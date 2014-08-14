Reparatie van je tablet

Wanneer heb je recht op garantie?

Controleer eerst of je reparatie onder de garantie valt. Wanneer je tablet eerder dan verwacht en buiten jouw schuld stuk gaat heb je recht op kosteloze reparatie. Ga naar de winkel waar je het apparaat hebt gekocht. Je hebt namelijk recht op een goed product. Tabletfabrikanten geven daarnaast meestal 1 of 2 jaar garantie op de tablet en 6 maanden op de accu.

Je hebt alleen recht op garantie bij defecten die je niet zelf veroorzaakt hebt. Als je de tablet hebt laten vallen en het scherm is kapot, dan valt dit dus niet onder de garantie.

Een alternatief is de inboedelverzekering. Die vergoedt vaak reparaties die buiten de garantieregeling vallen. Lees van te voren wel goed wat er wel en niet wordt gedekt.

Wel of niet repareren?

Als je tablet kapot gaat, stel jezelf dan eerst de vraag. Is repareren het überhaupt wel waard? Vooral bij de goedkoopste tablets kan je voor hetzelfde geld een nieuwe kopen. Je zult de prijs van de tablet, de reparatiekosten, en de prijs van een nieuw tablet tegen elkaar moeten afwegen. Daarnaast kan meespelen hoe oud de tablet is, of hij nog updates krijgt en hoe tevreden je er mee bent. Het is zonde om een tablet met een klein defect weg te doen als je er verder geen klachten over hebt.

Besluit je om hem niet te repareren? Kijk dan wat je kunt doen om je tablet af te danken.

Zelf kan je bijna niks

Zelf kan je eigenlijk niet je tablet repareren. De tablet moet worden geopend en dat is een lastige en riskante klus, waar je professioneel gereedschap voor nodig hebt. Het is verstandiger om het te laten repareren als je er geen ervaring mee hebt.

Kosten voor reparatie

Je kunt je tablet laten repareren door de fabrikant zelf of door een onafhankelijk reparatiebedrijf. Het eerste is meestal wat duurder maar er hangt meestal een flink prijskaartje aan.

Het LCD-scherm vervangen kost al gauw €100-€200. Bij een OLED-paneel kost het €250-€300.

Aansluitingen, microfoon, speaker en camera, aan/uit en vergrendel knop (indien mogelijk) ongeveer €70-€130.

Een nieuwe accu zo'n €90-€130.

Een nieuwe achterkant (backcover) zo'n €50-€150.

Softwareherstel zo'n €50-€70.

Laat je hem door de fabrikant repareren dan stuur je de tablet meestal per post op en krijg je hem per post weer teruggestuurd. Dan ben je de tablet dus een tijdje kwijt. Veel andere reparateurs repareren de tablet ter plekke, terwijl je wacht.

Lees meer over waar je op moet letten bij het vinden van een reparateur.

Schade voorkomen

Om de volgende keer schade te voorkomen, kun je denken aan een tabletbumper. Deze zijn vaak van rubber of kunststof en helpen je tablet heel houden tijdens een val. De standaardhoezen voor tablets, zoals de smart cover voor de iPad, bieden doorgaans alleen bescherming tegen krassen op het scherm.

Makkelijkere reparatie voor nieuwste tablets

Goed om te weten: sinds juni 2025 zijn fabrikanten in de EU verplicht om tablets steviger én makkelijker te repareren te maken. Onderdelen moeten minstens zeven jaar beschikbaar blijven.

De nieuwste tablets krijgen bovendien een energielabel met een score voor repareerbaarheid. Die score wordt bepaald op basis van de beschikbaarheid en prijs van onderdelen, en of reparatie-informatie openbaar is. De schaal loopt van A (makkelijk te repareren) tot E (moeilijk te repareren).

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