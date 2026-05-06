Wil je een kleine tablet of een grote? Ga je voor een iPad of een tablet met Android? Wij helpen je de beste tablet vinden.

Tablets getest

We testen regelmatig tablets, dus je koopt straks zonder twijfel de beste tablet. We testen tablets o.a. op schermkwaliteit, snelheid, de accu en mogelijkheden. We hebben testresultaten van Android tablets van merken als Samsung, OnePlus, Lenovo en Xiaomi, Apple iPads en tablets van Microsoft.

Tablet kopen

Voordat je een tablet koopt bepaal je welke functies je wilt op de tablet, en welk formaat je ongeveer wilt. Weet je al wat voor software je op je tablet wilt? Dat maakt de keuze makkelijker.

Tablets vergelijken

Vergelijk tablets naast testresultaten op schermdiagonaal en opslagruimte. Wil je veel foto's bekijken en opslaan, dan is een grote tablet met meer dan 128GB een optie. Bekijk in onze tabletvergelijker wat de beste tablet is voor jou, voordat je koopt.