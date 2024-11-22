Merel van Jaarsvelt Expert tabletsBijgewerkt op:13 januari 2026
Goedkope tablets zijn duidelijk beter geworden. Ook met een kleiner budget (onder de €500) kun je een goede tablet vinden. Er zijn zelfs degelijke modellen voor minder dan €250. Je moet alleen goed weten waar je op moet letten.
De beste goedkope tablets doen op sommige punten niet onder voor duurdere modellen. Ze hebben vaak een mooi scherm, zijn behoorlijk snel en soms gaat de batterij zelfs langer mee dan bij duurdere tablets.
Goedkope tablets worden niet alleen beter, het aanbod wordt ook groter. Naast Samsung bieden ook merken als Lenovo, Xiaomi en OnePlus goede budgetmodellen aan. Zelfs Apple heeft tegenwoordig tablets onder de €500. Er is dus genoeg om uit te kiezen.
Tablets in deze prijsklasse zijn prima voor veelgebruikte apps en alledaagse taken. Gebruik je de tablet voor gamen, zware apps zoals Photoshop of intensief kantoorwerk? Dan kun je beter kiezen voor een duurdere tablet.
Het niveau van de beste goedkope tablets is behoorlijk hoog. De prestaties, beeldkwaliteit en accuduur zijn bij alle 5 goed genoeg en bij sommige zelfs goed tot zeer goed. Waar letten we nog meer op bij goedkope tablets?