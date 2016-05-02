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koopadvies

Tablet kopen: waar let je op?

Als je op zoek bent naar een nieuwe tablet, moet je een aantal knopen doorhakken. Wij hebben de belangrijkste keuzes voor je op een rij gezet.

Snel naar:

  1. Keuzehulp tablets
  2. Kies je voor een tablet of iets anders?
  3. Kies het formaat van je tablet
  4. Kies het besturingssysteem
  5. Let op duurzaamheid en levensduur
  6. Opslagruimte
  7. Beeldverhouding
  8. Mobiel internet via 4G/5G
  9. Probeer uit in de winkel
  10. Accessoires en functies

1

Keuzehulp tablets

Wil je weten welke tablet het beste bij je past? Beantwoord met onze keuzehulp een paar vragen en kies de juiste tablet.

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Tablets - Keuze - Default

2

Kies je voor een tablet of iets anders?

Tablets - Tablet - Columns

Tablet

Een tablet is geschikt voor internetten, films en foto’s bekijken, simpele spelletjes en boeken en kranten lezen.

 

Tablets - Laptops - Columns

Laptop

Een laptop is handiger voor tekstverwerken en veeleisende software voor foto- en filmbewerking.

Tablets - Ereader - Columns

E-reader

Lees je veel? Kijk dan eens naar een e-reader. Het zwart-witscherm leest prettiger dan een tabletscherm.

Tablets - Mobile - Columns

Smartphone

Smartphones met een groot scherm lijken veel op kleine tablets. Dan heb je misschien geen tablet nodig.

3

Kies het formaat van je tablet

Kleine tablets

De kleinste tablets zijn compact en daardoor handig voor onderweg. Ze hebben meestal een scherm van 8 inch (20,3 cm).

Grote tablets

Grote tablets zijn vooral fijn voor thuis op de bank. Ze zijn prettig als je een film kijkt, of een e-mail typt. Deze tablets hebben vaak een scherm van 10 of 11 inch (25,4 cm / 27,9 cm). 

Extra grote tablets

De allergrootste tablets hebben een extra groot scherm van 12 tot 14 inch (30 / 35 cm). Hier kun je er nog beter films op kijken. Je neemt ze wel minder makkelijk mee. Vaak hebben ze een (optioneel) toetsenbord. Daarmee kun je ze ook als laptop gebruiken. 

Dossier Tablet banners-_Formaat tablet

4

Kies het besturingssysteem

Je kunt kiezen uit een aantal besturingssystemen voor je tablet:

Heb je eenmaal gekozen, dan is het een gedoe om later weer over te stappen. De bediening is net even anders en je moet sommige betaalde apps opnieuw aanschaffen. 

Kies voor een tablet met een actuele versie van het besturingssysteem. Vooral bij Android ontbreekt het soms aan updates. Lees meer over besturingssystemen van tablets.

Welk soort tablet past bij jou

5

Let op duurzaamheid en levensduur

Let op het energielabel als je duurzaamheid belangrijk vindt. Alle tablets die sinds juni 2025 op de markt zijn gekomen, moeten verplicht een energielabel hebben. Daarmee zie je in 1 oogopslag hoe energiezuinig een tablet is. Hoe lang de accu meegaat en hoe goed hij te repareren is.

De meeste milieu-impact ontstaat bij de productie. Daarom is een lange levensduur belangrijker dan een laag stroomverbruik. Kijk daarom niet alleen naar de energieklasse, maar ook naar accuduur, repareerbaarheid en software-updates.

Energielabel tablet 1200x800

6

Opslagruimte

Alles wat je op de tablet zet, van apps fot films en foto's, komt terecht op de interne opslag. Hoe meer opslag, hoe meer je er dus op kwijt kunt.

De meeste tablets hebben 128 of 256 GB opslagruimte. Minder opslag raakt snel vol. Meer opslagruimte raden we alleen aan als je echt heel veel apps of bestanden hebt. Helaas zijn tablets met meer geheugen vaak een stuk duurder.

Tablets met sd-kaarthouders: hiermee breid je het geheugen op een goedkope manier flink uit. Let wel op dat je niet altijd je apps op een geheugenkaart kunt plaatsen. 

