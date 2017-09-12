Let op: de stappen hieronder gelden voor Android versie 13 en 14. Voor oudere versies van Android zijn de stappen soms net even anders. We proberen dat zo goed mogelijk aan te geven.

Weiger reclametracking

Standaard mogen de apps op je mobiel een advertentie-ID lezen. Dit kenteken maakt je goed volgbaar voor de advertentiesystemen van apps. Hiermee 'tracken' zij je gedrag makkelijk. En daarmee stemmen ze de reclame op je interesses af. Zo schakel je het ID en de tracking uit:

Instellingen > Privacy > Advertenties > Advertentie-ID verwijderen.

In oudere Androidversies is het een beetje verstopt:

Instellingen > Google > Advertenties > Schuif het balkje naar rechts achter 'Afmelden voor personalisatie van advertenties'.

Als je de optie niet kunt vinden op jouw Android-toestel, zoek dan in je Instellingen naar 'reclame-ID' of 'advertente-ID'.

Advertentieprivacy

Sinds versie 14 heeft Android ook het submenu Advertentieprivacy (Privacy Sandbox). Je krijgt advertenties op basis van je telefoongebruik. Voor behoud van je privacy adviseren we deze optie uit te schakelen. Google belooft dat dit met respect voor jouw pivacy gebeurt, maar wij zijn sceptisch.

Beperk Google

Heb je ooit gekozen voor de ‘snelle’ installatie van een Androidtelefoon? Dan schakel je automatisch 2 opties in om persoonlijke informatie met Google te delen: je locatiegeschiedenis en web- en app-activiteit.

Bij de web- en app-activiteit gaat het om veel gegevens. Waaronder je bezoek aan websites. Google gebruikt deze informatie onder andere voor ‘persoonlijke’ advertenties.

Schakel deze opties uit voor meer privacy:

Instellingen > Privacy > Activiteitsopties > Web- en Appactiviteit > Uit.

Ook: Locatiegeschiedenis > Uit.

Ook: Youtube Zoek- en kijkgeschiedenis > Uit.

Beperk apprechten

Apps vragen toegang tot allerlei informatiebronnen. Zoals de camera, microfoon, contacten en gps-sensor.

Sommige apps verzamelen onnodig veel gegevens. Al vanaf Android versie 6 kun je de lees- en schrijfrechten per app beperken.

Zie je van die machtigingen het nut niet in? Stel dan ‘niet toestaan’ in. Als een app niet meer goed werkt, pas je de keuze later altijd makkelijk aan in ’altijd vragen’ of ‘toestaan’.

Instellingen > Privacy > Rechtenbeheer (soms hierna: > Machtigingbeheer) > Beperk de machtigingen waar je dat beter vindt.

Updaten loont

Ook voor je privacy is het goed om Android bij te werken zodra er een nieuwe versie is. Bij de update naar versie 12 kwamen bijvoorbeeld enkele nieuwe functies beschikbaar:

Privacydashboard

Hiermee zie je welke gegevens en sensoren de apps gebruiken. Je vindt het via Instellingen > Privacy > Privacydashboard. Beperk de toegangsrechten waar je wil. Zie de stap hierboven.

Camera- en Microfoonindicator

Icoontjes verschijnen vanzelf als deze sensoren gebruikt worden door een app. Veeg van boven naar beneden over het scherm om ze tijdelijk uit te schakelen voor die app.

Bepaal nauwkeurigheid locatiebepaling

Bepaal zelf hoe (on)nauwkeurig de locatiebepaling is die apps mogen gebruiken. Kies exacte locatie (tot een aantal meters nauwkeurig). Of de geschatte locatie (ongeveer een woonwijk). Dit doe je via Instellingen > Privacy > Rechtenbeheer.

Beperk browser en WhatsApp

Browser

Websites plaatsen volgcookies zodat advertentienetwerken kunnen registreren welke websites je bezoekt. Google Chrome beschermt je er niet tegen. Gebruik liever Firefox. Die kan de volgcookies wel stoppen.

Schakel in Firefox de bescherming in via: Instellingen > Verbeterde bescherming tegen volgen > Streng.

Ook slim bij het browsen: gooi je cookies eens weg. En surf in privémodus als je minder sporen wilt achterlaten op je apparaat.

WhatsApp

De berichtenapp Signal is beter voor je privacy. Wil je WhatsApp (net als Facebook een dienst van Meta) blijven gebruiken? Pas dan in elk geval de instellingen aan. Zo regel je dat anderen minder goed op de hoogte zijn van wat je op WhatsApp doet.

Klik in WhatsApp op de 3 verticale puntjes > Account > Privacy.

Daar vind je onder andere de volgende keuzes:

Laatst gezien : wie mag zien wanneer je WhatsApp voor het laatst hebt gebruikt?

: wie mag zien wanneer je WhatsApp voor het laatst hebt gebruikt? Profielfoto : wie mag je profielfoto zien?

: wie mag je profielfoto zien? Info : wie mag informatie van je lezen?

: wie mag informatie van je lezen? Groepen : wie mag je toevoegen aan groepen?

: wie mag je toevoegen aan groepen? Leesbewijzen: dit zijn de blauwe vinkjes. Zet je die uit? Dan zien anderen niet meer of je hun berichten hebt geopend (andersom ook niet). Bij groepsapps blijven de leesbewijzen overigens wel altijd zichtbaar.

Stel schermvergrendeling in

Gebruik je een ingeschakelde Android-telefoon of -tablet even niet? Dan gaat hij in slaapstand. Daar komt hij alleen uit door het ingeven van een pincode of een vingerafdruk (via een sensor) of via gezichtsherkenning (via de selfie camera). Je kunt de identificatiemethode zelf kiezen bij de installatie en via de beveiligings-opties van je toestel.

Alleen een pincode gebruiken is niet zo veilig omdat die kan worden afgekeken. Identificatie via je gezicht of je vingerafdruk is over het algemeen veiliger. Alleen op sommige heel goedkope of oudere Android-apparaten is deze te 'hacken' met bijvoorbeeld een foto van je gezicht. Voor deze toestellen is een niet te makkelijk te raden pincode mogelijk veiliger.