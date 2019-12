Bij het bezoeken van websites kijken heel wat bedrijven over je schouder mee. Denk aan Facebook, Google en allerlei advertentienetwerken. Jouw surfgedrag bewaren zij in cookiebestanden op je pc. Wat zijn die cookies precies en hoe werken ze?

Jouw bezoek aan websites levert bedrijven een schat aan gegevens. Er zijn bedrijven die meekijken tijdens het surfen, zoals Facebook en advertentienetwerken. Zulke bedrijven bewaren jouw surfgedrag in cookies. Omdat die cookies niet altijd goed zijn voor je privacy is het een goede zet regelmatig de cookiebestanden op je pc op te ruimen.

Sommige websites staan toe dat andere websites ook cookies kunnen plaatsen op de pc van de gebruiker. Dat soort cookies noemen we cookies van derden of 3rd party cookies.

Wat zijn cookies en hoe werken ze?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Je komt cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij je moet inloggen. Een cookie zorgt dat je ingelogd blijft terwijl je de site gebruikt.

Looptijd van cookies

Cookies hebben een looptijd. Sommige cookies worden verwijderd als je je browser afsluit. Andere (bijvoorbeeld die met inloggegevens) kunnen jaren op je computer blijven staan als je ze niet verwijdert.

Je kunt meestal niet zien waar een cookie precies voor dient. Cookies zijn tekstbestandjes, maar de inhoud van die bestandjes is meestal onleesbare computercode. De echte gegevens over je staan in de database van de website.

Advertenties op maat

De mogelijkheid om gebruikers te identificeren en volgen is voor veel websites waardevol. Door te volgen wat voor pagina's de gebruiker bezoekt, kan het aanbod aan de gebruiker worden aangepast. Denk aan webwinkels die producten 'aanraden'.

Tracking cookies

Hoe werkt dit? Een website (A) kan bijvoorbeeld een adverteerder toestemming geven om een cookie te plaatsen. Die adverteerder weet dan ook dat je de website of pagina hebt bezocht. Het echte voordeel voor die derde partij (de adverteerder) ontstaat als de gebruiker ook op een andere site (B) komt die ook toestemming heeft gegeven aan de adverteerder om cookies te plaatsen. De adverteerder kan het cookie van site A dan uitlezen, en op die manier weet de adverteerder dat deze gebruiker zowel sites A en B bezocht heeft. En hij heeft meer informatie dan website A of B los van elkaar over de gebruiker hebben. Cookies die het 'volgen' van mensen mogelijk maken, noemen we tracking cookies.

