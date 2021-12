Een Sony Xperia simlockvrije smartphone werkt met het besturingssysteem Android. Zo kun je veel apps op je smartphone downloaden. Maar de Sony Xperia mobieltjes hebben nog veel meer mogelijkheden.

Sony Xperia smartphones getest

In de smartphone test zitten meerdere Sony Xperia sim only telefoons. Om de beste Sony smartphone te vinden, testen we ze op alle mogelijke functies en eigenschappen. Kun je er goed mee bellen, internetten, foto's maken en is hij makkelijk in gebruik? En is hij ook robuust en goed beveiligd? Dit en veel meer beoordelen we.

Sony Xperia smartphone kopen

Als je een Sony Xperia zonder abonnement gaat kopen heb je veel keuzevrijheid voor het model. En je kunt zelf kijken waar je de Sony Xperia goedkoop kunt bestellen.

Bedenk welke eigenschappen je belangrijk vindt. Is een Sony Xperia met 32GB genoeg voor jou? Of wil je veel apps, foto's en filmpjes opslaan? Dan kies je er een met meer geheugen. Bedenk ook welke andere eisen je stelt.

Sony Xperia smartphones vergelijken

Weet je wat je wilt, dan kun je in de vergelijker op zoek naar een Sony Xperia los toestel voor jou. Filter en vergelijk op bijvoorbeeld grootte, (camera)opties, en prijzen. En met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je ook de testresultaten.