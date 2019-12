Maak je iPad sneller

Is je iPad traag geworden? Dan kun je natuurlijk een nieuwer en sneller model kopen, maar vaak is dat niet nodig. Met een paar stappen maak je namelijk je huidige iPad sneller zodat je die prima kunt blijven gebruiken.

Maak eerst een back-up

De kans is klein dat er iets mis gaat, maar het kan geen kwaad om een back-up te maken van je tablet voordat je aan de slag gaat.

Ben je een Android-gebruiker? Bekijk dan onze tips om je Android tablet sneller te maken.

Upgraden niet altijd nodig

De iPad Pro 11 (2018) bevat de laatste technologische snufjes en is zeer snel. Dat klinkt best aantrekkelijk, helemaal als je een oudere iPad hebt die steeds trager wordt. Toch kun je met een aantal stappen je huidige iPad aanzienlijk sneller maken, zodat je hem langer met plezier kunt blijven gebruiken.

Sommige stappen zijn wel een afweging: je zet daarmee namelijk enkele functies van je iPad uit om de werksnelheid te verbeteren.

iPadOS: Even wachten met updaten

Over het algemeen geeft de laatste versie van een besturingssysteem je de best mogelijke gebruikservaring. Maar oudere iPads die gemaakt zijn om met oudere versies van iOS/iPadOS te werken, hebben soms wat moeite met de nieuwste updates.

Pas na enkele kleinere updates worden prestaties en stabiliteit beter. Het is daarom aan te raden om even te wachten met een grote update van iPadOS. Na 1 of 2 weken tot ongeveer een maand is de kust meestal veilig en kun je alsnog updaten.

Helpt niets?

Heb je alles geprobeerd en zit je nog steeds met een trage iPad? Upgraden is natuurlijk altijd nog mogelijk. Het aanbod van nieuwe iPads is echter behoorlijk divers. Let op dat je niet te veel betaalt en dat je überhaupt bij een sneller model uitkomt.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in 1 oogopslag welke tablets goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste tablets

Bekijk ook: