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Een tablet gebruik je voor internetten, tv-kijken, lezen, werken of gamen. Er zijn kleine en grote modellen, van goedkoop tot luxe. Kies een tablet die past bij alles wat jij ermee wilt doen.
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