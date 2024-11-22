Het niveau van de beste goedkope tablets is behoorlijk hoog. De prestaties, beeldkwaliteit en accuduur zijn bij alle 5 goed genoeg en bij sommige zelfs goed tot zeer goed. Waar letten we nog meer op bij goedkope tablets?

De behuizing, die vaak van goedkoop plastic is en niet erg stevig.

De Android-versie. Slechte goedkope tablets zijn al bij aankoop verouderd.

De wifi-adapter is bij de mindere goden verouderd en traag.