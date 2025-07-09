Effectieve adblockers: ons advies
Peter Kulche Expert online privacyBijgewerkt op:10 juli 2025
Eisen aan een goede adblocker
Minimumeisen:
- Betrouwbare aanbieder
- Blokkeert veel advertenties
- Blokkeert veel cookies (en andere trackers) van advertentienetwerken
- Makkelijk (tijdelijk) uit te schakelen
Bonuspunten:
- Gratis te gebruiken
- Blokkeert cookietoestemmings-popups
- Eigen filterlijsten mogelijk
- Laat zich combineren met bekende wachtwoordmanagers (als het gaat om een privacybrowser)
Geen adblock-advies voor Chrome
Google Chrome is een populaire browser, omdat hij fijn in het gebruik is. Maar voor je privacy is het niet zo'n goede keuze. Als je een adblocker installeert in Chrome (dit kan in de desktop-versies) ben je alleen beschermd tegen de cookies en andere trackers van derde partijen. Maar Google zelf kijkt nog wel de hele tijd mee. Voor consumenten die advertenties willen blokkeren én hun privacy willen beschermen, raden we daarom andere browsers aan.
Ons advies voor jouw apparaat
Op basis van de minimumeisen en onze ervaringen adviseren wij de volgende adblockers.