Tablets met 4G of 5G

Met een tablet met 4G of 5G kun je onderweg internetten via een SIM-kaart. Je hebt dan wel een abonnement of prepaid-bundel nodig van een mobiele provider zoals KPN, Vodafone of T-Mobile.

Tablets met 4G / 5G getest

Of je nu een Samsung Galaxy Tab, een iPad of Microsoft tablet met 4G of 5G voor mobiel internet zoekt, wij hebben ze getest. In de test beoordelen we de tablets op onder meer de scherm- en bouwkwaliteit, de accu, de snelheid en hoe goed ze de taken uitvoeren.

Tablet met 4G / 5G kopen

Tablets met 4G /5G voor mobiel internetten beschikken naast wifi ook over een slot waar je een simkaart in kunt stoppen. Heb je een sim met abonnement of prepaid-bundel dan kun je ook zonder wifi-verbinding op je tablet internetten. Dat kan handig zijn voor onderweg.

Kies je een tablet van 7 inch of kleiner dan 10 inch, dan is hij heel makkelijk overal mee te nemen. Bellen doe je ook via internet, bijvoorbeeld met WhatsApp of Facebook Messenger.

Om de beste tablet voor mobiele verbinding voor jou te vinden bekijk en vergelijk je de verschillende eigenschappen van de 4G-tablets.

Tablets met 4G / 5G vergelijken

In onze vergelijker kun je filteren op de eigenschappen waarvan jij vindt dat de tablet die moet hebben. Is dat bijvoorbeeld gps, of een koptelefoonaansluiting?

Van de overgebleven modellen kun je de eigenschappen bekijken en met elkaar vergelijken. Heb je een Kies & Koop- of Volledig en Vertrouwd-lidmaatschap, dan bekijk en vergelijk je ook de testresultaten van de tablets.