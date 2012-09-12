Privacy en Google

Google wil alle informatie ter wereld toegankelijk maken en is hard op weg met diensten als Maps, YouTube, Google Drive, Gmail en Chrome. De kurk waar alles op drijft is nog altijd de zoekmachine. Google verwerkt ruim 5 biljoen zoekopdrachten per jaar.

Deze zoekopdrachten zijn een schat aan informatie. Google bewaart deze gegevens en vult ze aan met informatie uit Gmail, YouTube en Chrome. Daarom wil Google zo graag dat jij al deze diensten gebruikt terwijl je bent ingelogd met je Google-account.

Uitloggen

Google koppelt veel privégegevens aan je account als je bent ingelogd. Om je e-mail (Gmail) te checken moet je wel inloggen, maar voor het zoeken via Google is dat niet nodig. Heb je een Google-account? Dan bestaat de kans dat Google je automatisch inlogt op het moment dat je een zoekopdracht uitvoert via Google.

Hoe zorg je ervoor dat je uitgelogd blijft?

Handmatig uitloggen: klik op rechtsboven op je accountknop en kies 'uitloggen' nadat je klaar bent met het gebruik van persoonlijke Google diensten.

Verwijder je cookies nadat je de browser hebt afgesloten. Besef wel dat je hierdoor ook uitlogt op andere websites.

Gebruik de privémodus van je browser voor je persoonlijke Google-diensten. Je blijft dan uitgelogd bij Google in de normale browser. Ook incognito surfend zullen websites gegevens van je verzamelen, ook de websites van Google, maar wel een stuk minder.

Check de privacy-instellingen

De kans is groot dat je Google-account niet optimaal staat ingesteld voor je privacy. Zo check je de belangrijkste instellingen:

Log in met je Google-account. Kies ‘Gegevens en privacy’ Kijk direct onder ‘Geschiedenisinstellingen’. Hier vind je de opties voor ‘Web- en app-activiteit’, ‘Tijdlijn’ (dit is je locatiegeschiedenis) en ‘YouTube-geschiedenis’. Mogelijk staan deze opties ingeschakeld, zodat Google meent dat je instemt met deze gegevensverzameling. Voor meer privacy zet je de aan/uit-schuifjes op 'uit'. Direct onder het blok met deze 3 opties is ook de mogelijkheid eerdere gedragsgegevens te verwijderen. Zie de knoppen 'Mijn activiteit', 'Maps-tijdlijn' en 'Kijk- en zoekgeschiedenis' van YouTube.

Ga ook naar de advertentie-instellingen. Zet op deze pagina de gepersonaliseerde advertenties uit (schuifknopje bovenin).

Op myaccount.google.com/deleteservices kun je Googlediensten van je account loskoppelen en daarmee de gegevens bij die diensten verwijderen. Dus gebruik je bijvoorbeeld geen Google Assistant meer? Haal dan de koppeling weg.

Meer privacy-instellingen

Via myaccount.google.com vind je nog meer instellingen om je Google-account te beheren, beschermen en beveiligen. Bekijk welke instellingen je kunt aanpassen:

Locatie (niet) bijhouden

Als je een Android-smartphone hebt, houdt Google nauwkeurig bij waar je gaat en staat. Via de Google Maps-app op je telefoon kun je van iedere dag zien waar je was. Google gebruikt de informatie voor adviezen in zijn virtuele assistenten. Bijvoorbeeld om te bepalen waar je werkt en hoe laat je moet vertrekken om op tijd op je werk te zijn.

Dit kun je uitzetten via Activiteitsopties. Mocht je de locatiegeschiedenis wel laten bijhouden, dan kun je in hetzelfde menu instellen dat de bewaartermijn 3, 18, of 36 maanden is.

Alle Google-diensten op een rij

Google heeft ook nog een 'dashboard' met een totaaloverzicht van alle Google-diensten die je gebruikt. Het is een goed idee om die pagina eens te bekijken. Je kunt hier ook al je gegevens bij een Google-service in 1 keer verwijderen.

Gebruik Google TakeOut

Zoals iedere organisatie moet Google je op jouw verzoek een kopie geven van alle persoonlijke gegevens die het van jou heeft verzameld. Bij Google is dit geregeld via Google TakeOut. Veel mensen die de dienst een keer gebruiken vinden het een behoorlijke wake up call om te zien hoeveel persoonlijke informatie het techbedrijf verzamelt!

Zo werkt Google TakeOut:

Ga naar takeout.google.com en log in op je Google-account, als dat niet al automatisch gebeurd is. Zet achter alle getoonde Googlediensten een vinkje om ze in de selectie op te nemen. Scrol helemaal naar beneden en kies Volgende stap. Kies de optie Downloadlink sturen via mail. Kies de optie Zipbestanden van maximaal 2 GB (groter kan, maar is vaak niet praktisch). Klik op de knop Export maken.

Google mailt binnen enkele dagen downloadlinks om de zipbestanden binnen te halen. Je pakt deze het makkelijkst uit op een laptop of pc.

Krijg je van Google bericht dat er een probleem is met een deel van je archief, of is de selectie te groot om binnen te halen? Pas dan je selectie aan door dat deel van het archief uit de selectie te halen (zie stap 2). En doe het dataverzoek nog een keer.