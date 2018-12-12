Hoe wij smartphones testen

Hoe worden smartphones getest?

Samen met anderen

We werken samen met consumentenorganisaties uit andere landen onder de vlag van International Consumer Research & Testing. Zo hebben we voordeel van elkaars kennis en delen we de kosten. Die zijn voor een test als deze behoorlijk fors.

In een laboratorium

Samen schakelen we een professioneel laboratorium in dat voor ons het hele jaar door de nieuwste smartphones test.

Vergelijkend onderzoek

We testen telefoons op dezelfde manier, want alleen dan zijn modellen eerlijk met elkaar te vergelijken.

Open naar fabrikanten

We informeren fabrikanten of hun persbureau over testresultaten. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld vragen stellen, correcties doorgeven en hun producten verbeteren.

Verantwoord

We houden ons aan gedragsregels (pdf).

Waaruit bestaat het testoordeel?

Elke smartphone krijgt een rapportcijfer tussen de 1 en 10. Dat is ons totale testoordeel. Het oordeel is opgebouwd uit verschillende onderdelen, zoals fotograferen en bellen.

Ook de onderdelen krijgen een rapportcijfer. Zo zie je makkelijk waarin een smartphone goed is en waarin hij tekortschiet.

Bekijk de beste smartphones of vergelijk alle smartphones.

Welke tests doen we?

Het totale testoordeel is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Batterij

Scherm

Camera's: fotograferen

Camera's: selfies

Camera's: filmen

Stevigheid

Prestaties

Bellen

Geluid

Beveiliging

Gebruiksgemak

Mogelijkheden

Telefoonvergelijker

Als je een smartphone bekijkt in de telefoonvergelijker, zie je meteen waaruit het testoordeel is opgebouwd. Tik op een onderdeel en bekijk waar we ons oordeel op baseren. Bij de meeste van die onderliggende tests, metingen en beoordelingen staat een blauw icoontje met de letter ‘i’. Tik daarop voor meer informatie over hoe wij testen.

Software-updates

Bij iedere smartphone tonen we de meest recente softwareversie die beschikbaar is. We werken smartphones daarvoor bij naar de nieuwste softwareversie. Soms doet een fabrikant er heel lang over om een update uit te brengen. Of hij besluit dat een telefoon nooit meer updates krijgt. Het is daarom verstandig om te kijken wat de fabrikant precies belooft.

Hoe compleet is de test?

We testen niet alle smartphones. Bij de keuze of we een smartphone in de test opnemen, baseren we ons op interesses van smartphone-gebruikers en op welke telefoons het meest worden verkocht.

In 2026 richten we ons vooral op de 7 meestverkochte merken plus het kleinere merk Fairphone. De Top 7 bestaat uit Samsung, Apple, Google, motorola, Redmi, OPPO, en OnePlus.

Wie betaalt de smartphonetest?

We kopen en testen smartphones samen met consumentenorganisaties uit andere landen waar we mee samenwerken. Onze inkomsten komen van consumenten en bedrijven. Lees meer over onze inkomsten.