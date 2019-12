Stappenplan films en series op je Android-tablet

Hoe zet je films en series op je Android-tablet? En waarmee kun je ze het beste afspelen? Veel Android-tablets hebben een perfecte schermverhouding (16:9) om een film op te kijken. Zo heb je geen last van zwarte balken in het beeld

Er zijn verschillende methoden om je filmverzameling naar je Android-tablet te verplaatsen. Je hebt voor elke methode een computer of laptop nodig waar je filmbestanden op staan.

Usb-kabel naar je pc

Om bestanden via usb uit over te zetten heb je de usb-kabel van je tablet nodig en een Android-tablet die is ingesteld om bestanden uit te wisselen. Bij veel tablets hoef je daar zelf niets voor te doen, maar bij sommige vereist het van te voren wat extra werk.

Stap 1: Koppel je tablet met de pc via de usb-kabel. Hiermee verkrijg je toegang tot de opslag van je tablet. Als het goed is krijg je vervolgens een 'Autoplay'-melding van Windows. Kies voor Apparaat openen en bestanden weergeven. Als je geen melding krijgt, kun je ook bij je bestandsopslag van je tablet komen via Deze computer of in Windows 10 via Verkenner. Als het is gelukt, ga dan naar stap 4. Zo niet, ga verder met stap 2.

Stap 2: Ga op je tablet naar Instellingen > Info of Over tablet > Software-informatie en tik herhaaldelijk op 'Build-nummer', totdat je de melding krijgt dat je in de ontwikkelaarsmodus bent.

Stap 3: Ga vervolgens naar Instellingen > Opties voor ontwikkelaars en vink onder het kopje Foutopsporing de instelling USB-foutopsporing aan.

Nu kun je via de usb-kabel bestanden verplaatsen tussen je tablet en je pc.

Stap 4: Open de map met de naam 'Movies'. Als deze map niet bestaat, kun je hem zelf aanmaken. Kopieer vervolgens de films of series die je op je tablet wilt zetten naar deze map.

Stap 5: Haal de usb-kabel uit je pc. Je videobestanden staan nu op de opslag van je tablet.

Lukt het niet?

Zie je geen mappen? Of verschijnt je tablet überhaupt niet in Windows Verkenner? Dan moet je nog even aangeven dat de tablet als opslag gezien moet worden door de pc.

Ga op je tablet naar Instellingen > Opties voor ontwikkelaars > Scroll naar beneden naar USB Configuratie > Selecteer (MTP) Media Transfer Protocol. Koppel je tablet vervolgens opnieuw met je pc. Als het goed is, wordt hij nu wel herkend. Ga verder met stap 4.

Is het nog steeds niet gelukt? Probeer dan één van de andere methoden die we hebben beschreven.

Heb je een Mac of MacBook?

Je kunt ook met een Mac via usb-kabel bestanden van en naar je Android-tablet verplaatsen. Hiervoor heb je het gratis programma Android File Transfer nodig.

Externe harde schijf via usb on-the-go

Sommige tablets hebben een speciale usb-aansluiting waarmee je ze kunt koppelen met usb-sticks en externe harde schijven. Deze usb on-the-go-functionaliteit (otg) is een eenvoudige manier om films en series op je tablet te zetten. Je hebt hiervoor een kabel nodig die de kleine usb-aansluiting van je tablet verbindt met een grotere usb-stekker van een usb-stick of harde schijf. Om erachter te komen of je tablet usb otg ondersteunt, kijk je naar de specificaties van je tablet of download je de app USB OTG Checker. Veel tablets die usb on-the-go ondersteunen komen standaard al met een geschikte kabel. Zo niet, dan kun je zo'n usb on-the-go kabel ook los kopen voor een paar euro.

Stap 1: Doe de usb-stick of externe schijf in je pc.

Stap 2: Ga op de pc via de verkenner naar de usb-opslag en zet er de videobestanden in die je wilt verplaatsen.

Stap 3: Haal de stick uit je pc en koppel hem via de usb otg-kabel met je tablet.

Met de meeste tablets kun je nu al je video's afspelen. Lukt het niet? Probeer dan een afspeel-app zoals MX Speler.

Geheugenkaart

Als zowel je tablet als je pc een sd-kaartlezer heeft, dan kun je ook je films via een geheugenkaart (microSD) verplaatsen naar je tablet. Kijk van te voren welke geheugenkaarten je tablet ondersteunt. Sommige goedkope Android-tablets kunnen maximaal 32 GB aan.

Stap 1: Doe de sd-kaart in de kaartlezer van je pc.

Stap 2: Ga op de pc via de verkenner naar de sd-opslag en zet er je videobestanden in.

Stap 3: Haal de de sd-kaart uit de pc en doe hem in de kaartlezer van je tablet.

