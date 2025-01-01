Op zoek naar een Apple iPhone? Wij helpen je de beste iPhone smartphone te vinden. Vergelijk de verschillende toestellen hier en kijk waar je een iPhone goedkoop kunt bestellen.

Apple smartphones getest

We hebben veel simlockvrije iPhones getest. We testen de teleloons van Apple op enorm veel eigenschappen. Natuurlijk kijken we of je je er goed mee kunt internetten en bellen. Maar we testen ook de gebruiksduur, beoordelen de kwaliteit van het scherm, het geluid en de camera's. En nog veel meer. Zo kies jij altijd makkelijk een goede nieuwe iPhone.

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Apple mobiele telefoon kopen

Je wilt een iPhone los toestel kopen, omdat je een iPhone telefoon zonder abonnement wilt kopen. Dan heb je alle vrijheid om een bij jou passend toestel te zoeken. Bedenk of je een Apple telefoon met veel opslagruimte wilt.

Vaak is een iPhone met 128 GB voldoende voor apps en foto's. Maar wil je veel, of grote apps, foto's en video's op je iPhone, dan kies dan voor een Apple-telefoon met meer opslagruimte. Veel iPhone-types hebben al minimaal 256 GB.

Bedenk ook welke andere eigenschappen de iPhone sim only moet hebben. Bijvoorbeeld een klein of groot scherm of gezichtsherkenning.

Apple iPhones vergelijken

Nieuwe iPhone nodig? Vergelijk dan direct alle Apple-telefoons in onze vergelijker. Alle iPhones in de vergelijker zijn simlockvrij. Je kunt iPhones vergelijken op een groot aantal eigenschappen en mogelijkheden. Vergelijk de iPhones bijvoorbeeld op de grootte, scherm, geluid en (camera)opties. Zo kies je snel en makkelijk een nieuwe iPhone.