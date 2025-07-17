icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
We gebruiken vaak diensten van grote techbedrijven. Denk aan Google, Meta en Microsoft, ook wel Big Tech genoemd. Maar die bedrijven verzamelen veel gegevens over je. Wil je dat niet meer? Dan zijn er gelukkig goede alternatieven. 
celine burgering

Celine Burgering   Expert Online Privacy & VeiligheidGepubliceerd op:17 juli 2025

signal-op-mobiel

We gingen op zoek naar alternatieven voor Big Tech-diensten in de belangrijkste categorieën. We vergeleken ze op basis van:

  • Hun databeleid
  • Gebruikte versleuteling 
  • Of ze wel of geen openbare broncode gebruiken (open source)
  • Onder de wetgeving van welk land het bedrijf valt 
  • Functies en het gebruiksgemak (globale scan)

Hieronder zie je per categorie onze tips.

Totaaloplossing: begin bij Proton

Proton 1200x800 Zo compleet als bij Google krijg je het nergens. Maar Proton heeft wel een privacy- en gebruiksvriendelijke dienstenbundel die Drive, Foto’s, Docs, Gmail en Agenda kan vervangen. Daar zou je mee kunnen starten. Je kunt ook eerst de gratis versie uitproberen (1 GB opslag). Dit ‘basispakket’ kun je dan aanvullen met aanraders uit andere categorieën.

