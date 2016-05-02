Tablet kopen: waar let je op?

Als je op zoek bent naar een nieuwe tablet, moet je een aantal knopen doorhakken. Wij hebben de belangrijkste keuzes voor je op een rij gezet.
Expert tablets
Wil je weten welke tablet het beste bij je past? Beantwoord met onze keuzehulp een paar vragen en kies de juiste tablet.
Een tablet is geschikt voor internetten, films en foto’s bekijken, simpele spelletjes en boeken en kranten lezen.
Een laptop is handiger voor tekstverwerken en veeleisende software voor foto- en filmbewerking.
Lees je veel? Kijk dan eens naar een e-reader. Het zwart-witscherm leest prettiger dan een tabletscherm.
Smartphones met een groot scherm lijken veel op kleine tablets. Dan heb je misschien geen tablet nodig.
De kleinste tablets zijn compact en daardoor handig voor onderweg. Ze hebben meestal een scherm van 8 inch (20,3 cm).
Grote tablets zijn vooral fijn voor thuis op de bank. Ze zijn prettig als je een film kijkt, of een e-mail typt. Deze tablets hebben vaak een scherm van 10 of 11 inch (25,4 cm / 27,9 cm).
De allergrootste tablets hebben een extra groot scherm van 12 tot 14 inch (30 / 35 cm). Hier kun je er nog beter films op kijken. Je neemt ze wel minder makkelijk mee. Vaak hebben ze een (optioneel) toetsenbord. Daarmee kun je ze ook als laptop gebruiken.
Je kunt kiezen uit een aantal besturingssystemen voor je tablet:
Heb je eenmaal gekozen, dan is het een gedoe om later weer over te stappen. De bediening is net even anders en je moet sommige betaalde apps opnieuw aanschaffen.
Kies voor een tablet met een actuele versie van het besturingssysteem. Vooral bij Android ontbreekt het soms aan updates. Lees meer over besturingssystemen van tablets.
Let op het energielabel als je duurzaamheid belangrijk vindt. Alle tablets die sinds juni 2025 op de markt zijn gekomen, moeten verplicht een energielabel hebben. Daarmee zie je in 1 oogopslag hoe energiezuinig een tablet is. Hoe lang de accu meegaat en hoe goed hij te repareren is.
De meeste milieu-impact ontstaat bij de productie. Daarom is een lange levensduur belangrijker dan een laag stroomverbruik. Kijk daarom niet alleen naar de energieklasse, maar ook naar accuduur, repareerbaarheid en software-updates.
Alles wat je op de tablet zet, van apps fot films en foto's, komt terecht op de interne opslag. Hoe meer opslag, hoe meer je er dus op kwijt kunt.
De meeste tablets hebben 128 of 256 GB opslagruimte. Minder opslag raakt snel vol. Meer opslagruimte raden we alleen aan als je echt heel veel apps of bestanden hebt. Helaas zijn tablets met meer geheugen vaak een stuk duurder.
Tablets met sd-kaarthouders: hiermee breid je het geheugen op een goedkope manier flink uit. Let wel op dat je niet altijd je apps op een geheugenkaart kunt plaatsen.
Gratis online opslag: een deel van je data, zoals foto's of back-ups kun je ook eenvoudig in de cloud opslaan. Bij de iPad heb je 5 GB gratis iCloud-opslag en bij Android-tablets (Google Drive) 15 GB.
Bekijk alle tablets in de vergelijker met minimaal 128 GB opslag.
De lengte en breedte van het scherm bepalen de beeldverhouding. Bij tablets zijn er een aantal standaardverhoudingen. Van heel langwerpig tot bijna vierkant. Bij elk soort gebruik past een ideale beeldverhouding.
Alle nieuwere iPads hebben een beeldverhouding van 4:3. Bijna alle tablets van Android hebben een verhouding van 16:10 en Windows-tablets juist 3:2.
Wil je overal online kunnen? Kies dan voor een tablet met mobiel internet via 4G/5G. Deze tablets hebben een simkaartslot en werken overal waar bereik is. Bellen kan meestal niet, maar videobellen via apps zoals WhatsApp of FaceTime wel.
Tablets met mobiel internet zijn meestal €50 tot wel €100 duurder en je hebt een data-abonnement nodig. Je kunt ook van je smartphone een wifi-hotspot maken om met een wifi-tablet buitenshuis online te gaan.
Staat in onze vergelijker alleen een wifi-versie van de tablet die je zoekt? Wij testen vaak alleen de basismodellen. Kijk op de website van de fabrikant of er ook een 4G- of 5G-variant is. Uit onze tests blijkt dat wifi- en 4G/5G-modellen meestal vrijwel hetzelfde scoren.
Hoe goed een tablet er 'op papier' ook uitziet, het is toch verstandig om hem uit te proberen in de winkel. Als een tablet niet fijn voelt of het scherm te veel reflecteert, kun je beter een ander model kiezen.
Let op het scherm, schermgrootte, gewicht en de stevigheid van de behuizing. Probeer ook of het aanraakscherm vlot reageert en je het besturingssysteem fijn vindt werken. Zeker als je daar nog geen ervaring mee hebt.
Met accessoires en functies kun je je tablet beter afstemmen op hoe je hem graag gebruikt.
Soms wordt een tablet al met bepaalde accessoires verkocht, maar vaak koop je ze los. Let erop dat ze geschikt zijn voor jouw tablet.
Aansluitingen en functies
Met onze test zie je meteen welke tablets goed zijn. En óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk. Word lid en bekijk direct de testresultaten.