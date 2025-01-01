Welke grote tablet is snel, makkelijk in gebruik, heeft een scherp scherm én een batterij die lang meegaat? Wij hebben het voor je uitgezocht. Wij testten alle tablets uitgebreid, zodat jij makkelijk de beste grote tablet kiest.
Laat onze test je helpen om de beste grote tablet te kopen.
Onze onderzoekers testen elke tablet uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.
Met onze test zie je in één oogopslag welke grote tablets goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
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We testen tablets van 9 inch en groter op gebruiksgemak, beeldkwaliteit, snelheid, accuduur en extra functies. Ook kijken we hoe geschikt ze zijn voor kinderen, gamen, films kijken, gebruik onderweg en kantoorwerk. Zo helpen we je de beste grote tablet te kiezen. Lees meer over hoe wij tablets testen.
Goed beeld is belangrijk, maar veel tablets vallen daarin tegen. Kleuren en details worden soms slecht weergegeven en het scherm is vaak niet helder genoeg. Gelukkig zijn er ook tablets die het wél goed doen.
Veel tablets zijn langzaam. We testen hoe snel websites en apps laden en of je makkelijk meerdere sites tegelijk kunt openen. Gelukkig zijn er ook snelle modellen, en dat zijn niet altijd de duurste.
Niets zo vervelend als een lege batterij midden in je film. Daarom meten we hoelang tablets meegaan bij internetten en video's kijken. De verschillen zijn groot: van 5 tot 21 uur.
Nieuwsgierig naar de beste grote tablet? En de verschillen tussen grote tablets op deze en nog veel meer punten?
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Directeur Consumentenbond
'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'
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