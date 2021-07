Smartphone kopen: wat krijg je voor welk budget?

Minder dan €100

Spaar nog even verder als je minder dan €100 hebt. Bij deze telefoons is zoveel bezuinigd op onderdelen, dat ze zelfs voor bellen, surfen en tekstberichten niet bepaald voldoen.

€100 tot €200

Smartphones van €100 tot €200 zijn prima om te bellen, sms'en of surfen op het internet. Ze zijn minder geschikt voor navigatie in je auto, fotograferen of muziek luisteren.

€200 tot €300

Als je €200 tot €300 uitgeeft, dan krijg je betere standaardfuncties geleverd. De camera is vaak redelijk, maar helemaal zeker weet je dat niet in deze prijscategorie.

€300 tot €400

Bij een bedrag van €300 tot €400 is de prijs-/kwaliteitverhouding veelal optimaal. De functionaliteit is veelal compleet en de camera is meestal ruim voldoende.

€400 tot €600

Voor €400 tot €600 koop je bijvoorbeeld een uitgeklede variant van een topsmartphone, een outlet-model uit de afgelopen jaren of een topmodel van prijsvechters als Xiaomi.

Meer dan €600

Vanaf €600 koop je smartphones waarmee fabrikanten indruk willen maken. Met Plus- of Pro-varianten en varianten met extra opslagcapaciteit weten ze prijs steeds verder op te drijven. Duurdere smartphones bevatten de nieuwste technische snufjes, zoals:

snelladen en draadloos opladen ;

; prachtige OLED -schermen

-schermen 4K , HDR-scherm met een breed kleurenspectrum;

, HDR-scherm met een breed kleurenspectrum; supersnelle processors ;

; meerdere, en goede, camera’s;

accessoires zoals premium oordopjes;

veel opslagruimte.

Refurbished

Gereviseerde smartphones zijn opgeknapt, waarbij versleten onderdelen zoals het scherm en de batterij zijn vervangen. Lees het artikel Refurbished kopen, waar let je op?.