icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Tablets vergelijken

Laatste update van de test: 6 mei 2026|

Wil je een kleine tablet of een grote? Ga je voor een iPad of een tablet met Android? Wij helpen je de beste tablet vinden.

Keuzehulp

  • Xiaomi Pad 8 128GB
    XiaomiPad 8 128GB
    11,2 inch|128 GB|Android
  • Xiaomi Pad 8 Pro 256GB
    XiaomiPad 8 Pro 256GB
    11,2 inch|256 GB|Android
  • Apple iPad Air 11 (2026) 128GB Wifi
    AppleiPad Air 11 (2026) 128GB Wifi
    10,9 inch|128 GB|iPadOS
  • Apple iPad Air 13 (2026) 128GB Wifi
    AppleiPad Air 13 (2026) 128GB Wifi
    12,9 inch|128 GB|iPadOS
  • Apple iPad Air 11 (2026) 256GB Wifi
    AppleiPad Air 11 (2026) 256GB Wifi
    10,9 inch|256 GB|iPadOS
  • Apple iPad Air 13 (2026) 256GB Wifi
    AppleiPad Air 13 (2026) 256GB Wifi
    12,9 inch|256 GB|iPadOS
  • Acer Iconia A10-31M-A1XU
    AcerIconia A10-31M-A1XU
    10,0 inch|128 GB|Android

    € 140,-

    Richtprijs

  • Oneplus Pad Go 2
    OneplusPad Go 2
    12,1 inch|128 GB|Android
  • Samsung Galaxy Tab A11+ 6GB/128GB Wifi
    SamsungGalaxy Tab A11+ 6GB/128GB Wifi
    11,0 inch|128 GB|Android

    € 210,-

    Richtprijs

  • Samsung Galaxy Tab A11 4GB/64GB Wifi
    SamsungGalaxy Tab A11 4GB/64GB Wifi
    8,7 inch|64 GB|Android

    € 150,-

    Richtprijs

  • Lenovo Tab One
    LenovoTab One
    8,7 inch|64 GB|Android
  • Lenovo Idea Tab 8GB/128GB + Pen
    LenovoIdea Tab 8GB/128GB + Pen
    10,9 inch|128 GB|Android
  • Samsung Tab S10 Lite 128GB/6GB
    SamsungTab S10 Lite 128GB/6GB
    10,9 inch|128 GB|Android

    € 280,-

    Richtprijs

  • Lenovo Idea Tab Plus 12.1" (8GB 256GB)
    LenovoIdea Tab Plus 12.1" (8GB 256GB)
    12,1 inch|256 GB|Android
  • Apple iPad Pro 11 (2025) 256GB Wifi
    AppleiPad Pro 11 (2025) 256GB Wifi
    11,1 inch|256 GB|iPadOS
    Expert review
  • Apple iPad Pro 13 (2025) 256GB Wifi
    AppleiPad Pro 13 (2025) 256GB Wifi
    13,0 inch|256 GB|iPadOS
    Expert review
  • Samsung Galaxy Tab S11 128GB/12GB
    SamsungGalaxy Tab S11 128GB/12GB
    10,9 inch|128 GB|Android

    € 720,-

    Richtprijs

  • Samsung Galaxy Tab S11 256GB/12GB
    SamsungGalaxy Tab S11 256GB/12GB
    10,9 inch|256 GB|Android

    € 780,-

    Richtprijs

Tablets getest

We testen regelmatig tablets, dus je koopt straks zonder twijfel de beste tablet. We testen tablets o.a. op schermkwaliteit, snelheid, de accu en mogelijkheden. We hebben testresultaten van Android tablets van merken als Samsung, OnePlus, Lenovo en Xiaomi, Apple iPads en tablets van Microsoft. 

Tablet kopen

Voordat je een tablet koopt bepaal je welke functies je wilt op de tablet, en welk formaat je ongeveer wilt. Weet je al wat voor software je op je tablet wilt? Dat maakt de keuze makkelijker.

Tablets vergelijken

Vergelijk tablets naast testresultaten op schermdiagonaal en opslagruimte. Wil je veel foto's bekijken en opslaan, dan is een grote tablet met meer dan 128GB een optie. Bekijk in onze tabletvergelijker wat de beste tablet is voor jou, voordat je koopt.

Tablets per merk