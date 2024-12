Conclusie: een degelijke, verantwoorde kindertablet

Wil je met een gerust hart je kind achter een tablet zetten? Dan zijn de DEPLAY SMART 4+ en de DEPLAY PRO 4 zeker het overwegen waard. Neem wel goed de tijd om de kindomgeving in te stellen en af te schermen. Er staan veel leuke en leerzame spelletjes in, maar waterdicht is het systeem niet. Hou dus altijd een oogje in het zeil.

De DEPLAY-tablets zijn niet de goedkoopste, maar ze zijn het geld waard. Ze zitten goed in elkaar.

Voordelen

Een degelijke kindertablet.

Afgesloten kinderomgeving met verantwoorde apps.

Veel keuze in apps en mogelijkheid om uit te breiden.

Stevig en kindvriendelijk hoesje.

Nadelen

Ingang naar Google Play Store is niet volledig afgeschermd.

Niet geschikt voor zwaardere apps en games.

Google Play store niet volledig afgesloten

In de kindomgeving staat een app waarmee je spelletjes uit de Google Play Store kunt downloaden. Deze omgeving is niet goed afgesloten, waardoor je kind met een paar kliks alle apps in de app store kan inzien en downloaden. Dit kan gebeuren zonder dat je het als ouder merkt.

Je kind kan zelfs betaalde apps aanschaffen als je soepele wachtwoordinstellingen in de Play Store hebt ingesteld. Meestal worden dit soort nieuwe apps gelukkig direct afgesloten als ze vanuit de DEPLAY-app worden opgestart, maar niet altijd. Instagram en Ali Express bijvoorbeeld konden we gewoon gebruiken zonder ouderlijke toestemming.

We raden daarom aan om de app 'Kinderapps' te verbergen. Hij is standaard zichtbaar in de DEPLAY-omgeving. Dit moet je handmatig aanpassen. Zo voorkom je dat je kind zelf ongeschikte apps downloadt. Lees ook onze andere tips hoe je een tablet veilig maakt voor je kind.

Reactie DEPLAY

We hebben hierover contact opgenomen met DEPLAY. Zij hebben aangegeven hun klanten zelf ook altijd het advies te geven om de app Kinderapps te verbergen in de kinderomgeving.

Technisch in orde

Wij hebben de SMART 4+ getest, die is verkrijgbaar bij Media Markt. Hij is vrijwel identiek aan de SMART 4, die via DEPLAY.nl te verkrijgen is.

Voor een kindertablet is deze tablet technisch niet mis. Hij draait op Android 14, wat een stuk actueler is dan andere kindertablets. Hij reageert redelijk snel op aanrakingen en wisselt soepel tussen apps. Het werkgeheugen van 6 GB is goed. Dat is vergelijkbaar met gewone tablets in dezelfde prijsklasse. Niet alle apps op de tablet zijn even stabiel: er wordt regelmatig een app plots afgesloten. Of de tablet loopt vast tijdens het opstarten van een app.

Prima batterijduur voor films

Je kunt volgens de fabrikant 5 uur films kijken op de SMART 4+ en 7 uur op de PRO 4. En dat klopt inderdaad. De SMART 4+ hield het zelfs nog een stuk langer vol. Deze batterijduur is redelijk goed vergeleken met andere kindertablets. Maar vergeleken met een gewone tablet is het aan de korte kant.

Beeld en geluid kan beter

Voor een kindertablet zijn de beeld- en geluidskwaliteit best goed. Je kind kan er prima een filmpje op kijken of spelletjes spelen. Maar echt mooi is het geluid of beeld niet.

Het beeld is matig vanuit andere kijkhoeken en de tekst is soms wat wazig. Het geluid is wat schel en oppervlakkig. Hij heeft een 5 megapixel-camera aan de voorkant en een 13 megapixel-camera aan de achterkant. Dat is best goed. De opslagcapaciteit is 64 GB (SMART 4+) en 128 GB (PRO 4). Dat is voldoende voor apps en wat foto’s.

Veel keuze in apps en spelletjes

Alle voorgeïnstalleerde kinderapps zijn verzameld in de DEPLAY-app. Het aanbod is best groot. Hier kan je kind tekenen, leren spellen of rekenen. Of spelletjes spelen die gericht zijn op ruimtelijk inzicht of geheugen.

Veel van de apps zijn Engelstalig. Dat kan lastig of wennen zijn voor je kind. Maar het geeft ook de mogelijkheid om vroeg al wat woordjes Engels te leren. De spelletjes zijn zo makkelijk te begrijpen dat je vaak geen uitleg nodig hebt.

Films en series streamen

De meest populaire streamingdiensten staan erop. Hou er rekening mee dat je kind in de streamingapps toegang heeft tot eventuele andere profielen. We raden daarom aan om in streamingapps een pincode in te stellen voor profielen van volwassenen. Hiermee voorkom je dat je kind op een ander profiel content bekijkt die niet geschikt is.

Voor elk kind een eigen profiel

Je kunt per kind grenzen voor het gebruik instellen, zoals gebruiksduur, maximaal volume, zichtbare apps en toegestane websites. Het verlaten van de kinderomgeving is beveiligd met een code. Ook voor de verschillende kinderprofielen kun je een eigen code instellen. Hierdoor kan je kind niet doorgaan met spelen op een ander profiel terwijl de schermtijd al verlopen is.

Voor het hele gezin

De tablet is prima door het hele gezin te gebruiken. Hij heeft alle basisfunctionaliteiten van een gewone tablet. Wil je zelf ook af en toe een film kijken op de tablet? En hecht je waarde aan scherp beeld en geluid? Kies dan een gewone tablet en koop daar een extra stevige hoes bij. Bekijk alle geteste tablets in onze vergelijker. Daar zie je een overzicht van gewone tablets in dezelfde prijsklasse, die geschikt zijn voor kinderen.

Een stevig en kleurrijk jasje

Onmisbaar voor een kindertablet is een stevige beschermhoes. De tablets worden geleverd met een blauwe of roze hoes. Maar ook andere kleuren kun je los bijbestellen. De tablethoes is heel stevig en is in de hoeken extra dik. De achterkant heeft kleine ronde kussentjes om een klap mee op te vangen. Het hoesje sluit goed aan op het scherm.

Als je de tablet eenmaal in de beschermhoes hebt gestoken krijg je hem er niet makkelijk weer uit. De tablet met hoes lijkt goed tegen een stootje te kunnen. We hebben dit alleen niet zelf getest.

Niet lekker in de hand

Dankzij de stevige hoes heb je goed grip op de tablet. Maar hij ligt niet heel comfortabel in de hand. Het geheel van de tablet en het hoesje is redelijk zwaar, met name de 10 inch versie. Heel fijn is de uitklapbare standaard aan de achterkant van het hoesje. Hiermee kun je hem stevig op tafel zetten en comfortabel spelletjes spelen of met je handen vrij filmpjes kijken.

Bescherming van de ogen

De meegeleverde screen protector beschermt niet alleen tegen krassen. Hij moet ook helpen de ogen van kinderen te beschermen tegen de nadelige effecten van blauw licht zoals vermoeidheid, slaapproblemen en andere ongemakken. Dit hebben we niet getest.

Meegeleverd in de doos

Dit krijg je bij de tablet: