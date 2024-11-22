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Beste goedkope tablets

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De prijzen van tablets kunnen flink oplopen. Maar duur betekent niet altijd beter. Er zijn ook prima tablets voor een lagere prijs. We delen ze in 2 groepen: budgettablets tot €250 en iets duurdere modellen tot €500.
Merel Jaarsvelt rond 700x700

Merel van Jaarsvelt   Expert tabletsBijgewerkt op:13 januari 2026

Beste goedkope tablet 1200x800

Wat opvalt in de test goedkope tablets

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    Steeds beter

    Goedkope tablets zijn duidelijk beter geworden. Ook met een kleiner budget (onder de €500) kun je een goede tablet vinden. Er zijn zelfs degelijke modellen voor minder dan €250. Je moet alleen goed weten waar je op moet letten.

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    Soms net zo goed als luxe tablets

    De beste goedkope tablets doen op sommige punten niet onder voor duurdere modellen. Ze hebben vaak een mooi scherm, zijn behoorlijk snel en soms gaat de batterij zelfs langer mee dan bij duurdere tablets.

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    Samsung of een ander merk?

    Goedkope tablets worden niet alleen beter, het aanbod wordt ook groter. Naast Samsung bieden ook merken als Lenovo, Xiaomi en OnePlus goede budgetmodellen aan. Zelfs Apple heeft tegenwoordig tablets onder de €500. Er is dus genoeg om uit te kiezen.

Niet voor gamen of zwaardere apps

Tablets in deze prijsklasse zijn prima voor veelgebruikte apps en alledaagse taken. Gebruik je de tablet voor gamen, zware apps zoals Photoshop of intensief kantoorwerk? Dan kun je beter kiezen voor een duurdere tablet.

Conclusie

Het niveau van de beste goedkope tablets is behoorlijk hoog. De prestaties, beeldkwaliteit en accuduur zijn bij alle 5 goed genoeg en bij sommige zelfs goed tot zeer goed. Waar letten we nog meer op bij goedkope tablets?

  • De behuizing, die vaak van goedkoop plastic is en niet erg stevig.
  • De Android-versie. Slechte goedkope tablets zijn al bij aankoop verouderd.
  • De wifi-adapter is bij de mindere goden verouderd en traag.

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