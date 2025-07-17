We gingen op zoek naar alternatieven voor Big Tech-diensten in de belangrijkste categorieën. We vergeleken ze op basis van:

Hun databeleid

Gebruikte versleuteling

Of ze wel of geen openbare broncode gebruiken (open source)

Onder de wetgeving van welk land het bedrijf valt

Functies en het gebruiksgemak (globale scan)

Hieronder zie je per categorie onze tips.

Totaaloplossing: begin bij Proton

Zo compleet als bij Google krijg je het nergens. Maar Proton heeft wel een privacy- en gebruiksvriendelijke dienstenbundel die Drive, Foto’s, Docs, Gmail en Agenda kan vervangen. Daar zou je mee kunnen starten. Je kunt ook eerst de gratis versie uitproberen (1 GB opslag). Dit ‘basispakket’ kun je dan aanvullen met aanraders uit andere categorieën.