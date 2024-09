Spraakassistent: Handig of niet?

Welke spraakassistenten zijn er?

Er zijn 2 spraakassistenten die Nederlands spreken:

Apple Siri

Google Assistent

Je kunt in het Engels praten met Amazon Alexa en Samsung Bixby.

Er zijn meer spraakassistenten van grote bedrijven, maar die worden niet in Nederland aangeboden. Zo is er Cortana van Microsoft, en ook grote Chinese bedrijven als Alibaba, Baidu en Huawei hebben een eigen assistent.

Er zijn ook kleinschaligere initiatieven. Zo is er Magenta van Deutsche Telekom, het bedrijf achter T-Mobile. Een ander voorbeeld is SoundHound Houndify. Deze vind je terug bijvoorbeeld terug in auto’s en Motorola-smartphones.

Op welke apparaten zit een spraakassistent?

Je kunt praten met een slimme assistent via smartphones, smart displays, smart speakers en via diverse andere apparaten.

Welke spraakassistent moet ik gebruiken?

Geen enkele assistent weet raad met alle vragen en opdrachten die je hebt. Maar wat wel of niet kan, dat verschilt per assistent. Je kunt dan ook meerdere assistenten naast elkaar gebruiken.

Voor kennisvragen maakt het niet zoveel uit welke assistent je kiest. Maar het kan handiger zijn om met één bepaalde assistent te praten als je andere producten of diensten afneemt van het bedrijf achter de spraakassistent:

Heb je bijvoorbeeld slimme apparaten gekoppeld via Apple HomeKit, dan is Siri een logische keus.

Gebruik je de Samsung-apps op je smartphone, dan past Bixby daar het beste bij.

Gebruik je bijvoorbeeld Gmail, dan kan de Google Assistent daar bijvoorbeeld aankomende vluchten in vinden.

Let er op dat sommige assistenten misschien niet overweg kunnen met een online agenda, adresboek, herinneringen en e-mails of andere diensten zoals een streaming muziekabonnement.

Wat kun je ze vragen?

Door de snelle ontwikkeling van deze technologie kun je spraakassistenten steeds meer vragen. Vraag ze bijvoorbeeld om:

Slimme apparaten te bedienen

Muziek af te spelen

Het laatste nieuws te luisteren

De weersverwachting te horen

Een dagoverzicht van je agenda te geven

De actuele reistijd naar je werk

Taken te herinneren

Kennisvragen te beantwoorden

Een mop te vertellen

Andere partijen, zoals Albert Heijn, kunnen de assistent nieuwe vaardigheden leren. Zeg bijvoorbeeld:

'Praat met Albert Heijn' tegen Google Assistent, of;

'Zet bananen op mijn lijst in Appie' tegen Apple Siri.

Bekijk wat je nog meer kunt vragen aan Apple Siri of Google Assistent.

Op sommige apparaten, zoals een smartwatch of slimme luidspreker, zijn niet alle bovengenoemde functies beschikbaar.

Wanneer is stembesturing handig?

Wat een spraakassistent voor je kan doen, kun je zelf meestal ook doen via andere apparaten. Maar soms kan het best handig zijn.

Bijvoorbeeld wanneer je in de auto zit en je handen niet vrij hebt. Of als je niet goed kunt zien en dus moeite hebt met het bedienen van een smartphone of ander apparaat.

Een spraakassistent is minder geschikt voor uitgebreide informatie: waarbij - snel - overzicht en vergelijken belangrijk zijn. Het antwoord is misschien te lang of te kort of specifieke informatie ontbreekt.

Met meerdere personen gebruiken?

Als iemand anders tegen je apparaat praat, dan is het niet de bedoeling dat de spraakassistent namens jou berichten verstuurt, je banksaldo opnoemt of producten bestelt. Maar een liedje afspelen of het weerbericht vertellen, dat is geen probleem.

Het verschilt hoe spraakassistenten hiermee omgaan. Ze vragen bijvoorbeeld om eerst je smartphone te ontgrendelen, voordat ze inhoudelijk reageren.

Een slimme luidspreker, zoals de Google Home, is bij uitstek een apparaat dat iedereen in huis kan gebruiken. De Google Assistent kan je stem herkennen en aan de hand daarvan jouw persoonlijke informatie (zoals agenda) gebruiken.

Apple Siri kan minder goed overweg met meerdere gebruikers. Op een Apple HomePod kun je persoonlijke verzoeken in- of uitschakelen. Persoonlijke functies zijn helemaal niet beschikbaar op een Apple TV.

Hoe hoort hij wat je zegt?

Wat je tegen een spraakassistent zegt, wordt opgenomen en via internet verstuurd naar het bedrijf dat de spraakassistent aanbiedt. Heel krachtige computers proberen vervolgens wat jij zegt automatisch om te zetten naar woorden. Soms lukt dat niet goed, bijvoorbeeld in het geval van sommige namen, titels en aan elkaar geschreven woorden.

Waarom hoort hij me niet?

In bepaalde situaties kan een spraakassistent je minder goed horen, bijvoorbeeld in een badkamer, terwijl er muziek aan staat of als het apparaat verder van je weg staat. Door geluidstechnieken en meer en betere microfoons proberen bedrijven die beperkingen te verminderen.

Word ik afgeluisterd?

De spraakassistent neemt niet continue op. Je moet bijvoorbeeld eerst een knop indrukken, de smartwatch bij je mond houden of het ‘ontwaak-commando’ uitspreken: ‘Hey Siri’ of ‘Oké Google’.

De spraakassistent luistert dus wel continue of je het tegen hem hebt. In het apparaat zit dan bijvoorbeeld een klein computertje dat het geluid continue vergelijkt met het ontwaak-commando. Pas als het daarop lijkt, start de opname en wordt deze via internet verstuurt. Mogelijk vindt daar met veel krachtigere computers nog een extra controle plaats, of je wel echt het ontwaak-commando uitsprak.

Toch kan het zijn dat een spraakassistent zich vergist en op ongewenste momenten in actie komt, bijvoorbeeld als de klank vergelijkbaar is: “Hey, Syrië was in het nieuws vandaag!” lijkt nogal op “Hey Siri, wat is het nieuws vandaag?”.

Hoe zit het met mijn privacy?

Door gebruik te maken van stembesturing geef je de bedrijven achter de spraakassisten veel informatie over jezelf, waaronder:

Wat je zegt, wanneer je dat zegt en hoe je jezelf uitdrukt.

Uit je spraak afgeleide informatie, zoals je stemming en of je schor bent.

Waarin je geïnteresseerd bent, door de dingen die je vraagt.

Andere informatie van je apparaat, zoals contactpersonen en je locatie.

Als consument heb je recht op veilige slimme apparaten. Wij strijden voor slimme apparaten die veilig zijn én blijven. Lees meer over onze actie Slimme apparaten moeten veilig zijn.