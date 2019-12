Privacy en Google

Google verzamelt persoonlijke gegevens en maakt daarmee profielen van gebruikers. Zo kunnen advertenties beter op de gebruikers worden afgestemd, want die leveren meer op. Je hebt diverse opties om de data die Google van jou verzamelt te beperken. We lopen de belangrijkste opties langs.

Google wil alle informatie ter wereld toegankelijk maken en is hard op weg met diensten als Maps, YouTube, Google Drive, Gmail en Chrome. De kurk waar alles op drijft is nog altijd de zoekmachine. Iedere seconde verwerkt Google naar schatting 40.000 zoekopdrachten.

Deze zoekopdrachten zijn een schat aan informatie. Google bewaart deze gegevens en vult ze aan met informatie uit Gmail, YouTube en Chrome. Daarom wil Google zo graag dat jij al deze diensten gebruikt terwijl je bent ingelogd met je Google-account.

Uitloggen

Google verzamelt vooral privégegevens als je bent ingelogd. Om je e-mail (Gmail) te checken moet je wel inloggen, maar voor het zoeken via Google is dat niet nodig. Heb je een Google-account? Dan bestaat de kans dat Google je automatisch inlogt op het moment dat je een zoekopdracht uitvoert via Google.

Hoe zorg je ervoor dat je uitgelogd blijft?

Handmatig uitloggen: klik op rechtsboven op je accountknop en kies 'uitloggen' nadat je klaar bent met het gebruik van persoonlijke google diensten.

Verwijder je cookies nadat je de browser hebt afgesloten. Besef je wel dat je hierdoor ook uitlogt op andere websites.

Gebruik de privémodus van je browser voor je persoonlijke Google-diensten. Je blijft dan uitgelogd bij Google in de normale browser.

Koppeling met DoubleClick opheffen

Sinds medio 2016 koppelt Google gebruikersdata uit de Google-diensten aan de gegevens die het verzamelt met zijn advertentienetwerk DoubleClick. Google had de koppeling verstopt in een update van de privacyverklaring.

DoubleClick draait op menige populaire site en registreert heel precies welke soort pagina's de bezoeker bekijkt. De koppeling levert Google zeer nauwkeurige gebruikersprofielen op en dat is niet goed voor de privacy!

Koppeling tussen DoubleClick en Google-diensten verbreken

Ga naar de Google-pagina voor je advertentie-instellingen (mogelijk moet je nog even inloggen op je Google-account)

Zet bij Advertentiepersonalisatie het schuifje op 'uit'.

Zoekopdrachten niet opslaan

Als je een Google-account hebt, heeft Google geen cookies nodig om je computer te herkennen. Het bedrijf houdt bij welke zoekwoorden je gebruikt, welke websites je bezoekt, je locatie en hoeveel zoekopdrachten je uitvoert. Die informatie zorgt volgens Google voor betere zoekresultaten.

Als je met je Google-account ingelogd bent op myactivity.google.com/myactivity, kun je de van jou opgeslagen zoekgeschiedenis bekijken. Je kunt voorkomen dat Google in de toekomst je zoekopdrachten opslaat.

Bijgehouden Google-geschiedenis verwijderen

Ga naar myaccount.google.com/activitycontrols en zet op deze pagina het het schuifje op uit-stand bij 'Web- en app-activiteit'.

Ga terug naar de pagina met je zoekgeschiedenis: myactivity.google.com/myactivity.

Klik op 'Activiteit verwijderen op basis van onderwerp of product'.

Kies onder 'Verwijderen op basis van datum' voor 'Onbeperkt'.

Klik 'Verwijderen' en bevestig dat je zeker weet dat je de informatie wilt verwijderen.

Sinds mei 2019 kun je een automatische wisfunctie instellen voor gegevens ouder dan 3 of 18 maanden. Om te beginnen bij de Web- en appactiviteit (dit instellen gaat voorlopig nog in het Engels). Later volgen andere type gegevens in Google. Het is goed dat je zelf een bewaartermijn kunt instellen, maar beter is als Google niet onnodig veel data verzamelt.

Je Google-account beheren

Via myaccount.google.com vind je alle instellingen om je Google-account te beheren, beschermen en beveiligen. In het menu aan de linkerkant zie je verschillende pagina's staan waarop je instellingen kunt aanpassen. Je doorloopt dan een aantal schermen om de belangrijkste zaken goed in te stellen.

Bekijk welke instellingen je kunt aanpassen

Tip: zelfs als je geen Google-account hebt, is het nuttig myaccount.google.com te bezoeken. Loop in dat geval de privacy-instellingen na om te voorkomen dat Google je zoekgeschiedenis gebruikt.

Locatie bijhouden

Als je een Android-smartphone hebt, houdt Google nauwkeurig bij waar je gaat en staat. Via maps.google.nl/locationhistory kun je van iedere dag zien waar je was. Google gebruikt de informatie onder meer voor de virtuele assistent Google Now. Bijvoorbeeld om te bepalen waar je werkt en hoe laat je moet vertrekken om op tijd op je werk te zijn.

Dit kun je uitzetten via Activiteitsopties. Mocht je de locatiegeschiedenis wel laten bijhouden, dan kun je in hetzelfde menu instellen dat de bewaartermijn 3 of 18 maanden is.

Alle Google-diensten op een rij

Google heeft ook nog een 'dashboard' met een totaaloverzicht van alle door jou gebruikte Google-diensten. Het is een goed idee om die pagina eens te bekijken, maar je kunt hier niet het gegevensgebruik verminderen of je gegevens verwijderen.