Reparatie van je tablet

Als je tablet stuk gaat dan kun je hem laten repareren, maar dat is lang niet altijd de beste optie. Soms is het goedkoper om een nieuwe tablet te kopen.

Garantie

Controleer eerst of je reparatie onder de garantie valt. Tabletfabrikanten geven meestal 1 of 2 jaar garantie op de tablet en 6 maanden op de accu. Dit geldt alleen voor defecten die je niet zelf veroorzaakt hebt. Als je de tablet hebt laten vallen en het scherm is kapot, dan valt dit dus niet onder de garantie.

Een alternatief is de inboedelverzekering. Lees dan van te voren goed wat er wel en niet wordt vergoed.

Goedkopere tablets gaan sneller kapot

De goedkopere tablets gaan doorgaans minder lang mee dan andere tablets. Ze bestaan uit goedkopere materialen waardoor de aansluitingen, het scherm en de interne onderdelen zoals de accu sneller kapot gaan.

Zelf kan je bijna niks

Zelf kan je eigenlijk niet je tablet repareren. De tablet moet worden geopend en dat is een lastige en riskante klus. De behuizing is namelijk lastig te openen, hier heb je professioneel gereedschap voor nodig. Het is verstandiger om het te laten repareren als je er geen ervaring mee hebt.

Reparatie door fabrikant of reparatiebedrijf

Je kunt je tablet laten repareren door de fabrikant of een reparatiebedrijf, maar daar hangt een fors prijskaartje aan:

Het scherm vervangen kost al gauw €100-€200

Aansluitingen, microfoon, speaker en camera, aan/uit en vergrendel knop (indien mogelijk) ongeveer €70-€130

Een nieuwe accu zo'n €90-€130

Een nieuwe achterkant (backcover) zo'n €50-€150

Een nieuw LCD display zo'n €50-€170

In de meeste gevallen stuur je de tablet per post op en krijg je hem per post weer teruggestuurd. Bedenk je dus wel dat je de tablet een tijd kwijt bent. Er zijn ook bedrijven die de tablet repareren terwijl je wacht.

Wel of niet repareren?

Als je tablet kapot gaat, stel jezelf dan de vraag: is repareren het überhaupt wel waard? Vooral bij de goedkoopste tablets kan je voor hetzelfde geld een nieuwe kopen. Je zult een afweging moeten maken tussen de prijs van de tablet, de reparatiekosten en de prijs van een nieuw tablet. Daarnaast kan meespelen hoe oud de tablet is en hoe tevreden je er mee bent.

Schade voorkomen

Om de volgende keer schade te voorkomen, kun je denken aan een tabletbumper. Deze zijn vaak van rubber of kunststof en helpen je tablet heel houden tijdens een val. De standaardhoezen voor tablets, zoals de smart cover voor de iPad, bieden doorgaans alleen bescherming tegen krassen op het scherm. Dit zagen we ook bij onze valtest met 6 tablethoezen.

