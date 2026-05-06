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Grote tablets

Laatste update van de test: 6 mei 2026|

Een tablet met groot scherm is fijn voor als je films wilt kijken of erop wilt kunnen werken. Of gewoon om groter beeld te hebben. We helpen je een groot formaat tablet vinden.

Keuzehulp

  • Xiaomi Pad 8 128GB
    XiaomiPad 8 128GB
    11,2 inch|128 GB|Android
  • Xiaomi Pad 8 Pro 256GB
    XiaomiPad 8 Pro 256GB
    11,2 inch|256 GB|Android
  • Apple iPad Air 11 (2026) 128GB Wifi
    AppleiPad Air 11 (2026) 128GB Wifi
    10,9 inch|128 GB|iPadOS
  • Apple iPad Air 13 (2026) 128GB Wifi
    AppleiPad Air 13 (2026) 128GB Wifi
    12,9 inch|128 GB|iPadOS
  • Apple iPad Air 11 (2026) 256GB Wifi
    AppleiPad Air 11 (2026) 256GB Wifi
    10,9 inch|256 GB|iPadOS
  • Apple iPad Air 13 (2026) 256GB Wifi
    AppleiPad Air 13 (2026) 256GB Wifi
    12,9 inch|256 GB|iPadOS
  • Acer Iconia A10-31M-A1XU
    AcerIconia A10-31M-A1XU
    10,0 inch|128 GB|Android

    € 140,-

    Richtprijs

  • Oneplus Pad Go 2
    OneplusPad Go 2
    12,1 inch|128 GB|Android
  • Samsung Galaxy Tab A11+ 6GB/128GB Wifi
    SamsungGalaxy Tab A11+ 6GB/128GB Wifi
    11,0 inch|128 GB|Android

    € 210,-

    Richtprijs

  • Lenovo Idea Tab 8GB/128GB + Pen
    LenovoIdea Tab 8GB/128GB + Pen
    10,9 inch|128 GB|Android
  • Samsung Tab S10 Lite 128GB/6GB
    SamsungTab S10 Lite 128GB/6GB
    10,9 inch|128 GB|Android

    € 280,-

    Richtprijs

  • Lenovo Idea Tab Plus 12.1" (8GB 256GB)
    LenovoIdea Tab Plus 12.1" (8GB 256GB)
    12,1 inch|256 GB|Android
  • Apple iPad Pro 11 (2025) 256GB Wifi
    AppleiPad Pro 11 (2025) 256GB Wifi
    11,1 inch|256 GB|iPadOS
    Expert review
  • Apple iPad Pro 13 (2025) 256GB Wifi
    AppleiPad Pro 13 (2025) 256GB Wifi
    13,0 inch|256 GB|iPadOS
    Expert review
  • Samsung Galaxy Tab S11 128GB/12GB
    SamsungGalaxy Tab S11 128GB/12GB
    10,9 inch|128 GB|Android

    € 720,-

    Richtprijs

  • Samsung Galaxy Tab S11 256GB/12GB
    SamsungGalaxy Tab S11 256GB/12GB
    10,9 inch|256 GB|Android

    € 780,-

    Richtprijs

  • Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 256GB/12GB
    SamsungGalaxy Tab S11 Ultra 256GB/12GB
    14,6 inch|256 GB|Android
  • Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 512GB/12GB
    SamsungGalaxy Tab S11 Ultra 512GB/12GB
    14,6 inch|512 GB|Android

Tablets met groot scherm getest

Wij testen tablets in alle formaten, dus we hebben ook meerdere grote tablets getest. Onder grotere tablets verstaan wij tablets vanaf 9 inch. Deze zijn nog handig mee te nemen. Maar we testen ook grotere tablets. Het grootste formaat geteste tablet is bijna 15 inch. Dat is vergelijkbaar met een laptop. 

We testen de tablets onder andere op schermkwaliteit, hoe goed ze alle acties en taken uitvoeren, snelheid en accu.

Grote tablet kopen

Een tablet met een groter beeldscherm en schermverhouding van 16:10 of 16:9 heeft de voorkeur bij het kijken van films en series. Zo kun je goed breedbeeld kijken. Veel Android-tablets bijvoorbeeld van Samsung hebben deze verhouding. 

Apple-tablets hebben meestal de verhouding 4:3. Merken met Android of Microsoft OS hebben vaak de beeldverhouding 16:10, 16:9 of 3:2.

Wil je een grote tablet kopen, bedenk dan dus waar je hem het meest voor wilt gebruiken. Zoek je een tablet voor tekenen, voor films en series kijken, of voor surfen en shoppen? Bedenk ook welke andere eigenschappen de tablet in elk geval moet hebben.

Tablets met groot scherm vergelijken

Weet je wat je wilt aan een tablet, dan kun je er in onze vergelijker op filteren. Wil je bijvoorbeeld een tablet van 10 inch of een grotere van 12 inch of groter, dan filter je daarop. En kies ook de opties die je wilt. 

Je kunt de grote tablets vergelijken op de eigenschappen en als je inlogt met een Kies & Koop of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap ook op de testresultaten. Zo vind je de grote tablet die het best bij jou past.

 

Tablets per merk