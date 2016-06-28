icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Maak je iPad sneller

Is je iPad traag geworden? Dan kun je natuurlijk een nieuwer en sneller model kopen, maar vaak is dat niet nodig. Met een aantal stappen maak je namelijk je huidige iPad sneller zodat je die nog prima kunt blijven gebruiken.
Merel Jaarsvelt rond 700x700

Merel van Jaarsvelt   Expert tabletsBijgewerkt op:13 januari 2026

Ipad-sneller-maken

Maak eerst een back-up

De kans is klein dat er iets mis gaat, maar het kan geen kwaad om een reservekopie te maken van je tablet voordat je aan de slag gaat.

Upgraden of niet?

iPad Pro 2021_IC17227-0811-00_00 Een nieuwe iPad bevat de laatste technologische snufjes en is zeer snel. Dat is een prima upgrade als je een oudere iPad hebt die steeds trager wordt. Toch kun je met een aantal stappen je oude en trage iPad nieuw leven inblazen, zodat je hem langer met plezier kunt blijven gebruiken.

Sommige tips zijn wel een afweging: je zet daarmee namelijk enkele functies van je iPad uit om de werksnelheid te verbeteren.

iPadOS: Even wachten met updaten

Over het algemeen geeft de laatste versie van een besturingssysteem je de best mogelijke gebruikservaring. Maar oudere iPads die gemaakt zijn om met oudere versies van iOS/iPadOS te werken, hebben in het begin soms wat moeite met de nieuwste updates.

Pas na enkele kleinere updates worden prestaties en stabiliteit beter. Het is daarom aan te raden om even te wachten met een grote update van iPadOS. Na een paar weken is de kust meestal veilig en kun je alsnog updaten.

Helpt niets?

Heb je alles geprobeerd en zit je nog steeds met een trage iPad? Upgraden is natuurlijk altijd nog mogelijk. Het aanbod van nieuwe iPads is behoorlijk divers. Let op dat je niet te veel betaalt en dat je überhaupt bij een sneller model uitkomt.

Lees verder

Blijf op de hoogte

Ontvang nieuws, acties en tips in je mailbox. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop en weet je wat je rechten zijn. Al 670.000 lezers gingen je voor.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren.