Tablet kopen: waar let je op?

Kleine tablets

De kleinste tablets zijn compact en daardoor handig voor onderweg. Ze hebben meestal een scherm van 8 inch (20,3 cm).

Grote tablets

Grote tablets zijn vooral fijn voor thuis op de bank. Ze zijn prettig als je een film kijkt, of een e-mail typt. Deze tablets hebben vaak een scherm van 10 of 11 inch (25,4 cm / 27,9 cm).

Extra grote tablets

De allergrootste tablets hebben een extra groot scherm van 12 tot 14 inch (30 / 35 cm). Hier kun je er nog beter films op kijken. Je neemt ze wel minder makkelijk mee. Vaak hebben ze een (optioneel) toetsenbord. Daarmee kun je ze ook als laptop gebruiken.