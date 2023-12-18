Wat is Threads?

Threads kun je sinds half december in de EU gebruiken. Via de website threads.net en de apps voor Android en iOS. Buiten Europa was Threads al een paar maanden ‘live’.

Threads is een sociaal netwerk om snel korte berichtjes (eventueel met foto of video) te delen met mensen die jou ‘volgen’. Jij kunt uiteraard ook vrienden, bekendheden of organisaties volgen. Je kunt onder elkaars berichten reageren en zo opmerkingen aaneenrijgen. Zo maak je threads (draadjes). Precies zoals op X.

Enkele positieve eigenschappen die ons opvallen:

Zowel de app als de Threads-site hebben een fris design met weinig toeters en bellen.

Er zijn geen advertenties. Wat een verademing.

We zien in de automatische tijdlijn nog geen trollen met sensationele berichten of nepnieuws.

Standaard krijg je een tijdlijn die het algoritme van Meta maakt (‘Voor jou’), daarin staan ook berichten van mensen die je niet volgt. Maar je kunt ook makkelijk kiezen voor een chronologische volgorde met alleen berichten van mensen die je volgt (de optie ‘Volgend’).

Verschillen met Twitter

Threads verschilt op een aantal punten van X (het oude Twitter):

Op Threads mogen berichten 500 tekens lang zijn. Op X is de lengte 280 tekens (bij de gratis versie).

Je kunt op Threads alleen openbare gesprekken voeren. Je kunt elkaar (nog) geen directe berichten sturen, de Direct Messages (DM’s). Dat kan wel met X.

Threads toont (nog) geen advertenties. X heeft die wel.

Je kunt Threads alleen actief gebruiken als je inlogt met je Instagram-account. Bij X heb je voor een account alleen een e-mailadres nodig.

Op Threads staat een knop ‘Gebruiken zonder profiel’. Dan hoef je niet in te loggen en toont Threads willekeurige berichten. Je kunt dan via de zoekfunctie kijken wie al actief zijn op Threads. X heeft niet zo'n 'demomodus'.

Verdienmodel

Een verplicht Instagramaccount hint op het verdienmodel van Threads. Met dit netwerk kan Meta in kaart brengen wie met wie communiceert én over welk onderwerp. Met die kennis kunnen ze advertenties op Instagram en Facebook (en daarbuiten) nóg persoonlijker maken. Zo brengen ze meer op.

Het is overigens niet uit te sluiten dat Threads in de toekomst zelf ook advertenties krijgt.

Lage drempel

De drempel naar Threads is voor 8 miljoen Nederlanders met een Instagram-account heel laag. Waarschijnlijk zullen honderdduizenden minimaal een kijkje nemen. Een deel van je Instagramcontacten ‘zit’ vast al op Threads. Geïnteresseerden die nog geen Instagram-account hebben moeten zich eerst inschrijven bij Instagram.

Standaard- of privéprofiel

Naast openbare berichten vanuit een standaardprofiel, zijn er ook berichten die je alleen met vrienden deelt. Daarvoor schakel je een standaard profiel om naar een ‘privéprofiel’. Dan zien alleen goedgekeurde volgers de berichten.

We raden een privéprofiel aan voor jonge gebruikers. Al zal hen dat niet beschermen tegen alle gevaren van sociale media. Bijvoorbeeld cyberpesten. De minimumleeftijd voor Threads is net als bij Instagram 13 jaar.

Meta leest altijd mee

Ook als je jouw profiel omschakelt naar een privéprofiel, is er altijd een derde partij die meeleest: Meta. Anders dan bij WhatsApp analyseert Meta ook de berichten die je met je vrienden uitwisselt voor reclamedoeleinden.

We hebben geen goede ervaringen met sociale netwerken die advertentiesystemen voeden. Wij vinden al jaren dat Meta niet goed duidelijk maakt welke informatie het bedrijf verzamelt en waar het die voor gebruikt.

Betalen met je privacy

Nog altijd gebruikt Meta in zijn gebruiksvoorwaarden het misleidende woord ‘gratis’ om zijn diensten aan te prijzen: ‘Je kunt ervoor kiezen om de Service gratis te gebruiken met advertenties…’. Maar gratis is niet gratis als je betaalt met je gegevens; met je privacy.

Wie meer controle over zijn gegevens wenst kan beter het twitteralternatief Mastodon proberen. Dit netwerk werkt zonder advertenties en het volgen van je internetgedrag (voor advertenties).