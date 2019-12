Tips voor de accu van je iPad, Android- en Windows-tablet

Een gemiddelde tablet gaat in het begin nog enkele dagen mee voordat de accu leeg is. Maar accu's hebben een beperkte levensduur. Tijdens het gebruik verliezen ze geleidelijk hun capaciteit, waardoor de accuduur steeds korter wordt. De accu laten vervangen is een dure oplossing.

Zuinig accugebruik is dus verstandig. Via instellingen op je tablet kun je de accuduur verbeteren. Daarnaast verleng je de levensduur van de accu door je tablet op een juiste manier te gebruiken. Bekijk onze tips voor de besturingssystemen iPadOS, Android en Windows 10.

Kijk ook in onze vergelijker welke tablets de beste accu hebben en lees onze tips voor het sneller maken van een trage iPad of Android-tablet.

Universele tips voor een langere accuduur

Tablets beschikken over allerlei functies die handig zijn, maar niet altijd nodig. Door de functies en toepassingen uit te zetten die je niet gebruikt, verleng je de accuduur. De grootste verbruikers op tablets zijn het scherm en de netwerkverbindingen.

Verlaag de schermhelderheid. Stel een korte vergrendeltijd van het scherm in. Schakel wifi , nfc , gps , bluetooth en eventueel 3G / 4G uit als je dit niet gebruikt. Haal e-mail handmatig of eens per uur binnen. Kies voor een stilstaande achtergrond in plaats van een dynamische. Gebruik de spaarstand om de accuduur te verlengen, indien aanwezig. Leer welke apps veel energie gebruiken en beperk je gebruik. Bij veel tablets helpen de accu-instellingen je bij het identificeren van de grootste slurpers. Sluit apps af om te voorkomen dat ze op de achtergrond actief blijven.

iPadOS

Schakel het op de achtergrond verversen van apps uit. Je kunt dit uitschakelen voor enkele of alle apps via Instellingen > Algemeen > Ververs apps op achtergrond. Schakel onnodige locatievoorzieningen uit. Je kunt voor elke app apart aangeven of deze je locatie mag opvragen via Instellingen > Privacy > Locatievoorzieningen. Laat de locatievoorzieningen aan staan voor de Zoek mijn iPhone/iPad functie, zodat je de iPad terug kunt vinden als je hem verliest. Gebruik een adblocker in Safari, zoals Purify, Adblock Plus, Adguard of 1Blocker. Schakel automatisch updaten van apps uit. Uitschakelen gaat via Instellingen > iTunes en App Store > Automatische downloads > Updates. Schakel bestandsdeling via AirDrop uit als je het niet gebruikt. Ga naar Instellingen > Algemeen > AirDrop > Ontvangen uit. Schakel alle onnodige notificaties uit in het berichtencentrum via Instellingen > Berichtgeving. Weiger onnodige push-notificaties als een app daar toestemming voor vraagt. Schakel reclametracking uit via Instellingen > Privacy > Reclame > Beperk reclametracking. Schakel Deel iPad-analyse en Analysegegevens uit bij Instellingen > Privacy > Analyse. Schakel de zoekfunctie Spotlight uit voor zaken waar je niet van plan bent om naar te zoeken, zoals Podcasts en Audioboeken. Je kunt dit per app doen via Instellingen > Siri en zoeken. Schakel de bewegingseffecten ('parallaxeffecten') uit via Instellingen > Algemeen > Toegankelijkheid > Verminder beweging. Schakel het automatisch oproepen van Siri uit bij Instellingen > Siri en zoeken > Vraag het aan Siri.

