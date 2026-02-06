Kijk verder dan alleen het energielabel

Dankzij het energielabel kun je tablets beter vergelijken, maar het label zegt niet alles. Vooral de energieklasse valt op, terwijl die bij tablets minder belangrijk is dan bij grote apparaten. Een tablet met een lagere energieklasse kan alsnog een goede keuze zijn als hij:

Lang meegaat op een lading.

Goed te repareren is.

Lang software-ondersteuning krijgt.

Staar je dus niet blind op het energielabel. Combineer het label met onze testresultaten om een tablet te vinden die niet alleen zuinig is, maar ook prettig in gebruik en lang meegaat.

Vergelijk alle tablets op energielabel én onze testresultaten.

Dit staat er op het energielabel

Op het energielabel zie je in 1 oogopslag hoe duurzaam een tablet is. Hieronder leggen we per onderdeel uit wat de scores betekenen en waar je op moet letten.

Energieklasse

Op het energielabel valt meteen de bekende kleurenbalk op, van A (groen) tot G (rood). Die letter geeft aan hoe energiezuinig een tablet is. Dit heet de energieklasse.

Bij tablets zie je vooral de lagere klassen, zoals D tot G. Dat klinkt ongunstig, maar de eisen zijn streng. En tablets verbruiken in de praktijk weinig stroom.

Een lagere energieklasse betekent dus niet automatisch dat een tablet duur in gebruik is. Een onzuinige tablet met label G verbruikt zo’n 4,9 kWh per jaar (ongeveer €1,30). Ter vergelijking: een televisie van 50 inch met label G komt uit op 70 kWh (€19).

Duurzaamheid zit vooral in een lange levensduur

De grootste milieuwinst bij tablets zit niet in het stroomverbruik, maar in hoe lang je een tablet gebruikt. De meeste milieu-impact ontstaat bij de productie. Daarom zijn er naast het energielabel ook ecodesignregels ingevoerd.

Sinds juni 2025 moeten tablets:

Een accu hebben die lang meegaat (veel laadcycli).

Makkelijk te repareren zijn.

Onderdelen en software-updates moeten voor meerdere jaren beschikbaar zijn.

Voldoet een tablet niet aan deze eisen? Dan mag hij niet in de EU worden verkocht.

Accuduur en levensduur accu

Op het energielabel staat hoe lang een tablet meegaat op 1 volle lading. Dit wordt gemeten met een gestandaardiseerde EU-test. Die bootst dagelijks gebruik na, zoals internetten, video’s kijken en standby-tijd.

In onze test meten we de accuduur met intensief gebruik, zoals continu video’s streamen en internetten. Daardoor kunnen onze resultaten afwijken van de waarden op het energielabel.

Het label laat ook zien hoe lang de accu zelf meegaat, uitgedrukt in laadcycli. Hoe meer laadcycli, hoe langer je de tablet kunt blijven gebruiken voordat de accucapaciteit duidelijk afneemt. Bij veel tablets ligt dit rond de 1000 laadcycli.

Houd er rekening mee dat een accu ook slijt door factoren zoals leeftijd en warmte. Die worden niet allemaal in het label meegenomen.

Hoe stevig en repareerbaar is een tablet?

Het energielabel zegt ook iets over de stevigheid van een tablet. Dit wordt bepaald met een valtest. Tablets krijgen een klasse van A (zeer stevig) tot E (kwetsbaar).

Daarnaast laat het label zien hoe goed een tablet te repareren is. Een hogere repareerbaarheidsscore betekent bijvoorbeeld dat je een kapotte accu makkelijker kunt vervangen en dat onderdelen beter verkrijgbaar zijn. Merken als Lenovo scoren hier vaak goed op. Bij andere grote merken liggen de scores meestal in het midden.

Bescherming tegen stof en water

De IP-code op het energielabel laat zien hoe goed een tablet beschermd is tegen stof en water. Het eerste cijfer staat voor bescherming tegen stof, het tweede voor water: hoe hoger de cijfers, hoe beter de bescherming.

Sommige tablets zijn volledig stof- en waterdicht. Anderen zijn alleen bestand tegen een paar druppels of hebben helemaal geen officiële bescherming.

Software-updates: eindelijk duidelijkheid

Software-ondersteuning is belangrijk voor veiligheid en gebruiksgemak. Daarom heeft de EU ook hier regels voor opgesteld. Elke tablet moet nu minstens 5 jaar updates krijgen. Sommige merken beloven zelfs langere ondersteuning.

De updateperiode geldt voor zowel beveiligingsupdates als functionele updates. Deze informatie zie je niet direct als aparte score op het label, maar ze telt wel mee in de beoordeling van repareerbaarheid.

Meer informatie via de QR-code

Op elk energielabel staat een QR-code. Die leidt naar de Europese EPREL-database. Daar vind je extra details, zoals:

Accucapaciteit.

Beloofde software-ondersteuning.

Handig als je verschillende tablets met elkaar wilt vergelijken.