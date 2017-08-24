Waarom een andere zoekmachine?

Een manier om minder gegevens met Google te delen, is een andere browser dan Chrome gebruiken, zoals Safari voor iOS of Firefox. Maar je nieuwe browser zal in de meeste gevallen nog steeds Google als zoekmachine gebruiken. En zo kan het bedrijf alsnog te weten komen waar je naar zoekt. Wil je dat niet, dan kun je zelf de standaardzoekmachine wijzigen. Hieronder bespreken we welke goede alternatieve zoekmachines er zijn. En hoe je ze instelt als standaard zoekmachine in je browser.

Startpage

Startpage.com is een zoekmachine die via een omweg Google gebruikt. Het werkt via een zogenoemde proxy (een tussenliggende server). Zo kan Google niet zien waar je naar zoekt en dus ook geen gegevens van je verzamelen.

Natuurlijk heeft ook Startpage een verdienmodel. Het toont net als Google banners bij de zoekresultaten. Maar die zijn veel minder op de gebruiker afgestemd.

DuckDuckGo

DuckDuckGo.com is een zoekmachine die gebruikmaakt van honderden bronnen, maar niet van Google. Er wordt geen persoonlijke informatie over je opgeslagen. DuckDuckGo heeft inkomsten uit advertenties, maar die zijn niet gepersonaliseerd op basis van persoonlijke gegevens. Dit gebeurt bij Google wel. DuckDuckGo gebruikt onder andere de zoekindex van Microsoft Bing, maar op zo’n manier dat Microsoft er niet veel wijzer van wordt.

Ecosia

Ecosia.org is een zoekmachine die reclame toont voor een goed doel. De opbrengsten gaan naar boomplantprojecten. De advertenties in de zoekmachine zijn alleen afgestemd op de zoekdracht. Je wordt dus niet over het internet gevolgd voor passende reclame.

Ecosia gebruikt de zoekindex van Google en Bing, maar dit bedrijf kan je zoekopdrachten niet aan een profiel koppelen.

Qwant

Qwant.com is een van oorsprong Franse zoekmachine. De zoekmachine is ook in het Nederlands beschikbaar. Qwant houdt geen zoekgeschiedenis bij.

Qwant gebruikt niet de zoekindex van Google maar wel van Bing. Het gebruikt ook een eigen zoekindex. De zoekresultaten zijn nog niet zo goed als die van Google.

Brave Search

Brave Search is de nieuwste zoekmachine in het rijtje alternatieven voor Google. De zoekservice is van de makers van privacybrowser Brave. Brave Search is makkelijk in te stellen als de standaard zoekmachine in de Brave-browser. Er komen advertenties in beeld. Deze zijn alleen op de laatste zoekopdracht afgestemd.

Belangrijk is dat Brave Search een eigen zoekindex gebruikt. Dus niet die van Google of Bing. Dat is vanuit het oogpunt van privacy een voordeel. De zoekresultaten zijn alleen nog niet zo goed.

Niet eenvoudig in te stellen

In geen enkele populaire browser kun je Brave Search simpel instellen als de standaard zoekmachine. Brave publiceerde wel instructies hiervoor.