Cookies verwijderen: stappenplan

Bedrijven gebruiken cookies om te registreren welke sites jij bezoekt en in welke producten jij geïnteresseerd bent. Sommige bedrijven sturen via die cookies jouw persoonlijke gegevens naar andere bedrijven; zonder jouw toestemming. Als je dat niet wilt, moet je de cookies verwijderen van je pc, smartphone of tablet. Hoe dat moet, lees je in dit stappenplan.

Hoe ga je met cookies om?

Hoe slim cookies ook zijn, je bent nog steeds de baas over je computer. We leggen uit hoe je met cookies omgaat, hoe je ze weigert en verwijdert. Gewone cookies verwijderen is simpel. Maar bedenk wel dat je na het opschonen op sommige websites opnieuw moet inloggen. En dat je op andere sites soms iets opnieuw moet instellen.

We geven instructies voor de 4 populairste browsers: Chrome, Firefox, Edge (Windows 10) en Safari (MacOS). Het gebruik van Internet Explorer raden we af. Maak je nog gebruik van deze browser, dan adviseren we je om andere browsers te proberen en over te stappen. Bekijk de beste browser voor je computer.

Cookies verwijderen op de pc

Klik op de browser die jij gebruikt om te zien hoe je cookies verwijdert. Je kunt cookies ook automatisch laten wissen wanneer je de browser afsluit. Zo blijft informatie nooit lang bewaard en kun je niet gevolgd worden.

Cookies verwijderen op smartphone en tablet

Ook in Safari, de browser voor je iPhone en iPad kun je alle opgeslagen cookies verwijderen. Gebruik je een Android-smartphone of tablet met de Chrome-browser? Dan kun je ook hierop eenvoudig alle cookies verwijderen.

Cookies slim weigeren met adblockers

Beter dan de cookies opruimen is zorgen dat de vervelende exemplaren niet binnenkomen. Je kunt in de meeste browsers instellen dat álle cookies van derde partijen (zoals die van advertentienetwerken) worden geweigerd. In de praktijk is dat toch niet handig omdat sommige nuttige onderdelen van websites dan niet meer goed werken.

Slimmer is om een adblocker te installeren, als uitbreiding op je browser op je pc, tablet of mobiel. De adblocker houdt automatisch alleen de privacy-onvriendelijke reclamecookies tegen en laat nuttige cookies van derden door. Ook kun je een adblocker even pauzeren als je dat nodig vindt, of bepaalde cookies doorlaten.

