Eisen aan een goede adblocker

Minimumeisen:

Betrouwbare aanbieder

Blokkeert veel advertenties

Blokkeert veel cookies (en andere trackers) van advertentienetwerken

Makkelijk (tijdelijk) uit te schakelen

Bonuspunten:

Gratis te gebruiken

Blokkeert cookietoestemmings-popups

Eigen filterlijsten mogelijk

Laat zich combineren met bekende wachtwoordmanagers (als het gaat om een privacybrowser)

Geen adblock-advies voor Chrome

Google Chrome is een populaire browser, omdat hij fijn in het gebruik is. Maar voor je privacy is het niet zo'n goede keuze. Als je een adblocker installeert in Chrome (dit kan in de desktop-versies) ben je alleen beschermd tegen de cookies en andere trackers van derde partijen. Maar Google zelf kijkt nog wel de hele tijd mee. Voor consumenten die advertenties willen blokkeren én hun privacy willen beschermen, raden we daarom andere browsers aan.

Ons advies voor jouw apparaat

Op basis van de minimumeisen en onze ervaringen adviseren wij de volgende adblockers.

Voor Windows-pc's:

Voor Apple-computers:

Voor de iPhone/iPad:

Voor Android-apparaten: