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Tablets met 4G of 5G

Laatste update van de test: 6 mei 2026|

Met een tablet met 4G of 5G kun je onderweg internetten via een SIM-kaart. Je hebt dan wel een abonnement of prepaid-bundel nodig van een mobiele provider zoals KPN, Vodafone of T-Mobile.

Keuzehulp

  • Oppo Pad SE 6GB/128GB Wifi + 4G
    OppoPad SE 6GB/128GB Wifi + 4G
    10,9 inch|128 GB|Android
  • Apple iPad (2025) 128GB Wifi + 5G
    AppleiPad (2025) 128GB Wifi + 5G
    10,9 inch|128 GB|iPadOS
  • Apple iPad (2025) 256GB Wifi + 5G
    AppleiPad (2025) 256GB Wifi + 5G
    10,9 inch|256 GB|iPadOS
  • Apple iPad Air 11 (2025) 128GB Wifi + 5G
    AppleiPad Air 11 (2025) 128GB Wifi + 5G
    10,9 inch|256 GB|iPadOS
  • Apple iPad Air 13 (2025) 128GB Wifi + 5G
    AppleiPad Air 13 (2025) 128GB Wifi + 5G
    12,9 inch|128 GB|iPadOS
  • Apple iPad Air 11 (2025) 256GB Wifi + 5G
    AppleiPad Air 11 (2025) 256GB Wifi + 5G
    10,9 inch|256 GB|iPadOS

    € 850,-

    Richtprijs

  • Apple iPad Air 11 (2025) 512GB Wifi + 5G
    AppleiPad Air 11 (2025) 512GB Wifi + 5G
    10,9 inch|512 GB|iPadOS

    € 1.025,-

    Richtprijs

  • Apple iPad (2025) 512GB Wifi + 5G
    AppleiPad (2025) 512GB Wifi + 5G
    10,9 inch|512 GB|iPadOS
  • Apple iPad Air 13 (2025) 256GB Wifi + 5G
    AppleiPad Air 13 (2025) 256GB Wifi + 5G
    12,9 inch|256 GB|iPadOS
  • Apple iPad Air 13 (2025) 512GB Wifi + 5G
    AppleiPad Air 13 (2025) 512GB Wifi + 5G
    12,9 inch|512 GB|iPadOS

    € 1.275,-

    Richtprijs

  • Apple iPad Mini (2024) 128GB Wifi + 5G
    AppleiPad Mini (2024) 128GB Wifi + 5G
    8,3 inch|128 GB|iPadOS
    Expert review
  • Apple iPad Mini (2024) 256GB Wifi + 5G
    AppleiPad Mini (2024) 256GB Wifi + 5G
    8,3 inch|256 GB|iPadOS
    Expert review
  • Apple iPad Mini (2024) 512GB Wifi + 5G
    AppleiPad Mini (2024) 512GB Wifi + 5G
    8,3 inch|512 GB|iPadOS
    Expert review
  • Apple iPad Pro 13 (2024) 256GB Wifi + 5G
    AppleiPad Pro 13 (2024) 256GB Wifi + 5G
    13,0 inch|256 GB|iPadOS
  • Apple iPad Pro 11 (2024) 256GB Wifi + 5G
    AppleiPad Pro 11 (2024) 256GB Wifi + 5G
    11,1 inch|256 GB|iPadOS

    € 1.375,-

    Richtprijs

  • Apple iPad Pro 11 (2024) 512GB Wifi + 5G
    AppleiPad Pro 11 (2024) 512GB Wifi + 5G
    11,1 inch|512 GB|iPadOS

    € 1.625,-

    Richtprijs

  • Apple iPad Pro 13 (2024) 512GB Wifi + 5G
    AppleiPad Pro 13 (2024) 512GB Wifi + 5G
    13,0 inch|512 GB|iPadOS

    € 1.975,-

    Richtprijs

  • Samsung Galaxy Tab A9+ (64GB/4GB Wifi + 5G)
    SamsungGalaxy Tab A9+ (64GB/4GB Wifi + 5G)
    11,0 inch|64 GB|Android

Tablets met 4G / 5G getest

Of je nu een Samsung Galaxy Tab, een iPad of Microsoft tablet met 4G of 5G voor mobiel internet zoekt, wij hebben ze getest. In de test beoordelen we de tablets op onder meer de scherm- en bouwkwaliteit, de accu, de snelheid en hoe goed ze de taken uitvoeren. 

Tablet met 4G / 5G kopen

Tablets met 4G /5G voor mobiel internetten beschikken naast wifi ook over een slot waar je een simkaart in kunt stoppen. Heb je een sim met abonnement of prepaid-bundel dan kun je ook zonder wifi-verbinding op je tablet internetten. Dat kan handig zijn voor onderweg. 

Kies je een tablet van 8 inch of kleiner dan 11 inch, dan is hij heel makkelijk overal mee te nemen. Bellen doe je ook via internet, bijvoorbeeld met WhatsApp of Facebook Messenger.

Om de beste tablet voor mobiele verbinding voor jou te vinden bekijk en vergelijk je de verschillende eigenschappen van de 4G-tablets. 

Tablets met 4G / 5G vergelijken

In onze vergelijker kun je filteren op de eigenschappen waarvan jij vindt dat de tablet die moet hebben. Is dat bijvoorbeeld gps, of een koptelefoonaansluiting? 

Van de overgebleven modellen kun je de eigenschappen bekijken en met elkaar vergelijken. Heb je een Kies & Koop- of Volledig en Vertrouwd-lidmaatschap, dan bekijk en vergelijk je ook de testresultaten van de tablets.

Tablets per merk