Online accounts na overlijden

Na een overlijden moeten vaak veel acties gedaan worden. We laten veel data achter na onze dood. Mails, foto’s, bestanden, berichtjes op sociale media, etc.

Regelen jij en je nabestaanden niets in de vorm van een digitaal nalatenschap? Dan gaan je bestanden verloren. De bestanden zijn onbereikbaar als het wachtwoord niet bekend is.

Felicitaties via Facebook

Veel overleden mensen leven door op sociale media. Facebookgebruikers krijgen jaarlijks het verzoek een vriend of familielid te feliciteren met zijn of haar verjaardag. Terwijl die persoon dan dus al een hele tijd overleden is. Pijnlijk. Ook dit is met een digitaal nalatenschap te voorkomen.

Mogelijkheden voor nabestaanden

Heeft de overledene geen wachtwoorden nagelaten? Dan zul je bij de online diensten moeten aankloppen waar de accounts van zijn. Gelukkig hebben de meeste bedrijven wel een regeling voor nabestaanden van overleden gebruikers. We bekijken de mogelijkheden per dienst of toepassing.