Op zoek naar een Apple iPhone? Wij helpen je de beste iPhone smartphone te vinden. Vergelijk de verschillende toestellen hier en kijk waar je een iPhone goedkoop kunt bestellen.

Apple smartphones getest

We hebben veel simlockvrije iPhones getest. En we testen de smartphones op enorm veel eigenschappen. Natuurlijk of je er goed mee kunt internetten en bellen, hoe lang de gebruiksduur is, de kwaliteit van het scherm, het geluid en de camera's. Maar nog veel meer.

Apple mobiele telefoon kopen

Je wilt een iPhone los toestel kopen, omdat je een iPhone telefoon zonder abonnement wilt kopen. Dan heb je alle vrijheid om een bij jou passend toestel te zoeken. Bedenk of je een telefoon met veel intern geheugen wilt. Vaak is een iPhone met 64GB voldoende voor apps en foto's. Maar wil je veel, of grote apps, foto's en video's op je iPhone, dan kies je er een met meer geheugen.

Bedenk ook welke andere eigenschappen de iPhone sim only moet hebben. Bijvoorbeeld een klein of groot scherm, dual sim of gezichtsherkenning.

Apple iPhones vergelijken

Alle iPhones in de vergelijker zijn simlockvrij. En je kunt ze vergelijken op een heel groot aantal eigenschappen en mogelijkheden. Vergelijk bijvoorbeeld op het formaat, scherm, opslagcapaciteit, beveiliging en (camera)opties.