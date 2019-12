Apps voor kinderen zijn er in overvloed, ook voor de allerjongsten. Maar ze zijn niet allemaal geschikt. Wij geven tips per leeftijdscategorie.

Apps per leeftijdscategorie

Niet alle apps sluiten aan op de belevingswereld van je kind. Maar dan nog zijn het er zóveel, hoe kies je de juiste? We geven je alvast een aantal leuke suggesties per leeftijdscategorie waar je kind ook nog een beetje wijzer van wordt.

Waar let je op bij kinderapps?

Natuurlijk wil je voorkomen dat je kind iets onder ogen krijgt waar hij nog niet aan toe is. Zo krijg je een idee van de kwaliteit van een app.

Kijk naar de Pegi score

PEGI is een internationale organisatie die leeftijdsclassificaties geeft aan apps en spelletjes. Die geeft aan hoe geschikt de app is voor een bepaalde leeftijd. Het zegt niks over de meilijkheidsgraad. Ook worden er inhoudspictogrammen gekoppeld aan de apps, zoals grof taalgebruik of geweld. De PEGI scoren zie je ook terug in Google Play en de App Store.

Beoordeel de inhoud

Kijk eerst zelf wat de app je kind biedt, voordat je hem laat spelen. Let er vooral op of je kind genoeg op zijn eigen niveau wordt uitgedaagd. Een te moeilijk spel geeft frustratie, een te makkelijk spel is saai. Kijk ook naar de vormgeving. Toeters en bellen leiden af en maken je kind vooral moe, terwijl een rustig vormgegeven app juist ontspannend kan zijn.

Wat is het verdienmodel?

Realiseer je dat appmakers meestal geld willen verdienen, ook als ze gratis worden aangeboden. Dat doen ze op verschillende manieren:

Gratis apps

Je betaalt niet met euro's maar op een andere manier. De apps bevatten vaak (veel) reclame of je moet alsnog betalen voor de complete versie. Of je koopt extra levels en andere tools in het spelletje, de zogenoemde in-app-aankopen. Het kan ook eleganter: sommige apps zijn gratis en vragen alleen om een vrijwillige bijdrage.

Betaalde apps

Je betaalt eenmalig een bedrag voor het installeren van de app, meestal met een creditcard. Vaak is dat de moeite waard, omdat je dan geen reclame ziet en minder te maken krijgt met in-app-aankopen. Een nadeel: meestal heb je een creditcard nodig om te betalen.

Gratis apps voor ouderlijk toezicht

Via de instellingen van je iPad of Android-tablet houd je toezicht op wat je kind allemaal doet en kun je in-app aankopen voorkomen. Daarnaast heb je met deze Android-apps het tabletgebruik van je kind onder controle:

Kids Place

Android: gratis (met in-app-aankopen) - Google Play

Deze app geeft je als ouder toezicht op je kind en voorkomt onder andere dat je kind aan je persoonlijke data zit, ongewenste aankopen doet en het staat alleen apps toe waarvoor jij toestemming hebt gegeven.

Kid's Shell

Android: gratis (met in-app-aankopen) - Google Play

In de speciale kinderomgeving van Kid's Shell plaats je alle apps die je kind mag gebruiken. Daarbuiten kan je kind niets openen. Voorkom daarnaast dat je kind op advertenties klikt en in-app aankopen doet.

Grownhub

Android: gratis - Google Play

Deze app intalleer je op je eigen telefoon. Je koppelt je eigen toestel aan de telefoon of tablet waar je kind op speelt. Je kunt zien wat hij doet, scherm- en bedtijd instellen en apps blokkeren.

Geen apps voor iPad

Voor de iPad zijn er geen apps voor ouderlijk toezicht beschikbaar, maar je kunt wel restricties inbouwen op je iPhone of iPad.

