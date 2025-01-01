Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Apple iPhone 13 (256 GB) - Middernacht is een smartphone met iOS. Het scherm heeft een diagonaal van 15,4 cm (6,1 inch). Deze smartphone is voorzien van stereoluidsprekers. De opslagcapaciteit is 256 GB. Het is mogelijk om verbinding te maken met 5G-netwerken. Je kunt twee simkaarten tegelijk gebruiken. Je kunt dit toestel draadloos opladen. Een draadloze oplader wordt echter niet meegeleverd. Er is geen 3,5 mm-aansluiting voor oordopjes. Deze smartphone is momenteel niet of nauwelijks verkrijgbaar.