Android

Gebruik Android's snelmenu voor het in- en uitschakelen van verbindingen. Je roept het menu op door van boven je scherm naar beneden te vegen. Verwijder ongebruikte widgets van je startscherm. Beperk automatische synchronisatie. Dit gaat via Instellingen > Accounts > Menuknop > Gegevens automatisch synchroniseren (schakel dit uit). Ook het synchroniseren van je Google-account kun je beperken. Schakel onnodige notificaties uit bij Instellingen > Meldingen. Doe dit voor elke app apart of ga naar Instellingen > Meldingen > tandwiel (rechtsboven) > Op het vergrendelingsscherm > Helemaal geen meldingen weergeven om notificaties voor alle apps op het vergrendelingsscherm uit te zetten. Schakel apps uit die onnodig in de achtergrond draaien via Instellingen > Apps > Lijst Applicaties > Alle apps / Ingeschakeld. Verwijder apps die je niet gebruikt van je tablet. Sommige tablets hebben haptische feedback (vibratie bij toetsaanraking), maar dit kost relatief veel stroom. Schakel dit uit via Instellingen > Geluid & vibratie > Trillen bij Tikken. Je kunt in dit scherm ook de aanraakgeluiden uitzetten, al zal dit minder impact op de batterij hebben. Kun je het niet vinden? Dan staat het mogelijk bij Instellingen > Talen en invoer / Taal en toetsenbord. Doorgaans staat het onder Touch Input of Toetsenborden en Invoermethoden.

Windows 10

Zoeken naar de juiste instellingen is bij Windows eenvoudig. Ga naar de zoekfunctie door op het vergrootglas linksonder op de taakbalk te drukken. Daar tik je vervolgens de instelling die je nodig hebt, zoals ‘Energiebeheer’.

Verander van energieschema bij Energiebeheer of stel handmatig besparende maatregelen in, zoals het uitzetten van de wifi-verbinding in de slaapstand. Maak gebruik van de sluimerstand in plaats van de slaapstand in Energiebeheer. Zet het onderdeel Batterijbesparing aan. Koppel eventueel aangesloten apparaten los die je niet gebruikt en die geen eigen voeding hebben, zoals een muis of een toetsenbord. Schakel apps uit die je op dat moment niet nodig hebt. In het Actiecentrum (rechtsonder op de taakbalk) zijn enkele gegroepeerde instellingen die je batterijduur verbeteren, zoals het uitzetten van bluetooth. Gebruik geen screensaver maar de standaardinstelling die je scherm automatisch uitzet na een bepaalde tijd.

Tips om de levensduur van de accu te verlengen

Gebruik de tablet niet tijdens het opladen. Zet de tablet uit als je deze niet gebruikt voor een langere periode. Voorkom oververhitting, leg je tablet nooit weg op zonnige plekken. Gedeeltelijk opladen is beter dan helemaal vanaf 0% moeten opladen. Diepontlading is namelijk slecht voor de accu. Alleen als je tablet verkeerd aangeeft hoeveel lading de accu nog over heeft, is het aan te raden om hem 1 keer volledig op te laden en daarna 1 keer te ontladen. Doe dit kalibreren niet te vaak: eens in de 2-3 maanden is voldoende. Er zijn aanwijzingen dat het beter is om je tablet of smartphone niet naar 100% op te laden maar naar hooguit 80%, vanwege een lagere spanning in de accucellen. Gebruik je de tablet een aantal weken of maanden niet? Leg hem dan weg op een koele en droge plek en met een acculading van zo'n 40-50%. Dan gaat hij het minst snel achteruit.

Garantie en repareren

Tabletfabrikanten geven doorgaans 6 maanden fabrieksgarantie op de accu. Gaat hij in die tijd stuk? Dan zal de fabrikant de accu vervangen. De fabrieksgarantie op de tablet is meestal 2, maar soms 1 jaar. Als de accu het daarna begeeft, kun je hem vrijwel onmogelijk zelf vervangen. Schakel daarvoor de fabrikant of een reparatiebedrijf in, maar houd rekening met een fors prijskaartje van minimaal €90.

Externe accu

Als je vaak onderweg bent of gewoon niet genoeg hebt aan de accu van je tablet, dan kun je ook een losse accu kopen. Met een losse accu of 'powerbank' verleng je eenvoudig de accuduur van je tablet zonder stopcontact. Je kunt ze makkelijk meenemen omdat ze vaak niet groter zijn dan een smartphone. Is dit wat voor jou? Zoek dan naar ‘power banks’ in de winkel en let op dat jouw tablet ondersteund wordt. Ze zijn niet allemaal hetzelfde: zo variëren ze in capaciteit (weergegeven in mAh), oplaadsnelheid en het aantal aansluitingen. Bekijk ook onze test van 30 powerbanks.

