KeePass: wachtwoordkluis workshop

Goede, unieke wachtwoorden bedenken is best een klus. En dan zijn het er ook nog zo veel! Gelukkig zijn er wachtwoordmanagers. Dit zijn programma's die jouw wachtwoorden veilig voor je opslaan. Hoe werkt dat? We helpen je op weg met het gratis programma KeePass.

Wij hebben 16 gratis en betaalde wachtwoordmanagers getest. Welke programma’s kregen de hoogste scores? Bekijk voor het antwoord onze test van 16 wachtwoordmanagers.

Workshop wachtwoordmanager KeePass

In deze workshop leggen we je stap-voor-stap uit hoe de wachtwoordmanager KeePass werkt. KeePass is niet de meest uitgebreide wachtwoordmanager en ook niet de meest gebruiksvriendelijke. Maar het is wel een wachtwoordmanager die helemaal gratis (en open source) is. Ook is het een programma dat de wachtwoorden in een bestand op de eigen pc opslaat, dus niet op internet. Vandaar dat we KeePass aanraden aan computergebruikers die hun (zeer) belangrijke gegevens liever niet op een internetserver bewaren.

KeePass is Engelstalig en er is alleen een officiële versie voor Windows. Voor andere besturingssystemen zijn er versies die door de makers aangeraden worden.

Download & installeer KeePass

Je vindt KeePass op http://keepass.info/download.html. We raden de 'professional' versie aan (versie 2.x). Op dezelfde pagina vind je ook de versies voor andere besturingssystemen, zoals Mac OS en Linux. Maak een nieuwe wachtwoordkluis aan

en wachtwoordkluis heet in KeePass een 'database'. Je maakt een nieuwe kluis via File->New. Geef het bestand een naam, bijvoorbeeld 'wachtwoorden.kdbx' en bewaar het op een logische plaats.

Je moet nu een moederwachtwoord voor je kluis opgeven. Dit wachtwoord moet je onthouden en kun je niet opslaan. Kies een sterk wachtwoord of een lange wachtzin, herhaal het wachtwoord en klik op 'OK'.







Eventueel kun je in het volgende scherm je kluis een naam geven en hem voorzien van commentaar. Dit is niet noodzakelijk. Klik op 'OK'.





Maak een nieuwe groep aan

Binnen je kluis in KeePass kun je wachtwoorden groeperen. Als voorbeeld maken we een groep aan voor webwinkels. Klik met de rechtermuisknop op de naam van je wachtwoordkluis en kies 'add group'.







Typ in het volgende scherm de naam, bijvoorbeeld 'Webwinkels' en klik 'OK'.





Voeg een wachtwoord toe

We gaan nu een wachtwoord toevoegen aan de groep 'Webwinkels'. Selecteer de groep 'Webwinkels', klik met de rechtermuisknop in het rechterdeel van het venster en kies 'Add Entry'.







Vul nu de gegevens in: de titel, de gebruikersnaam en eventueel het internetadres. Het wachtwoord wordt automatisch voor je gegenereerd. Je kunt het wachtwoord bekijken en wijzigen als je op het icoontje met de 3 bolletjes klikt.





Je kunt eventueel een nog sterker wachtwoord laten genereren als je op het icoontje daaronder klikt en kiest voor 'Open Password Generator'.







Klik als je klaar bent op 'OK'.

Sla de kluis op

Klik op het diskette-icoontje om je kluis, met het nieuwe wachtwoord, op te slaan.

Knip en plak het wachtwoord

We hebben nu een kluis met een opgeslagen wachtwoord. Als je het wachtwoord nodig hebt, kun je op de regel gaan staan, met de rechtermuis klikken, en kiezen voor 'Copy Password'. Je kunt ook direct de toetscombinatie Ctrl+C gebruiken.







Je hebt nu 12 seconden om het wachtwoord te plakken op de juiste plek. Dit is in de basis de manier waarop KeePass en andere wachtwoordmanagers werken. Er zijn andere wachtwoordmanagers die het je nog makkelijker maken. Bijvoorbeeld door de wachtwoorden automatisch voor je in te vullen via een browseruitbreiding. Sommige oplossingen zijn gratis andere niet. Lees voor meer informatie onze test wachtwoordmanagers.

Gratis cursus Veilige wachtwoorden Leer in 5 korte video's hoe je sterke wachtwoorden maakt en welke extra beveiligingsmogelijkheden je hebt. Volg de cursus gemakkelijk op je laptop, pc of tablet. En in je eigen tempo! Naar de cursus

Extra: delen van de kluis via Dropbox

Je kunt de wachtwoordkluis ook op meerdere computers toegankelijk maken. Dat is heel eenvoudig. Je kunt je wachtwoordkluis met File->Save As opslaan in je Dropbox folder, en dan doet Dropbox de rest.

Extra: documenten veilig opslaan in de kluis

Keepass biedt ook nog de interessante optie om bestanden als 'attachment' in de kluis toe te voegen. Deze bestanden worden met de wachtwoordkluis meeversleuteld, en ze zijn dus ook alleen te lezen als je de kluis en het moederwachtwoord hebt. Dat is handig voor gevoelige documenten die je toch vaak nodig hebt, zoals een scan van je paspoort. Klik met de rechtermuisknop op een wachtwoord en kies 'Edit/view Entry'. Ga naar het tabje 'Advanced' en kies Attach->Attach File(s).