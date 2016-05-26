Kies je een grote of kleine tablet?

Grote tablets (groter dan 9 inch)

De meeste tablets hebben een scherm van ongeveer 11 inch (27,9 cm). Dat is een prettige grootte voor veel dingen die je elke dag doet.

Op de bank

Door het relatief grote scherm zijn ze comfortabeler in gebruik dan een kleine tablet. Je kunt meer weergeven op het scherm en de app-iconen en schermknoppen zijn groter. Daardoor zijn ze net even wat makkelijker te bedienen.

Grote tablets zijn prima geschikt om mee te internetten. Je kunt meer van webpagina's tonen en hoeft een stuk minder te scrollen dan bij een kleine tablet. Ook voor een film of serie kijken is een grote tablet prettiger. Het geluid is vaak ook wat beter.

Typen

Het virtuele toetsenbord van een grote tablet leent zich beter voor het typen van tekst en is bovendien met 2 handen tegelijk te bedienen. Dat is al een stuk lastiger bij een kleine tablet. Voor lange typeklussen schiet echter ook het virtuele toetsenbord van een grote tablet te kort. Daarvoor raden we een los toetsenbord aan of natuurlijk een laptop.

Extra grote tablets: vanaf 12 inch

Er zijn ook tablets met een nog groter scherm, van 12 tot 14 inch (30 - 35 cm). Dat is bijna even groot als een doorsnee laptop. Deze tablets hebben merkbaar meer schermruimte dan 11-inch modellen. Je kunt er riant films op kijken en beter uitgebreide websites op tonen.

Ze zijn vaak verkrijgbaar met bijpassend toetsenbord waardoor je er ook op kunt werken. Ze zijn zwaarder dan kleinere tablets maar je kunt ze meestal nog vrij comfortabel vasthouden. Zoek je een tablet die je ook onderweg meeneemt? Dan ligt zo'n extra groot model minder voor de hand. Je hebt er een ruime tas voor nodig.

Wanneer een grote tablet?

Al met al is een grote tablet het meest geschikt voor:

Thuisgebruik

Internetten

E-mailen

Films & series kijken, via bijvoorbeeld Netflix.

Multitasking (meerdere apps naast elkaar).

(Licht) werk of administratie.

Bekijk ook de geteste grote tablets in de vergelijker of kijk meteen welke volgens ons de beste zijn.

Behalve het formaat is ook de keuze voor het besturingssysteem een belangrijke keuze.

Kleine tablets (8 inch en kleiner)

Tablets met 8-inch (20,3 cm) scherm hebben een compact formaat en zijn bovenal handig voor onderweg. Ze zijn klein genoeg om in je tas op te bergen en licht genoeg om met 1 hand vast te houden. Op een scherm met dit formaat kun je prima surfen, apps downloaden en films en foto's bekijken. Jammer genoeg worden er nog maar weinig kleine tablets gemaakt. Gelukkig zijn de meeste grotere tablets licht genoeg om mee te nemen, maar je pakt ze er wel onderweg minder snel even bij.

Accuduur

Het kleine scherm van een 8-inch tablet heeft minder stroom nodig dan het scherm van een grote tablet. Maar je accu gaat lang niet altijd langer mee, zoals je misschien zou verwachten. Kleine tablets hebben doorgaans een accu met minder capaciteit, waardoor ze geen langere en vaak zelfs een kortere accuduur hebben dan grotere tablets.

Lezen

Het formaat van een 8-inch tablet leent zich prima voor het lezen van boeken, kranten en tijdschriften. Een kleine tablet is licht en dun genoeg om voor lange tijd comfortabel vast te houden. Daarnaast zijn de grootte en de beeldverhouding van een kleine tablet vergelijkbaar met een echt boek. Ze halen het qua leescomfort niet bij een e-reader, maar hebben de voorkeur voor als je ook wil internetten en e-mailen. Lees meer over de keuze e-reader of tablet.

Goedkoper

Mini-tablets zijn vaak goedkoper dan de grotere varianten. Er zijn namelijk minder (krachtige) onderdelen en grondstoffen nodig bij de productie. Je hebt dus geen hele dure nodig om mee te internetten of e-mailen. Veel kleine tablets in onze vergelijker zijn goedkoper dan €250, waarvan enkele prima geschikt zijn voor licht gebruik.

Bij de mindere mini-tablets lever je doorgaans in aan schermkwaliteit. Vooral de kijkhoeken, de kleurweergave en de scherpte van de displays zijn vaak matig tot slecht.

Bekijk ook ons overzicht van de beste goedkope tablets.

Slinkende markt

Het aanbod van goede 8-inch tablets is de afgelopen jaren flink afgenomen. De toegevoegde waarde boven een smartphone is voor veel mensen te beperkt. Smartphones zijn juist groter geworden, waardoor het verschil al snel verwaarloosbaar is.

Wanneer een kleine tablet?

Een kleine 8-inch tablet is beter voor:

Onderweg gebruik

Digitaal lezen

Taken waarbij je de tablet lang achtereenvolgens vasthoudt

Wie snel last krijgt van fysieke klachten bij het vasthouden

Bekijk ook de geteste kleine tablets in de vergelijker. Of kijk meteen welke volgens ons de beste zijn.