Bij sommige Android-tablets is het nodig om te sd-kaart te activeren voordat je kunt zien en afspelen wat er op staat. Ga hiervoor naar Instellingen > Opslagruimte > SD-kaart koppelen. Met een app als MX Speler kun je vervolgens je filmmateriaal van je sd-kaart afspelen.

Draadloos

Er zijn ook apps waarmee je draadloos bestanden naar je tablet kunt verplaatsen. Voor het overzetten van grote bestanden zoals full hd films heb je wel een snel netwerk nodig. Problemen met het draadloze netwerk kunnen de boel bijvoorbeeld behoorlijk vertragen. Draadloos bestanden overbrengen is sowieso langzamer dan via usb of sd-kaart.

Airmore

Airmore is volledig gratis en je hoeft ervoor geen programma op je pc te installeren. Het verbinden met je tablet is erg simpel: Je downloadt de app op je tablet en gaat naar de webdienst van Airmore in de internetbrowser van je pc. Daar zie je een QR-code ziet staan. Deze code scan je met de camera van je tablet, waarna je bent verbonden. Het overzetten van je films doe je door ze naar de video-map in de webdienst te slepen. Je hebt hiervoor geen account nodig.

Airdroid

Voor Airdroid heb je wel een account nodig. Ook is er een premium versie van €2 per maand, maar met de gratis versie kun je al een hoop. Het grootste nadeel is dat je dan alleen bestanden tot 30 MB kunt verplaatsen. Voor het overzetten van films is de gratis versie dus niet geschikt.

Om je films te verplaatsen is het nodig om een desktopprogramma van Airdroid te installeren. Het opzetten daarvan duurt even, maar als het eenmaal werkt, is het een erg handige en gebruiksvriendelijke dienst. Door simpelweg je films te slepen naar Airdroid kun je ze overzetten naar je tablet. Let op dat je wel je gegevens deelt door een account aan te maken. Om er vervolgens op je tablet gebruik van te maken, download en installeer je de app.

Je kunt bij ons ook geteste tablets met elkaar vergelijken. Of je kunt meteen bekijken welke tablets het beste uit de test zijn gekomen.

Droid over Wifi

Droid over Wifi is gratis maar heeft ook een pro-versie van €2,42. Met de gratis versie kun je echter al prima mee uit de voeten.

Je installeert de app vanuit de Google Play en tikt het adres dat je ziet in de internetbrowser van je pc. Dat ziet er als het goed is ongeveer zo uit: 192.168.x.x:8080. Daarna tik je de pincode over die je in de app op je tablet ziet staan. Vervolgens kom je terecht in een bestandsverkenner van je tablet, waarin je naar wens bestanden kunt toevoegen, verwijderen en verplaatsen. Ook kun je nieuwe mappen aanmaken om je bestanden te sorteren.

Afspeel-apps

Als het is gelukt om je films op je tablet te zetten, wil je ze natuurlijk ook kunnen afspelen. De apps die vaak worden meegeleverd met Android-tablets en -smartphones kunnen lang niet alle filmbestanden afspelen. Met de onderstaande apps heb je dat probleem niet.

VLC for Android

Gratis

VLC for Android is een van de meest bekende video-apps voor Android. Deze app is gebruiksvriendelijk en ondersteunt vrijwel alle videoformaten. Ook herkent VLC films vanaf sd-kaart, usb stick of films die je met een andere app hebt binnengehaald. Daarnaast kan de app je helpen met het gebruik van ondertitels.

MX Speler

Gratis (de Pro-versie zonder advertenties kost €6,10)

Ook MX Speler kan vrijwel alle videobestanden afspelen, inclusief ondertitels. Het is een van de meest gedownloade video-apps voor Android, maar sinds een update in 2015 ondersteunt MX Speler geen Dolby Digital surroundgeluid meer (AC3). Dat betekent dat films die gebruik maken van deze techniek alleen zonder geluid kunnen worden afgespeeld. Voor deze films heb je er dan ook weinig aan.

Je kunt bij ons ook geteste tablets met elkaar vergelijken. Of je kunt meteen bekijken welke tablets het beste uit de test zijn gekomen.

BSPlayer FREE

Gratis (de versie zonder advertenties kost €5)

BSPlayer ondersteunt minder videobestanden dan MX Speler en VLC, maar wel de meest gebruikte. Het zal dus niet vaak voorkomen dat je een film niet kunt afspelen. Handig is dat je met deze app online naar ondertitels zoeken. Een grappige functionaliteit is dat je video's in aparte vensters kunt afspelen, bijvoorbeeld op je startscherm.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in 1 oogopslag welke tablets goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste tablets

Bekijk ook: