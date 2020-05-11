Smartphonescherm met HDR (High Dynamic Range)

Wat is High Dynamic Range (HDR)?

Sommige smartphones zijn geschikt voor High Dynamic Range (HDR). Deze telefoons kunnen overweg met beeldmateriaal waaraan HDR-informatie is toegevoegd. Daarin staat informatie over het contrast, de helderheid, en de kleuren van het beeld.

Vergeleken met een smartphone zonder HDR zijn lichte delen lichter en donkere delen donkerder. Met HDR zijn ook méér kleuren mogelijk dan met niet-HDR-video's.

HDR-informatie geeft een groter contrast en kleurbereik van de beelden. Zo lijken beelden nog levensechter en indrukwekkender.

De camera’s die de filmindustrie gebruikt, kunnen veel meer opnemen dan smartphones tot nu toe konden weergeven. Deze rijke informatie kan met HDR bewaard blijven tijdens de productie van het beeld. Zo zie je een rijker beeld op je telefoonscherm.

Verschillende HDR-standaarden

Er bestaan verschillende manieren om HDR-video's te maken. Per smartphone verschilt het welke je kunt bekijken. Sommige smartphones kunnen alle populaire standaarden afspelen: HDR10, HDR10+ en Dolby Vision.

Schermtechniek: lcd of OLED

HDR is een lastige techniek voor smartphones met een lcd-scherm. Deze smartphones kunnen moeilijk tegelijkertijd verschillende hoeveelheden licht naar verschillen plekken van het scherm sturen. Dat is namelijk nodig voor een hoger contrast.

Bij smartphones met een OLED-scherm kan de helderheid van elke pixel individueel geregeld worden. HDR heeft daardoor makkelijker een positief effect op de beeldkwaliteit.

Geschikte content voor HDR

De beelden die je bekijkt moeten HDR-informatie hebben. Dat is bij veel foto's het geval, en bij een deel van de video's op onlinediensten zoals Netflix, Apple TV+, Amazon Prime en YouTube.