Hoe wij smartphones testen

Om de week testen we de nieuwste smartphones. We beoordelen onder meer de prestaties, de batterijduur, het scherm en hoe goed je ermee kunt fotograferen en filmen. Daarnaast controleren we smartphones 6 keer per jaar op software-updates.

Hoe worden smartphones getest?

Samen met anderen: we werken samen met consumentenorganisaties uit andere landen onder de vlag van International Consumer Research & Testing. Zo profiteren we van elkaars kennis en delen we de kosten, die voor een doorlopende test als deze behoorlijk fors zijn.

In een laboratorium: samen schakelen we een professioneel laboratorium in dat voor ons het hele jaar door de nieuwste smartphones test.

Vergelijkend onderzoek: we testen altijd op dezelfde manier, want alleen dan zijn telefoons eerlijk met elkaar te vergelijken.

Open naar fabrikanten: we informeren fabrikanten of hun persbureau over testresultaten. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld vragen stellen, correcties doorgeven en hun producten verbeteren.

Verantwoord: we houden ons aan gedragsregels (pdf).

Waaruit bestaat het testoordeel?

Iedere smartphone krijgt een rapportcijfer tussen de 1 en 10: het totale testoordeel. Dat is opgebouwd uit verschillende deelaspecten, zoals fotograferen, filmen, bellen en muziek. Ook die krijgen een rapportcijfer. Zo kun je eenvoudig zien waar een smartphone in uitblinkt en waarin hij tekortschiet.

Welke tests doen we?

Het totale testoordeel is opgebouwd uit de volgende deelaspecten:

Scherm

Prestaties

Fotograferen

Muziek

Batterij

Filmen

Bellen

Bestendigheid

Gebruiksgemak

Navigeren

Selfies

Capaciteiten

Zodra je in de telefoonvergelijker een smartphone aantikt, zie je waaruit het testoordeel is opgebouwd. Tik op zo’n deelaspect om hem uit te klappen en te zien waarop ons oordeel gebaseerd is. Bij de meeste van die onderliggende tests, metingen en beoordelingen staat een blauw icoontje met de letter ‘i’ daarin. Tik daarop voor gedetailleerde informatie over hoe wij testen.

Software-updates

Bij iedere smartphone tonen we de nieuwste versie. We proberen smartphones 6 keer per jaar bij te werken naar de nieuwste softwareversie. Vaak is er echter geen update beschikbaar. Wij vinden dat fabrikanten te weinig updaten.

Hoe volledig is de test smartphones?

Wij testen zoveel mogelijk smartphones. Als in Nederland 10 types goed verkrijgbaar zijn, proberen wij er minimaal 9 in onze test op te nemen. Dat lukt ruim. Helaas kunnen we niet alles testen wat verkrijgbaar is. Lees daarover het artikel Waarom zit mijn product niet in de test?.

Wie betaalt de smartphones?

Het onafhankelijk testen van smartphones kost veel geld. Het grootste deel wordt bekostigd door consumenten die bij ons een abonnement afsluiten of een los testrapport aanschaffen. Maar we ontvangen bijvoorbeeld ook een vergoeding als je een webwinkel aantikt in het prijzenoverzicht bij een smartphone. Lees verder over onze inkomsten.