Voordat je refurbished koopt

Is een refurbished product echt voordeliger?

De verkopers vergelijken de prijzen vaak met de oorspronkelijke adviesprijs. Het voordeel lijkt dan groot, maar in de praktijk valt dat wel mee. De actuele winkelprijs is vaak ook al flink gezakt. Soms betaal je zelfs meer voor refurbished dan voor nieuw.

Bekijk de actuele prijzen van:

Bekijk de staat van het product

Sommige aanbieders zeggen duidelijk hoe het product eruitziet. Ze laten je soms kiezen tussen uiterlijke verschillen. Je betaalt dan minder voor een product met meer beschadigingen. Als je weet wat je kunt verwachten, hoef je ook geen genoegen te nemen met een product dat niet goed genoeg is.

Vergelijken loont

Het prijsverschil tussen refurbished aanbieders is groot. Een minder beschadigde versie is soms goedkoper bij de concurrent.

Garantieperiode kan verschillen

Soms is de garantie op een refurbished smartphone maar 6 maanden en soms wel 3 jaar. Je hebt ook recht op wettelijke garantie. Die is gekoppeld aan de verwachte levensduur.

Check de aanbieder

Koop bij winkels met een goed keurmerk, zoals het Thuiswinkelwaarborg- of Webshopkeurmerk. Sinds 2019 is er het Keurmerk Refurbished. De aangesloten partijen moeten zich houden aan verschillende kwaliteitseisen. Daarmee ben je zekerder van een betrouwbaar refurbised apparaat.

Kijk op webfora

Twijfel je over hoe betrouwbaar refurbished sites zijn? Kijk of er klachten zijn op webfora.

Nadat je refurbished hebt gekocht

Je hebt altijd 14 dagen bedenktijd

Je kunt een product dan zonder motivatie terugsturen. De 14 dagen gaan in op het moment dat het pakketje bezorgd is. Zorg dat je voorzichtig met het product en de verpakking omgaat zodat je het product in dezelfde staat kunt terugsturen.

Controleer of de batterij goed werkt

De batterij is een onderdeel dat snel slijt. Het is daarom handig om te controleren hoeveel slijtage er is. Heb je een iPhone? Dan kun je de staat van de batterij uitlezen in het menu. Ga naar 'Instellingen', 'Batterij' en tik op 'Batterijconditie en opladen'. We raden een 'Maximumcapaciteit' van 85% of hoger aan. Voor Android zijn apps beschikbaar die de staat van de batterij laten zien.

Bekijk de staat van het product

Klopt de staat met de belofte van de verkoper? Zo niet, stuur het product dan terug binnen de bedenktermijn. Blijkt pas na 14 dagen dat het product niet voldoet, of gaat het vlak na de bedenktermijn kapot? Lees meer over je recht op garantie.

Ervaringen refurbished smartphones

De meeste mensen kiezen voor een nieuwe smartphone. Maar ongeveer 3 van de 100 mensen kiezen voor een refurbished smartphone. En 6 op de 100 mensen denkt erover om in de toekomst een refurbished smartphone te kopen. Dat bleek eind 2024 uit de resultaten van onze vragenlijst onder zo'n 2.000 personen uit ons panel.

Uit een eerdere vragenlijst blijkt ook dat consumenten over het algemeen erg tevreden zijn over een refurbished smartphone. Ook zijn ze dik tevreden over de verkoper. Ongeveer de helft geeft aan in de toekomst zeker weer een refurbished smartphone te kopen.