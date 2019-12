Zoekmachine Google verzamelt standaard gegevens over je zoekopdrachten. Je kunt allerlei instellingen wijzigen, zodat je deze gegevens niet meer deelt. Maar je kunt ook instellen dat je browser niet standaard Google gebruikt voor je zoekopdrachten, maar een andere zoekmachine. We leggen je uit hoe je dat doet.

Waarom een andere zoekmachine?

Een manier om minder gegevens met Google te delen, is een andere browser dan Chrome gebruiken, zoals Safari voor iOS of Firefox. Maar browsen is één ding, zoeken is iets anders. Je nieuwe browser kan namelijk nog steeds Google als zoekmachine gebruiken. En zo kan het bedrijf alsnog te weten komen waar je naar zoekt.

Wil je dat niet, dan kun je zelf de standaardzoekmachine wijzigen. Hieronder zie je hoe je dat doet.

Startpage

Startpage is een zoekmachine die juist wel gebruik maakt van Google, maar dan via een omweg. Het werkt via een zogenoemde proxy (beveiligde verbinding) waardoor Google niet kan zien waar je naar zoekt en dus ook geen gegevens van je kan verzamelen.

Natuurlijk heeft ook Startpage een verdienmodel: het toont net als Google banners bij de zoekresultaten, maar die zijn veel minder op de gebruiker afgestemd.

Zo installeer je Startpage:

In iOS:

Chrome: in iOS is het niet mogelijk om Startpage aan Chrome toe te voegen als standaard zoekmachine of als icoon op het beginscherm van de browser. Je kunt wel de app installeren vanuit de App Store. Denk er wel aan dat je zoektermen niet in Chrome invoert maar in de apps. Browsen (een url intypen of aanklikken) en zoeken doe je dus los van elkaar.

Safari: Voor Safari in iOS is er geen Startpage-plugin beschikbaar. Dat betekent dat je Startpage niet als standaard zoekmachine kunt instellen. Maar er zijn 2 andere manieren om te zorgen dat je standaard zoekt met Startpage:

1. Ga in Safari naar www.startpage.com > Klik op het Delen-icoontje onderin het scherm (middelste icoontje met vierkant en pijltje) > Kies optie 'Zet in beginscherm' > Tik op 'Voeg toe'. Startpage is nu zichtbaar als je een nieuw tabblad opent.

2. Installeer de app via de App Store. Onthoud wel dat je zoektermen niet in Safari invoert, maar in de app. Als je een van de resultaten aanklikt, opent Safari vanzelf. Browsen (een url intypen of aanklikken) en zoeken doe je dus los van elkaar.

Firefox: Ga naar de instellingen (3 streepjes mindden onderaan het scherm) > Swipe naar rechts > Tik 'Instellingen' > Ga naar 'Zoeken' > Tik 'Zoekmachine toevoegen' > Geef een naam en voer de url https://www.startpage.com/search?q=%s in > Tik rechtsboven op 'Bewaar' > Ga terug naar 'Zoeken en tik op 'Standaardzoekmachine' om te wijzigen naar Startpage.



In Android:

Chrome: in Android is het niet mogelijk om Startpage aan Chrome toe te voegen als standaard zoekmachine of als icoon op het beginscherm van de browser. Je kunt wel de app installeren vanuit Google Play. Denk er wel aan dat je zoektermen niet in Chrome invoert maar in de app. Browsen (een url intypen) en zoeken doe je dus los van elkaar.

Firefox: Ga in Firefox naar www.startpage.com > Tik een keer in het zoekveld zodat het toetsenbord verschijnt > Houd je vinger lang op het zoekveld > Kies 'Zoekmachine toevoegen > Geef een naam en tik 'Ok' > Ga nu naar het menu van Firefox (3 puntjes rechtsboven) > Ga naar 'Instellingen' > Ga naar 'Zoeken' > Kies 'Startpage' > Kies 'Instellen als standaard'.



Op de PC:

Chrome: Ga naar instellingen > Onder 'Zoeken' klik je op 'Zoekmachines beheren…'> Onder 'Andere zoekmachines' selecteer je StartPage > Klik op 'Instellen als standaard'> Klik op 'Gereed'.

Firefox: Ga in het menu rechtsboven naar opties > Ga naar Zoeken > Klik onderaan op 'Meer zoekmachines toevoegen' > Klik bij 'Startpage HTTPS Privacy Search Engine' op de groene knop 'Toevoegen aan firefox'. Ga dan naar het instellingen menu rechtsboven in Firefox > Ga naar 'Opties' > Klik op 'Zoeken'> Kies onder 'Standaardzoekmachine' voor Startpage.

Edge: Ga in de browser naar Startpage.com > Klik op de 3 puntjes rechtsboven > Kies instellingen > Kies Geavanceerde instellingen weergeven > Zoekprogramma wijzigen > Kies Startpage

Safari (OSX): Safari > Menubalk > Safari > Voorkeuren > Algemeen > Standaardzoekmachine > Kies Startpage.

DuckDuckGo

Duckduckgo is een zoekmachine die gebruik maakt van honderden bronnen, maar niet van Google. Er wordt geen persoonlijke informatie over je opgeslagen. DuckDuckGo heeft net als Google inkomsten uit advertenties, maar die zijn niet gepersonaliseerd op basis van persoonlijke gegevens zoals dat bij Google wel gebeurt.

Installeren doe je zo:

In iOS:

Chrome: in iOS is het niet mogelijk om DuckDuckGo aan Chrome toe te voegen als standaard zoekmachine of als icoon op het beginscherm van de browser. Je kunt wel de app installeren vanuit de App Store. Denk er wel aan dat je zoektermen niet in Chrome invoert maar in de app. Browsen (een url intypen) en zoeken doe je dus los van elkaar.

Safari: Ga naar Instellingen > Tik op Safari > Tik Zoekmachine > Kies DuckDuckGo

Firefox: Ga naar instellingen > Ga naar Zoeken > Kies DuckDuckGo

In Android:

Chrome: Ga naar de website duckduckgo.com (doordat je deze pagina hebt bezocht is DuckDuckGo nu beschikbaar als zoekmachine) > Ga naar Instellingen > Tik op Zoekmachine > Kies onder ‘Onlangs bezocht’ voor DuckDuckGo.

Firefox: Instellingen -> Zoeken -> DuckDuckGo

Op de PC:

Chrome: Ga naar Duckduckgo.com > Kies in het popupscherm voor Installeer > Extensie toevoegen

Firefox: Ga naar Duckduckgo.com > Kies in het popupscherm voor Toestaan > Installeren

Edge: Ga naar Duckduckgo.com > kies in popupscherm voor Installeer > Instellingen-menu > Instellingen > Geavanceerde instellingen weergeven > Zoekprogramma wijzigen > Kies Duckduckgo

Safari (OSX): Safari > Menubalk > Safari > Voorkeuren > Algemeen > Standaardzoekmachine > Kies DuckDuckGo.

