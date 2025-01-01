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Apple iPhone

Laatste update van de test: 7 augustus 2026|

Op zoek naar een Apple iPhone? Wij helpen je de beste iPhone smartphone te vinden. Vergelijk de verschillende toestellen hier en kijk waar je een iPhone goedkoop kunt bestellen.

Keuzehulp

  • Apple iPhone 17e (256 GB) - Zwart
    AppleiPhone 17e (256 GB) - Zwart
    6,1 inch|Zwart

    Batterij

    Scherm

    Camera's: filmen

    Stevigheid

    Prestaties

    Bellen

    Geluid

    Gebruiksgemak

    Mogelijkheden

  • Apple iPhone Air (256 GB) - Spacezwart
    AppleiPhone Air (256 GB) - Spacezwart
    6,5 inch|Zwart

    Batterij

    Scherm

    Camera's: filmen

    Stevigheid

    Prestaties

    Bellen

    Geluid

    Gebruiksgemak

    Mogelijkheden

  • Apple iPhone 17 (256 GB) - Zwart
    AppleiPhone 17 (256 GB) - Zwart
    6,3 inch|Zwart

    Batterij

    Scherm

    Camera's: filmen

    Stevigheid

    Prestaties

    Bellen

    Geluid

    Gebruiksgemak

    Mogelijkheden

  • Apple iPhone 17 Pro (256 GB) - Diepblauw
    AppleiPhone 17 Pro (256 GB) - Diepblauw
    6,3 inch|Blauw

    Batterij

    Scherm

    Camera's: filmen

    Stevigheid

    Prestaties

    Bellen

    Geluid

    Gebruiksgemak

    Mogelijkheden

  • Apple iPhone 17 Pro Max (256 GB) - Diepblauw
    AppleiPhone 17 Pro Max (256 GB) - Diepblauw
    6,9 inch|Blauw

    Batterij

    Scherm

    Camera's: filmen

    Stevigheid

    Prestaties

    Bellen

    Geluid

    Gebruiksgemak

    Mogelijkheden

  • Apple iPhone 16e (128 GB) - Zwart
    AppleiPhone 16e (128 GB) - Zwart
    6,1 inch|Zwart

    Batterij

    Scherm

    Camera's: filmen

    Stevigheid

    Prestaties

    Bellen

    Geluid

    Gebruiksgemak

    Mogelijkheden

  • Apple iPhone 16 (128 GB) - Zwart
    AppleiPhone 16 (128 GB) - Zwart
    6,1 inch|Zwart

    Batterij

    Scherm

    Camera's: filmen

    Stevigheid

    Prestaties

    Bellen

    Geluid

    Gebruiksgemak

    Mogelijkheden

  • Apple iPhone 16 Plus (128 GB) - Zwart
    AppleiPhone 16 Plus (128 GB) - Zwart
    6,7 inch|Zwart

    Batterij

    Scherm

    Camera's: filmen

    Stevigheid

    Prestaties

    Bellen

    Geluid

    Gebruiksgemak

    Mogelijkheden

  • Apple iPhone 16 Pro Max (256 GB) - Zwart titanium
    AppleiPhone 16 Pro Max (256 GB) - Zwart titanium
    6,9 inch|Zwart
    Expert review

    Batterij

    Scherm

    Camera's: filmen

    Stevigheid

    Prestaties

    Bellen

    Geluid

    Gebruiksgemak

    Mogelijkheden

  • Apple iPhone 15 Plus (128 GB) - Zwart
    AppleiPhone 15 Plus (128 GB) - Zwart
    6,7 inch|Zwart

    Batterij

    Scherm

    Camera's: filmen

    Stevigheid

    Prestaties

    Bellen

    Geluid

    Gebruiksgemak

    Mogelijkheden

  • Apple iPhone 15 (128 GB) - Zwart
    AppleiPhone 15 (128 GB) - Zwart
    6,1 inch|Zwart

    Batterij

    Scherm

    Camera's: filmen

    Stevigheid

    Prestaties

    Bellen

    Geluid

    Gebruiksgemak

    Mogelijkheden

  • Apple iPhone 15 Pro Max (256 GB) - Zwart titanium
    AppleiPhone 15 Pro Max (256 GB) - Zwart titanium
    6,7 inch|Zwart
    Expert review

