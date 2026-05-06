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Professioneel getest!

De beste tablet voor jou, door ons getest

Zijn dure tablets zoals de Apple iPad en de Samsung Galaxy ook echt de best geteste tablets? We hebben alle tablets grondig getest. Van batterij en scherm tot camera's en geluid. Zo koop jij de beste tablet.

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Wij hebben tablets voor je getest

Laatste update van de test: 6 mei 2026
  • JuisteAankoop

    Professionele laboratoriumtest

    Onze onderzoekers testen elke tablet uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.

  • Miskoop

    Voorkom een miskoop

    Met onze test zie je in één oogopslag wat de beste tablets zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

  • Onafhankelijk

    100% onafhankelijk

    We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.

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3 highlights uit de test

We testen tablets op populaire functies zoals fotograferen, streamen en internetten. Ook beoordelen we de accuduur, snelheid, beeld- en geluidskwaliteit. Daarnaast kijken we hoe geschikt een tablet is voor kinderen, gamen, onderweg en kantoorwerk. Lees meer over hoe wij tablets testen.

  • Tablets highlight 1 - makkelijk in gebruik

    1. Makkelijk in gebruik

    We testen hoe makkelijk je een tablet kunt bedienen. Denk aan schakelen tussen apps en een oplader aansluiten. We kijken ook hoe comfortabel je een tablet gebruikt op schoot, in de hand en op tafel.

  • Tablets highlight 2 - snelheid

    2. Snelheid

    Een trage tablet is frustrerend. Daarom meten we hoe snel apps en websites laden, en of je makkelijk meerdere sites tegelijk open kunt houden. Gelukkig zijn er snelle modellen, die niet altijd duur zijn.

  • Tablets highlight 3 - accuduur

    3. Accuduur: grote verschillen

    Een lege batterij midden in een film is vervelend. Daarom testen we hoe lang tablets meegaan bij internetten en video's kijken. De verschillen zijn groot: van 5 tot 20 uur.

Nieuwsgierig naar de best geteste tablet? En naar de verschillen tussen tablets op deze en nog veel meer punten?
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Sandra grijs achtergrond 900x900Sandra Molenaar

Directeur Consumentenbond

'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'

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