Peter Kulche Expert online privacyGepubliceerd op:18 december 2023
Threads kun je sinds half december in de EU gebruiken. Via de website threads.net en de apps voor Android en iOS. Buiten Europa was Threads al een paar maanden ‘live’.
Threads is een sociaal netwerk om snel korte berichtjes (eventueel met foto of video) te delen met mensen die jou ‘volgen’. Jij kunt uiteraard ook vrienden, bekendheden of organisaties volgen. Je kunt onder elkaars berichten reageren en zo opmerkingen aaneenrijgen. Zo maak je threads (draadjes). Precies zoals op X.
Enkele positieve eigenschappen die ons opvallen:
Threads verschilt op een aantal punten van X (het oude Twitter):
Een verplicht Instagramaccount hint op het verdienmodel van Threads. Met dit netwerk kan Meta in kaart brengen wie met wie communiceert én over welk onderwerp. Met die kennis kunnen ze advertenties op Instagram en Facebook (en daarbuiten) nóg persoonlijker maken. Zo brengen ze meer op.
Het is overigens niet uit te sluiten dat Threads in de toekomst zelf ook advertenties krijgt.
De drempel naar Threads is voor 8 miljoen Nederlanders met een Instagram-account heel laag. Waarschijnlijk zullen honderdduizenden minimaal een kijkje nemen. Een deel van je Instagramcontacten ‘zit’ vast al op Threads. Geïnteresseerden die nog geen Instagram-account hebben moeten zich eerst inschrijven bij Instagram.
Naast openbare berichten vanuit een standaardprofiel, zijn er ook berichten die je alleen met vrienden deelt. Daarvoor schakel je een standaard profiel om naar een ‘privéprofiel’. Dan zien alleen goedgekeurde volgers de berichten.
We raden een privéprofiel aan voor jonge gebruikers. Al zal hen dat niet beschermen tegen alle gevaren van sociale media. Bijvoorbeeld cyberpesten. De minimumleeftijd voor Threads is net als bij Instagram 13 jaar.
Ook als je jouw profiel omschakelt naar een privéprofiel, is er altijd een derde partij die meeleest: Meta. Anders dan bij WhatsApp analyseert Meta ook de berichten die je met je vrienden uitwisselt voor reclamedoeleinden.
We hebben geen goede ervaringen met sociale netwerken die advertentiesystemen voeden. Wij vinden al jaren dat Meta niet goed duidelijk maakt welke informatie het bedrijf verzamelt en waar het die voor gebruikt.
Nog altijd gebruikt Meta in zijn gebruiksvoorwaarden het misleidende woord ‘gratis’ om zijn diensten aan te prijzen: ‘Je kunt ervoor kiezen om de Service gratis te gebruiken met advertenties…’. Maar gratis is niet gratis als je betaalt met je gegevens; met je privacy.
Wie meer controle over zijn gegevens wenst kan beter het twitteralternatief Mastodon proberen. Dit netwerk werkt zonder advertenties en het volgen van je internetgedrag (voor advertenties).