wilt verwijderen? Volg dan onderstaand stappenplan.

Kijk op de betreffende website hoe je informatie van de site kunt verwijderen, bijvoorbeeld in de FAQ’s (frequently asked questions). Spreek de beheerder of redactie van de website aan. Staan er geen contactgegevens op de website? Bij een .nl-website kun je vaak (maar niet altijd) de contactgegevens van de ‘houder’ van het .nl-domein opzoeken op sidn.nl. De houder is jargon voor het bedrijf of de persoon achter de website. Als je de website zover hebt gekregen jouw privégegevens weg te halen dan kun je Google verzoeken om deze informatie (versneld) uit de zoekresultaten van Google te verwijderen. Ook als de website jouw privégegevens niet heeft weggehaald, kun je Google vragen jouw informatie uit de zoekresultaten te halen. Dit 'vergeetrecht' is te danken aan een uitspraak van de Europese rechter. De zoekmachine bekijkt wel per geval of het vergeetrecht van toepassing is . Want tegenover jouw privacy staat de vrijheid van informatie. Als Google je wisverzoek honoreert , is de webpagina nog niet verdwenen. Hij is alleen verdwenen uit de zoekresultaten van Google. Via andere zoekmachines is de pagina nog wel bereikbaar.

Zelf actie ondernemen

De Autoriteit Persoonsgegevens, een overheidsinstelling die de privacybelangen van burgers bewaakt, geeft voorbeeldbrieven hoe je websites en andere (online) diensten kunt vragen persoonlijke gegevens te verwijderen.