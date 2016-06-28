Maak je iPad sneller

Maak eerst een back-up

De kans is klein dat er iets mis gaat, maar het kan geen kwaad om een reservekopie te maken van je tablet voordat je aan de slag gaat.

Ben je een Android-gebruiker? Bekijk dan onze tips om je Android tablet sneller te maken.

Upgraden of niet?

Een nieuwe iPad bevat de laatste technologische snufjes en is zeer snel. Dat is een prima upgrade als je een oudere iPad hebt die steeds trager wordt. Toch kun je met een aantal stappen je oude en trage iPad nieuw leven inblazen, zodat je hem langer met plezier kunt blijven gebruiken.

Sommige tips zijn wel een afweging: je zet daarmee namelijk enkele functies van je iPad uit om de werksnelheid te verbeteren.

iPadOS: Even wachten met updaten

Over het algemeen geeft de laatste versie van een besturingssysteem je de best mogelijke gebruikservaring. Maar oudere iPads die gemaakt zijn om met oudere versies van iOS/iPadOS te werken, hebben in het begin soms wat moeite met de nieuwste updates.

Pas na enkele kleinere updates worden prestaties en stabiliteit beter. Het is daarom aan te raden om even te wachten met een grote update van iPadOS. Na een paar weken is de kust meestal veilig en kun je alsnog updaten.

Helpt niets?

Heb je alles geprobeerd en zit je nog steeds met een trage iPad? Upgraden is natuurlijk altijd nog mogelijk. Het aanbod van nieuwe iPads is behoorlijk divers. Let op dat je niet te veel betaalt en dat je überhaupt bij een sneller model uitkomt.