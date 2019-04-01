Alternatieven voor Android en iOS

Voor de meeste mensen is er geen serieus alternatief voor Android of iOS. Toch houdt dat sommige mensen niet tegen om voor een ander systeem te kiezen, bijvoorbeeld vanwege privacy-zorgen of een wantrouwen in grote bedrijven.

Wij geven een overzicht van de alternatieven die er zijn voor Google Android en Apple iOS.

PureOS

PureOS is een besturingssysteem voor laptops en smartphones. De Purism Librem 5 is de eerste smartphone met PureOS.

Sailfish OS

Een ander besturingssysteem is Sailfish OS. Dat besturingssysteem is gemaakt door het Finse bedrijf Jolla en heeft het vroegere Nokia MeeGo-platform als basis.

Rusland en China zien Sailfish OS als alternatief voor de Amerikaanse software iOS en Android. In sommige gevallen is het wel mogelijk om Android-apps te starten in Sailfish.

Jolla verkoopt deze software via de Sailfish OS website, zodat je die zelf kunt installeren op een Sony smartphone. Hobbyisten hebben Sailfish OS ook geschikt gemaakt om te installeren op andere smartphones. Je hebt wel voor beide manieren enige technische kennis nodig.

Alternatieven op basis van Android

Meerdere alternatieven zijn gebaseerd op Android, maar daarbij ontbreekt het Google-aanbod. Normaal gesproken zien we dat als een nadeel, maar het is juist een voordeel als je op zoek bent naar een alternatief voor Google.

Op een Android-telefoon zonder Google Services ontbreekt de Google Play Store en ben je aangewezen op een andere App Store. Ook ontbreken Google-apps zoals Google Maps, Google Drive en YouTube. Verder ontbreken Google Mobile Services (GMS) en Google Play Services.

Veel Android-apps zijn bovendien afhankelijk van de Google Services. Ze werken mogelijk (deels) niet of niet correct. Zo ontvang je mogelijk geen pushnotificaties en kunnen apps mogelijk geen kaart tonen.

LineageOS

Op bepaalde Android-smartphones is het voor geavanceerde gebruikers mogelijk om Android te vervangen door een systeem als LineageOS. LineageOS is een open source besturingssysteem gebaseerd op Android. Het systeem is uitgebreider dan Android, maar het bevat na installatie geen Google-apps.

/e/OS

/e/OS is een 'ontGoogled' versie van Android. Het is gebaseerd op LineageOS. In /e/OS is geprobeerd om alle verbindingen met Google eruit te halen. Waaronder alle Google Apps (en de Google Play Store), diverse Google-diensten, maar ook zaken als tijdsynchronisatie, verbindingscontroles en locatiebepaling.

In /e/OS wordt een eigen assortiment aan apps meegeleverd om de standaard Google Apps te vervangen. Zoals een kaarten-, weer-, mail-, en notitie-app. Er is ook een eigen Appstore waaruit je een beperkt aantal Android-apps kunt downloaden.

Je kunt een smartphone met /e/OS kopen, zoals een speciale versie van de Fairphone 4 of OnePlus Nord. Je kunt het systeem ook zelf installeren op diverse smartphonemodellen.

Huawei zonder Google Services

Recente HUAWEI-smartphones hebben net als LineageOS en /e/OS geen toegang tot Google Services. Huawei heeft zelf vervangers ontwikkeld. Denk daarbij aan alternatieve HUAWEI-apps zoals de browser en een gezondheidsapp, een alternatieve appwinkel, en eigen cloudopslag.

Windows 10 Mobile

Koop geen smartphone meer met Windows. Microsoft beëindigde ondersteuning voor Windows 10 Mobile in 2019.

BlackBerry 10

Koop geen smartphone meer met BlackBerry 10 of met BlackBerry OS. De ondersteuning daarvoor eindigde in 2019.