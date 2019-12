Het is vrij makkelijk om je online privacy te beschermen tegen bedrijven die stiekem met je meekijken. Regel het meteen met onze tips voor je Samsung of andere Android-telefoon of -tablet.

Bekijk wat je apps allemaal van jou mogen

Apps kunnen allerlei sensoren en informatiebronnen op je telefoon of tablet uitlezen. Dat is vaak heel nuttig. Zo kan een weer-app dankzij de gps in je telefoon direct een weersvoorspelling voor jouw locatie geven. Maar de appmakers kunnen al die gegevens ook onthouden, bekijken en gebruiken om jou op maat gemaakte advertenties te laten zien.

Let bij de installatie van apps op welke ‘machtigingen’ ze vragen. Toegang tot bijvoorbeeld de foto’s of het adresboek op je telefoon.

Wil je niet dat deze apps je vakantiekiekjes en het adres van je vrienden zien? Sinds Android 6 kun je de machtigingen achteraf beperken. Zet zelf machtigingen aan en uit voor verschillende apps op je smartphone. Ga naar 'Instellingen' > 'Apps en meldingen' > 'App-machtigingen' en schakel toegang tot bijvoorbeeld agenda, contacten of locatie uit.

Meer tips voor betere privacy-instellingen in je smartphone en tablet.

Gooi je cookies weg

Websites plaatsen kleine tekstbestandjes op je computer, maar ook op je smartphone of tablet. Veel van die ‘cookies’ zijn nuttig omdat ze bijvoorbeeld de inhoud van een winkelmandje onthouden. Maar sommige cookies komen binnen van andere bedrijven en volgen je surfgedrag over meerdere websites. Die tracking is slecht voor je privacy. Het is slim de cookies regelmatig van je apparaat te verwijderen.

Verwijder cookies in Chrome op Android:

Open browser Chrome en tik op de 3 puntjes, rechts bovenin > kies Instellingen > Privacy > Browsegegevens wissen (helemaal onderaan) en vink in ieder geval aan: 'Cookies en sitegegevens'. Tik op 'Gegevens wissen'.

Je moet na het weggooien van de cookies bij sommige websites wel opnieuw inloggen.

Vergeet niet uit te loggen

Over inloggen gesproken: vergeet na gebruik van Facebook.com en Googlediensten in de browser (dus de zoekmachine maar ook Gmail) niet steeds uit te loggen bij deze diensten. Anders kunnen de advertentienetwerken van Facebook en Google jouw bezoek aan andere websites heel precies blijven volgen.

Plaats een adblocker

Eerder legden we uit hoe je de tracking cookies verwijdert. Een logische volgende stap is dat je voorkomt dat er nieuwe tracking cookies binnenkomen. Dat doe je met een adblocker of advertentiestopper. Zo’n uitbreiding op je mobiele browser blokkeert de advertenties maar ook de tracking cookies van advertentienetwerken. Helaas stopt hij niet de reclame binnen apps, alleen reclame binnen de webbrowser.

In de met Android meegeleverde browser (Chrome) kun je geen adblocker installeren. Je kunt wel de mobiele browser Firefox voor Android installeren en in de browser de adblocker Ublock Origin invoegen.

Zo installeer je Ublock Origin in Firefox op je Android apparaat

Zoek anoniemer

Google is een prima zoekmachine, maar leeft wel van advertenties. Google onthoudt daarom alles wat je intypt zodat het bedrijf je na verloop van tijd steeds beter leert kennen. Je kunt Google wel iets ‘dommer’ maken met de nodige trucjes, maar eenvoudiger is Startpage.com te gebruiken. Dan gebruik je de zoekmachine via een omweg, zodat Google je zoekgedrag niet kan registeren.

Je kunt Startpage in de meeste mobiele browsers instellen als standaard zoekmachine. In Chrome op Android is dat helaas niet mogelijk. Je kunt wel een snelkoppeling naar de Startpage-zoekmachine aanmaken in je Android-startscherm. Klik in Chrome op de 3 puntjes bovenin voor deze optie.

Gebruik geen Facebook apps

De Facebook app en de Facebook Messenger app zijn niet zo goed voor je privacy omdat beide standaard veel gegevens naar Facebook sturen (om deze te gebruiken voor passende advertenties). Er is wel een privacymenu in de apps maar daarin kun je niet alles naar wens beheren.

Beter (en ruimtebesparend) is beide Facebook-apps niet te gebruiken. Een goed alternatief is Facebook.com in de mobiele browser gebruiken. De webversie werkt namelijk ook goed. Helaas is het standaard niet mogelijk om berichten via de mobiele browser met Facebook Messenger te sturen, de mobiele browser verwijst je dan naar de Messenger app.

Met een omweg kun je toch berichten sturen zonder de app te installeren. Je moet alleen wel wat meer zoomen en slepen op de pagina, dat is minder gebruiksvriendelijk. Alleen handig als je Messenger niet te vaak gebruikt dus.

Gebruik Facebook Messenger in je mobiele Android browser

Vergeet na het gebruik van Facebook.com niet uit te loggen bij de dienst en regelmatig je cookies weg te gooien; zie tip 2.

Gebruik Signal in plaats van WhatsApp

Facebook is eigenaar van WhatsApp en wil op termijn advertenties binnen WhatsApp gaan tonen, zoals het ook in Facebook doet. Advertenties zijn alleen goed mogelijk als Facebook veel van jou als WhatsApp gebruiker weet.

Het is geen gek idee voor je privacy om eens een andere messenger-app te proberen. Van de 5 WhatsApp-alternatieven die we hebben bekeken vinden we Signal de beste app. Vraag meteen ook je vrienden over te stappen naar Signal, want chatten doe je niet in je eentje.

