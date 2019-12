Tablet kopen: waar let je op?

Je kunt kiezen uit 3 besturingssystemen voor je tablet: Google Android, Apple iPadOS en Windows 10. Heb je eenmaal gekozen, dan is het een gedoe om later weer over te stappen. De bediening is net even anders en je moet sommige betaalde apps opnieuw aanschaffen.

Kies voor een tablet met een actuele versie van het besturingssysteem. Vooral bij Android ontbreekt het vaak aan updates. Lees meer over besturingssystemen van tablets en merken tablets.