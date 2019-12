Kies je een grote of kleine tablet?

Kleine tablets (8 inch en kleiner)

Tablets met 7- en 8-inch (17,8 / 20,3 cm) schermen hebben een compact formaat en zijn bovenal handig voor onderweg. Ze zijn klein genoeg om in je tas op te bergen en licht genoeg om met je mee te dragen. Op een scherm met dit formaat kun je prima surfen, apps downloaden en films en foto's bekijken, al is het comfort op een 10-inch (25,4 cm) tablet wel groter. Het scherm van een 7-inch tablet is daarnaast merkbaar groter dan dat van een 5,5-inch (14 cm) smartphone, al verkiezen steeds meer mensen een grote smartphone boven een kleine tablet in het gebruik. Je hebt dan aan 1 apparaat genoeg en kunt er bovendien ook nog mee bellen.

Accuduur

Het kleine scherm van een 7- of 8-inch tablet heeft minder stroom nodig dan het scherm van een grote tablet. Maar je accu gaat lang niet altijd langer mee, zoals je misschien zou verwachten. Kleine tablets hebben meestal een accu met minder capaciteit. Het een heft het ander op waardoor er gemiddeld nauwelijks verschillen in accuduur zijn tussen kleine en grote tablets.

Lezen

Het formaat van een 7- of 8-inch tablet leent zich prima voor het lezen van boeken, kranten en tijdschriften. De meeste kleine tablets zijn licht en dun genoeg om voor lange tijd comfortabel vast te houden. Daaraast zijn de grootte en de beeldverhouding van een kleine tablet vergelijkbaar met een echt boek. Ze halen het qua leescomfort niet bij een e-reader, maar hebben de voorkeur voor als je ook wil internetten en e-mailen. Lees meer over de keuze e-reader of tablet.

Goedkoper

Mini-tablets zijn over het algemeen goedkoper dan de grotere varianten. Er is minder krachtige hardware nodig om de kleinere schermen aan te sturen. Zoek je bijvoorbeeld een tablet om recente mobiele games mee te spelen, dan zijn er voldoende geschikte, betaalbare 7- en 8-inch tablets. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor licht gebruik zoals internetten en e-mailen. Bij de allergoedkoopste tablets lever je doorgaans wel in aan schermkwaliteit: vooral de kijkhoeken, de kleurweergave en de scherpte van de displays zijn vaak matig tot slecht.

Bekijk ook ons overzicht van de beste goedkope tablets.

Wanneer een kleine tablet?

Kortom, een kleine 7- of 8-inch tablet is beter voor:

Onderweg gebruik

Digitaal lezen

Behendigheidsspellejes

Bekijk ook de geteste kleine tablets in de vergelijker of kijk meteen welke volgens ons de beste zijn.

Grote tablets (groter dan 8 inch)

Grote tablets zijn minder geschikt voor onderweg. Door het formaat van meestal 9 of 10 inch (22,9 / 25,4 cm) zijn deze tablets lastiger mee te nemen. Ze passen minder eenvoudig in je tas en de tablet vasthouden kost wat meer inspanning. Ze zijn in de afgelopen jaren gemiddeld weliswaar een stuk lichter geworden, maar nog altijd te zwaar om voor langere tijd met 1 hand vast te houden.

Op de bank

Thuis op de bank, dat is het domein van 9- en 10-inch tablets. Het grotere schermformaat maakt ze comfortabeler in het gebruik dan een kleine tablet. Je kunt meer weergeven op het scherm en de app-iconen en schermknoppen zijn groter en daardoor net even wat makkelijker te bedienen. Grote tablets zijn daarmee wat beter geschikt om mee te internetten. Je kunt meer van webpagina's tonen en hoeft minder te scrollen dan bij een kleine tablet. Ook voor het kijken van een film of serie heeft een grote tablet de voorkeur.

Typen

Het virtuele toetsenbord van een grote tablet leent zich beter voor het typen van tekst en is bovendien met 2 handen tegelijk te bedienen. Dat is al een stuk lastiger bij een kleine tablet. Voor lange typeklussen schiet echter ook het virtuele toetsenbord van een grote tablet te kort. Daarvoor raden we een los toetsenbord aan.

Wanneer een grote tablet?

Al met al is het grotere scherm van een 9- of 10-inch tablet beter geschikt voor:

Thuisgebruik

Films & series kijken, via bijvoorbeeld Netflix

Internetten

E-mailen

Bekijk ook de geteste grote tablets in de vergelijker of kijk meteen welke volgens ons de beste zijn.

Behalve het formaat is ook de keuze voor het besturingssysteem een belangrijke.

Laptopvervangers (10- en 12-inch)

Inmiddels verschijnen er ook steeds meer tablets met een nog groter scherm van 12,9 inch (32,8 cm). Deze tablets zijn vaak standaard verkrijgbaar met een toetsenbord. Ze zijn handig als je veel creëert, zoals tekst of presentaties. Maar ben je hier niet veel mee bezig, dan is een kleinere tablet zonder toetsenbord een betere keuze.

Bekende voorbeelden van deze werkpaarden zijn de Microsoft Surface Pro 6 en de Apple iPad Pro 12.9. Deze tablets zijn een stuk duurder (vanaf €800) dan de andere tablets, maar daardoor wel sneller en door het grotere scherm geschikt voor veel typewerk, mits je 1 van de (optionele) toetsenborden gebruikt.

Vind je deze tablets te duur, dan is er ook een aanbod van goedkopere laptopvervangers, van €200-€400. Deze tablets hebben meestal een iets kleiner 10-inch scherm (25,4 cm), een meegeleverd toetsenbord en Windows 10 als besturingssysteem. Hier zitten soms leuke modellen tussen maar zijn, net als goedkope laptops, meestal aan de trage kant en daarmee alleen geschikt voor licht gebruik zoals e-mailen en tekstverwerken.

Bekijk alle geteste Windows 10-tablets in onze vergelijker.