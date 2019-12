Alternatieven voor Android en iOS

Voor de meeste mensen is er geen gelijkwaardig alternatief voor Android of iOS. Alternatieven zijn namelijk schaars, hebben een kleiner app-aanbod en vereisen vaak de nodige technische kennis.

PureOS

De Purism Librem 5 is een smartphone met PureOS. We verwachten hem in de tweede helft van 2019.

Sailfish OS

Sailfish OS is alternatieve software om te installeren op een Sony Xperia-smartphone.

LineageOS

LineageOS is alternatieve software om zelf te installeren. Het is gebaseerd op Android.

Windows 10 Mobile

Windows 10 Mobile-ondersteuning eindigt in 2019. Gebruik het na dit jaar niet meer.

BlackBerry 10

Ook BlackBerry 10 en BlackBerry OS-ondersteuning eindigen in 2019. Gebruik de systemen na dit jaar niet meer.