Gratis online opslag: een deel van je data, zoals foto's of back-ups kun je ook eenvoudig in de cloud opslaan. Bij de iPad heb je 5 GB gratis iCloud-opslag en bij Android-tablets (Google Drive) 15 GB.

Bekijk alle tablets in de vergelijker met minimaal 128 GB opslag.

Tablets - Opslag - Default

7

Beeldverhouding

De lengte en breedte van het scherm bepalen de beeldverhouding. Bij tablets zijn er een aantal standaardverhoudingen. Van heel langwerpig tot bijna vierkant. Bij elk soort gebruik past een ideale beeldverhouding.

Alle nieuwere iPads hebben een beeldverhouding van 4:3. Bijna alle tablets van Android hebben een verhouding van 16:10 en Windows-tablets juist 3:2.

Beeldverhouding (16:9 / 16:10)

  • Films kijken: een breedbeeldscherm toont films meestal zonder balken op het scherm. Dat kijkt prettiger.

Standaardverhouding (4:3 / 3:2)

  • Internetten en e-mailen: je ziet meer van een webpagina en je hoeft minder te scrollen.
  • Lezen: digitale boeken en magazines passen beter op een scherm met een standaardverhouding.
Dossier Tablet banners-_Beeldverhouding

8

Mobiel internet via 4G/5G

Wil je overal online kunnen? Kies dan voor een tablet met mobiel internet via 4G/5G. Deze tablets hebben een simkaartslot en werken overal waar bereik is. Bellen kan meestal niet, maar videobellen via apps zoals WhatsApp of FaceTime wel.

Tablets met mobiel internet zijn meestal €50 tot wel €100 duurder en je hebt een data-abonnement nodig. Je kunt ook van je smartphone een wifi-hotspot maken om met een wifi-tablet buitenshuis online te gaan.

Staat in onze vergelijker alleen een wifi-versie van de tablet die je zoekt? Wij testen vaak alleen de basismodellen. Kijk op de website van de fabrikant of er ook een 4G- of 5G-variant is. Uit onze tests blijkt dat wifi- en 4G/5G-modellen meestal vrijwel hetzelfde scoren.

Tablets - Internet - Custom

9

Probeer uit in de winkel

Hoe goed een tablet er 'op papier' ook uitziet, het is toch verstandig om hem uit te proberen in de winkel. Als een tablet niet fijn voelt of het scherm te veel reflecteert, kun je beter een ander model kiezen.

Let op het scherm, schermgrootte, gewicht en de stevigheid van de behuizing. Probeer ook of het aanraakscherm vlot reageert en je het besturingssysteem fijn vindt werken. Zeker als je daar nog geen ervaring mee hebt.

Video: kooptips tablets

10

Accessoires en functies

Met accessoires en functies kun je je tablet beter afstemmen op hoe je hem graag gebruikt.

  • Met een los toetsenbord  voer je veel sneller tekst in dan met het aanraakscherm.
  • Een aanraakpen (stylus) is handig voor het maken van notities of tekeningen.
  • Een hoes en schermfolie beschermen je tablet tegen schade. Sommige beschermfolies zijn speciaal tegen hinderlijke reflectie van zonlicht.

Soms wordt een tablet al met bepaalde accessoires verkocht, maar vaak koop je ze los. Let erop dat ze geschikt zijn voor jouw tablet.

Aansluitingen en functies

  • Veel tablets hebben een gleuf voor een microSD-kaart voor extra opslagruimte. Dat is ook handig voor het overzetten van foto’s en video’s.
  • Veel tablets hebben geen koptelefoonaansluiting meer. Je gebruikt dan draadloze oordopjes of een koptelefoon via USB-C.
  • Wil je een koptelefoon met 3,5 millimeter plug gebruiken, let daar dan op bij de keuze van je tablet.
  • Op tablets met een kindermodus kun je een apart profiel instellen voor kinderen. Je beperkt daarmee welke apps ze kunnen gebruiken en hoelang ze op de tablet mogen.
Tablet accessoires

Voorkom een miskoop

Met onze test zie je meteen welke tablets goed zijn. En óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk. Word lid en bekijk direct de testresultaten.

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