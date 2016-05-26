Welke apps voor kinderen?

Niet alle apps sluiten aan op de belevingswereld van je kind. Maar dan nog zijn het er zóveel, hoe kies je de juiste? We geven je alvast een aantal leuke suggesties per leeftijdscategorie waar je kind ook nog een beetje wijzer van wordt.

Apps voor kinderen per leeftijd

Waar let je op bij kinderapps?

Natuurlijk wil je voorkomen dat je kind iets onder ogen krijgt waar hij nog niet aan toe is. Zo krijg je een idee van de kwaliteit van een app.

Kijk naar de Pegi score

PEGI is een internationale organisatie die leeftijdsclassificaties geeft aan apps en spelletjes. Die geeft aan hoe geschikt de app is voor een bepaalde leeftijd. Het zegt niks over de moeilijkheidsgraad. Ook worden er inhoudspictogrammen gekoppeld aan de apps, zoals grof taalgebruik of geweld. De PEGI scoren zie je ook terug in Google Play en de App Store.

Beoordeel de inhoud

Kijk eerst zelf wat de app je kind biedt, voordat je hem of haar laat spelen. Let er vooral op of je kind genoeg op zijn of haar eigen niveau wordt uitgedaagd. Een te moeilijk spel geeft frustratie, een te makkelijk spel is saai. Kijk ook naar de vormgeving. Toeters en bellen leiden af en maken je kind vooral moe, terwijl een rustig vormgegeven app juist ontspannend kan zijn.

Wat is het verdienmodel?

Realiseer je dat appmakers meestal geld willen verdienen, ook als ze gratis worden aangeboden. Dat doen ze op verschillende manieren:

Gratis apps

Je betaalt niet met euro's maar op een andere manier. De apps bevatten vaak (veel) reclame of je moet alsnog betalen voor de complete versie. Of je koopt extra levels en andere tools in het spelletje, de zogenoemde in-app-aankopen. Dit zijn meestal eenmalige uitgaven, maar let op dat je niet onbewust een abonnement afsluit. Het kan ook eleganter: sommige apps zijn gratis en vragen alleen om een vrijwillige bijdrage.

Betaalde apps

Je betaalt eenmalig een bedrag voor het installeren van de app, meestal met een creditcard. Vaak is dat de moeite waard, omdat je dan geen reclame ziet en minder te maken krijgt met in-app-aankopen. Ook zijn betaalde apps vaak wat beter ontwikkeld en gaat het bij het gebruik meestal niet om hoeveel de ontwikkelaars extra kunnen verdienen. Je kunt betalen via creditcard of bijvoorbeeld cadeaukaarten (iTunes & App Store / Google Play gift cards).

Privacy

Appmakers verdienen ook geld door jouw persoonlijke data te verzamelen. Bekijk daarom van tevoren in de Apple App Store het kopje 'App-privacy'. In de Google Play Store vind je het privacybeleid onder het kopje 'Distributieovereenkomst'. Op iPhones en iPads kun je app-verzoeken voor het volgen van jouw gedrag systeembreed uitschakelen. Ga daarvoor naar je instellingen, privacy en zet het schuifje 'Sta trackingverzoeken van apps toe' uit.

Lees ook: Sociale media en kinderen: zorgen voor hun privacy

Gratis apps voor ouderlijk toezicht

Via de instellingen van je iPad of Android-tablet houd je toezicht op wat je kind allemaal doet en kun je in-app aankopen voorkomen. Daarnaast heb je met deze Android-apps het tabletgebruik van je kind onder controle:

Kids Place

Android: gratis (met in-app-aankopen) - Google Play

Deze app geeft je als ouder toezicht op je kind en voorkomt onder andere dat je kind aan je persoonlijke data zit, ongewenste aankopen doet en het staat alleen apps toe waarvoor jij toestemming hebt gegeven.

Kid's Shell

Android: gratis (met in-app-aankopen) - Google Play

In de speciale kinderomgeving van Kid's Shell plaats je alle apps die je kind mag gebruiken. Daarbuiten kan je kind niets openen. Voorkom daarnaast dat je kind op advertenties klikt en in-app aankopen doet.

Geen apps voor iPad

Voor de iPad zijn er geen apps voor ouderlijk toezicht beschikbaar, maar je kunt wel restricties inbouwen op je iPhone of iPad. Je kunt bijvoorbeeld alleen content voor bepaalde leeftijdsgroepen toestaan.