Een tablet met groot scherm is fijn voor als je films wilt kijken of erop wilt kunnen werken. Of gewoon om groter beeld te hebben. We helpen je een groot formaat tablet vinden.

Tablets met groot scherm getest

Wij testen tablets in alle formaten, dus we hebben ook meerdere grote tablets getest. Onder grotere tablets verstaan wij tablets vanaf 9 inch. Deze zijn nog handig mee te nemen. Maar we testen ook grotere tablets. Het grootste formaat geteste tablet is bijna 15 inch. Dat is vergelijkbaar met een laptop.

We testen de tablets onder andere op schermkwaliteit, hoe goed ze alle acties en taken uitvoeren, snelheid en accu.

Grote tablet kopen

Een tablet met een groter beeldscherm en schermverhouding van 16:10 heeft de voorkeur bij het kijken van films en series. Zo kun je goed breedbeeld kijken. Veel Android-tablets bijvoorbeeld van Samsung hebben deze verhouding.

Apple-tablets hebben meestal de verhouding 4:3 of 3:2. Ook andere merken met Android of Microsoft OS hebben vaak de beeldverhouding 3:2.

Wil je een tablet met groot scherm kopen, bedenk dan dus waar je hem het meest voor wilt gebruiken. Bedenk ook welke andere eigenschappen de tablet in elk geval moet hebben.

Tablets met groot scherm vergelijken

Weet je wat je wilt aan een tablet, dan kun je er in onze vergelijker op filteren. Wil je bijvoorbeeld een tablet van 10 inch of een grotere van 12 inch of groter, dan filter je daarop. En kies ook de opties die je wilt.

Je kunt de grote tablets vergelijken op de eigenschappen en als je inlogt met een Kies & Koop of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap ook op de testresultaten. Zo vind je de grote tablet die het best bij jou past.