    Batterij

    Scherm

    Camera's: filmen

    Stevigheid

    Prestaties

    Bellen

    Geluid

    Gebruiksgemak

    Mogelijkheden

  • Apple iPhone 14 (128 GB) - Blauw
    AppleiPhone 14 (128 GB) - Blauw
    6,1 inch|Blauw

    Batterij

    Scherm

    Camera's: filmen

    Stevigheid

    Prestaties

    Bellen

    Geluid

    Gebruiksgemak

    Mogelijkheden

  • Apple iPhone SE (3e generatie) (64 GB) - Middernacht
    AppleiPhone SE (3e generatie) (64 GB) - Middernacht
    4,7 inch|Zwart

    Batterij

    Scherm

    Camera's: filmen

    Stevigheid

    Prestaties

    Bellen

    Geluid

    Gebruiksgemak

    Mogelijkheden

  • Apple iPhone 13 Pro Max (128 GB) - Sierra Blue
    AppleiPhone 13 Pro Max (128 GB) - Sierra Blue
    6,7 inch|Blauw
    Expert review

    Batterij

    Scherm

    Camera's: filmen

    Stevigheid

    Prestaties

    Bellen

    Geluid

    Gebruiksgemak

    Mogelijkheden

  • Apple iPhone 13 (128 GB) - Middernacht
    AppleiPhone 13 (128 GB) - Middernacht
    6,1 inch|Zwart

    Batterij

    Scherm

    Camera's: filmen

    Stevigheid

    Prestaties

    Bellen

    Geluid

    Gebruiksgemak

    Mogelijkheden

  • Apple iPhone 11 Pro Max (256 GB) - Goud
    AppleiPhone 11 Pro Max (256 GB) - Goud
    6,5 inch|Goudkleurig
    Expert review

    Batterij

    Scherm

    Camera's: filmen

    Stevigheid

    Prestaties

    Bellen

    Geluid

    Gebruiksgemak

    Mogelijkheden

  • Apple iPhone 12 Pro (256 GB) - Oceaanblauw
    AppleiPhone 12 Pro (256 GB) - Oceaanblauw
    6,1 inch|Blauw
    Expert review

    Batterij

    Scherm

    Camera's: filmen

    Stevigheid

    Prestaties

    Bellen

    Geluid

    Gebruiksgemak

    Mogelijkheden

Apple smartphones getest

We hebben veel simlockvrije iPhones getest. We testen de teleloons van Apple op enorm veel eigenschappen. Natuurlijk kijken we of je je er goed mee kunt internetten en bellen. Maar we testen ook de gebruiksduur, beoordelen de kwaliteit van het scherm, het geluid en de camera's. En nog veel meer. Zo kies jij altijd makkelijk een goede nieuwe iPhone.

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Apple mobiele telefoon kopen

Je wilt een iPhone los toestel kopen, omdat je een iPhone telefoon zonder abonnement wilt kopen. Dan heb je alle vrijheid om een bij jou passend toestel te zoeken. Bedenk of je een Apple telefoon met veel opslagruimte wilt.

Vaak is een iPhone met 128 GB voldoende voor apps en foto's. Maar wil je veel, of grote apps, foto's en video's op je iPhone, dan kies dan voor een Apple-telefoon met meer opslagruimte. Veel iPhone-types hebben al minimaal 256 GB.

Bedenk ook welke andere eigenschappen de iPhone sim only moet hebben. Bijvoorbeeld een klein of groot scherm of gezichtsherkenning.

Apple iPhones vergelijken

Nieuwe iPhone nodig? Vergelijk dan direct alle Apple-telefoons in onze vergelijker. Alle iPhones in de vergelijker zijn simlockvrij. Je kunt iPhones vergelijken op een groot aantal eigenschappen en mogelijkheden. Vergelijk de iPhones bijvoorbeeld op de grootte, scherm, geluid en (camera)opties. Zo kies je snel en makkelijk een nieuwe iPhone.

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