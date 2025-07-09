icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Effectieve adblockers: ons advies

Er zijn tientallen adblockers. Welke kies je? We helpen je op weg naar een bruikbare adblocker, voor jouw besturingssysteem en jouw type apparaat. 
Peter Kulche   Expert online privacyBijgewerkt op:10 juli 2025

Eisen aan een goede adblocker

Minimumeisen: 

  • Betrouwbare aanbieder
  • Blokkeert veel advertenties 
  • Blokkeert veel cookies (en andere trackers) van advertentienetwerken  
  • Makkelijk (tijdelijk) uit te schakelen 

Bonuspunten: 

  • Gratis te gebruiken
  • Blokkeert cookietoestemmings-popups
  • Eigen filterlijsten mogelijk
  • Laat zich combineren met bekende wachtwoordmanagers (als het gaat om een privacybrowser)

chrome-google Geen adblock-advies voor Chrome

Google Chrome is een populaire browser, omdat hij fijn in het gebruik is. Maar voor je privacy is het niet zo'n goede keuze. Als je een adblocker installeert in Chrome (dit kan in de desktop-versies) ben je alleen beschermd tegen de cookies en andere trackers van derde partijen. Maar Google zelf kijkt nog wel de hele tijd mee. Voor consumenten die advertenties willen blokkeren én hun privacy willen beschermen, raden we daarom andere browsers aan.    

Ons advies voor jouw apparaat 

Op basis van de minimumeisen en onze ervaringen adviseren wij de volgende adblockers.

Voor Windows-pc's:

Voor Apple-computers:

Voor de iPhone/iPad:

Voor Android-apparaten:

