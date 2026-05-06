Zijn dure tablets zoals de Apple iPad en de Samsung Galaxy ook echt de best geteste tablets? We hebben alle tablets grondig getest. Van batterij en scherm tot camera's en geluid. Zo koop jij de beste tablet.
Onze onderzoekers testen elke tablet uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.
Met onze test zie je in één oogopslag wat de beste tablets zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.
Bekijk direct de testresultaten en voorkom een miskoop.
We testen tablets op populaire functies zoals fotograferen, streamen en internetten. Ook beoordelen we de accuduur, snelheid, beeld- en geluidskwaliteit. Daarnaast kijken we hoe geschikt een tablet is voor kinderen, gamen, onderweg en kantoorwerk. Lees meer over hoe wij tablets testen.
We testen hoe makkelijk je een tablet kunt bedienen. Denk aan schakelen tussen apps en een oplader aansluiten. We kijken ook hoe comfortabel je een tablet gebruikt op schoot, in de hand en op tafel.
Een trage tablet is frustrerend. Daarom meten we hoe snel apps en websites laden, en of je makkelijk meerdere sites tegelijk open kunt houden. Gelukkig zijn er snelle modellen, die niet altijd duur zijn.
Een lege batterij midden in een film is vervelend. Daarom testen we hoe lang tablets meegaan bij internetten en video's kijken. De verschillen zijn groot: van 5 tot 20 uur.
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Directeur Consumentenbond
'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'
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