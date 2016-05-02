Gebruikstips voor je tablet

Een reservekopie / back-up zorgt dat je bij een defecte tablet of een ander probleem al je gegevens nog hebt.

iPadOS

Met het iPadOS-besturingssysteem maak je eenvoudig een back-up van je iPad. Je hebt 2 mogelijkheden: draadloos via iCloud of met een kabel via iTunes op de pc of mac. Beide methoden vind je terug in deze handleiding van Apple. Heb je een iPad met een oudere iPad-versie, kies dan in het menu de juiste versie.

Android

Ook op je Android-tablet maak je vrij eenvoudig een back-up van je gegevens. Je hebt wel een Google-account nodig. De belangrijkste gegevens van je tablet worden opgeslagen op de servers van Google. Je krijgt 15 GB aan gratis opslagruimte. Voor 100 GB extra ben je €2 per maand kwijt. Gebruik deze handleiding van Google om een back-up te maken.

Windows 11

Met een Windows-tablet of -pc heb je meerdere methoden om een back-up te maken van je gegevens: sommige via een extern opslagmedium zoals een usb stick en 1 gaat online via de clouddienst OneDrive.