Meldpunt: de dupe van je data

Weigerde een bedrijf jou ooit een bepaalde dienst, omdat je volgens hen in een 'risicoprofiel' valt, zonder dat verder toe te willen lichten? Of heb je wel eens vooruit moeten betalen, omdat je adres een 'verkeerde' postcode heeft, terwijl je wel altijd netjes je rekeningen betaalt? In die gevallen ben je de dupe van je data! Bedrijven nemen dan een beslissing in jouw nadeel, op basis van informatie die ze over je hebben.

Ben jij de dupe van je data geworden? Ook een keer onterecht afgewezen voor een dienst van een bedrijf omdat je ‘niet kredietwaardig genoeg’ werd geacht, of moest je ineens een borgsom betalen? Het kan goed zijn dat dit op onjuiste of verouderde informatie is gebaseerd. Is dat bij jou het geval? Wij horen graag jouw ervaringen via dupevanjedata@consumentenbond.nl. Meld het hier

Kredietwaardigheid van Simon

Simon moest vorig jaar een waarborg van €400 betalen om klant te worden bij Oxxio. Hij zou niet kredietwaardig zijn volgens ‘handelsinformatiebureau’ Focum. Simon vraagt om opheldering bij Focum, maar daar blijkt helemaal geen negatieve kredietscore te zijn. Oxxio geeft hem verder geen inzicht in de afwijzing. De 75-jarige Simon gist dat het misschien aan zijn leeftijd ligt of het feit dat hij bijna energie-neutraal woont. Naderhand wordt hem door Oxxio ineens toch een contract aangeboden, zonder borg. Als de Consumentenbond de kwestie opnieuw voorlegt biedt Oxxio zijn excuses aan voor de gang van zaken en geeft Simon een dinerbon van €100. ‘Maar als de gevraagde borgsom werkelijk op basis van een kredietcheck plaatsvond, die aantoonde dat ik een risico ben, waarom dan excuses en wat moet er dan beter?’, vraagt Simon zich af. Bekijk de video die de Consumentenbond maakte over deze kwestie én de reactie van Oxxio.

Inzagerecht

Tip: Door met onze hulp een inzageverzoek te doen bij een organisatie, kun je vaststellen of een organisatie wel met de juiste gegevens over jou werkt. Zo'n verzoek is jouw wettelijke recht. De organisatie moet je dan vertellen welke gegevens ze over je hebben, hoe ze aan die gegevens zijn gekomen en hoe ze die hebben gebruikt.

Doel meldpunt

Het doel van dit meldpunt 'Dupe van je data' is onderzoeken hoe groot het probleem van datadiscriminatie precies is en welke problemen consumenten hiervan in de praktijk ervaren. Ook wil de Consumentenbond zich een beeld vormen van de werkwijze van de betrokken bedrijven en instanties.

