Cookies verwijderen: stappenplan

Cookies verwijderen

Het is goed voor je privacy om af en toe alle cookies te verwijderen van je pc, tablet of smartphone. Bedenk wel dat je na het opschonen bij sommige sites opnieuw moet inloggen. Op andere sites moet je soms iets opnieuw instellen.

We geven instructies voor de 4 populairste browsers: Chrome, Firefox, Edge en Safari (MacOS en iOS). Het gebruik van Internet Explorer raden we af. Maak je nog gebruik van deze browser, dan adviseren we je om andere browsers te proberen en over te stappen.

Cookies verwijderen op de pc

Klik op de browser die jij gebruikt om te zien hoe je cookies verwijdert. Je kunt cookies ook automatisch laten wissen wanneer je de browser afsluit. Zo blijft informatie nooit lang bewaard en kun je nog minder goed gevolgd worden.

Cookies verwijderen op smartphone en tablet

Ook in Safari, de browser voor je iPhone en iPad kun je alle opgeslagen cookies verwijderen. Gebruik je een Android-smartphone of tablet met de Chrome-browser? Dan kun je ook hierop eenvoudig alle cookies verwijderen.

Cookies blokkeren met een adblocker

Het is een goede zet voor je privacy om cookies van advertentiebedrijven automatisch te blokkeren. Dan hoef je ze ook niet weg te gooien.

Blokkeren doe je handig met een adblocker in je browser. De adblocker blokkeert de privacy-onvriendelijke reclamecookies en laat de nuttige cookies door.

Een bruikbare adblocker is geïntegreerd in browser Firefox. In onze advies adblockers vind je nog enkele suggesties.

Cookiemeldingen tegenhouden

Baal je van al pop-ups van cookies? Enkele adblockers kunnen een deel van de irritante cookiemeldingen tegenhouden.

Ghostery

Dit gaat het makkelijkst met Ghostery. Deze adblocker blokkeert advertenties, trackingcookies en inmiddels ook de meeste cookiemeldingen. De functie heet ‘Never consent’ (nooit mee instemmen) en zet je met één klik aan of uit.

Brave

In 'privacybrowser' Brave (een browser met geïntegreerde adblocker) kun je veel van de cookiemeldingen ook onderdrukken.

uBlock Origin

Om uBlock Origin ook de cookiemeldingen te laten blokkeren moet je meer moeite doen.

Ga naar easylist.to en klik onder ‘EasyList Cookie List’ op ‘Add it to your ad blocker’. Klik in het volgende scherm rechts boven op Abonneren. Klik het venster dicht.

Vanaf nu worden volgcookies, advertenties én een flink deel van de cookiemeldingen tegengehouden door uBlock Origin.

Aan- of uitzetten van deze ‘cookiekiller’ gaat zo: klik op het uBlock Origin-icoon in de browserbalk en klik op Dashboard (de tandwieltjes) > tabblad Filterlijsten. Helemaal onderaan de lijst is ‘Easylist Cookie List' toegevoegd en aangevinkt. Vink hem uit om hem uit te schakelen.