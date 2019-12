De spraakassistenten van Apple en Google zijn in opspraak. Medewerkers van deze bedrijven luisterden mee naar een klein deel van de spraakopdrachten. Wil je dat niet? Dan kun je Google Assistant en Siri uitzetten.

Siri en Google Assistant in opspraak

Medewerkers van Google en Apple luisterden mee naar een klein deel van de spraakopdrachten om te controleren of de spraakassistenten hun werk goed doen. In de opnames kan privacygevoelige informatie staan omdat je een assistent ook per ongeluk kunt activeren.

Kunnen Apple en Google mij afluisteren?

Je smartphone of slimme speaker begint met luisteren wanneer je 'Ok Google' of 'Hey Siri' zegt. De microfoon staat meestal aan, maar het apparaat verstuurt pas informatie te als je de spraakassistent aanzet. Apple en Google bewaren alle opnames.

Het komt ook voor dat de spraakassistent per ongeluk meeluistert. Wanneer je praat kunnen ze woorden verkeerd interpreteren en ‘denken’ dat je iets tegen de spraakassistent zegt. ‘Serie’ klinkt bijvoorbeeld bijna hetzelfde als ‘Siri’.

Meeluisteren

Medewerkers van Apple en Google luisteren soms naar de opnames om de assistenten te verbeteren. Voor zover bekend krijgen medewerkers geen persoonsgegevens bij de opnames, maar uit de opnames kunnen ze soms wel opmaken van wie deze zijn. De medewerkers luistern dus ook naar de opnames die per ongeluk zijn opgenomen.

Google Assistant en Siri uitzetten

Wil je niet dat er iemand meeluistert? Dan kun je de spraakassistenten niet gebruiken. Hieronder vind je instructies waarmee je Siri en Google kunt uitzetten.

