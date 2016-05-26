Tips voor de accu van je iPad, Android- en Windows-tablet

Algemene tips voor een langere accuduur

Tablets hebben allerlei functies die handig zijn, maar die heb je niet altijd nodig. Als je de functies en toepassingen die je niet gebruikt uitzet, verleng je de accuduur.

Accutips voor iPadOS, Android en Windows 11

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Hoe lang gaat een accu mee?

Een gemiddelde tablet gaat in het begin nog enkele dagen mee voordat de accu leeg is. Maar accu's hebben een beperkte levensduur. Tijdens het gebruik verliezen ze geleidelijk hun capaciteit, waardoor de accuduur steeds korter wordt. De accu laten vervangen is een dure oplossing.

Zuinig accugebruik is dus verstandig. Met enkele instellingen op je tablet kun je de accuduur verbeteren. Daarnaast verleng je de levensduur van de accu door je tablet op een juiste manier te gebruiken. Bekijk hieronder onze tips.

Kijk in onze vergelijker voor alle tablets die goed scoren op accuduur (alleen voor leden) of lees onze tips voor het sneller maken van een trage iPad of Android-tablet.

Zo gaat de accu van je tablet langer mee

Externe accu

Als je vaak onderweg bent of gewoon niet genoeg hebt aan de accu van je tablet, dan kun je ook een losse accu kopen. Met een losse accu of powerbank verleng je eenvoudig de accuduur van je tablet zonder stopcontact. Je kunt ze makkelijk meenemen omdat ze vaak niet groter zijn dan een smartphone. Powerbanks variëren in capaciteit (weergegeven in mAh of wattuur), oplaadsnelheid en aantal aansluitingen.

Garantie en repareren

Tabletfabrikanten geven meestal 6 maanden fabrieksgarantie op de accu. Gaat hij in die tijd stuk? Dan zal de fabrikant de accu vervangen. De fabrieksgarantie op de tablet is meestal 2, maar soms 1 jaar. Als de accu het daarna begeeft, kun je hem vrijwel onmogelijk zelf vervangen. Schakel daarvoor de fabrikant of een reparatiebedrijf in. Houd rekening met een fors prijskaartje van minimaal €90.

Lees meer over tabletreparatie.