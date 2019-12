Sd-kaart kopen: waar let je op?

Kies het juiste type kaart

Een sd-kaart is een geheugenkaart voor opslag, in het geval van je camera voor foto's en video's. Bijna alle camera’s gebruiken een sd-kaart voor opslag.

SDHC Heeft een opslag tot 32 GB. In apparaten met dit logo kun je alleen sd- en sdhc-kaarten gebruiken. SDXC Heeft een opslag tussen de 32 GB en 2 TB. In apparaten met dit logo kun je alle 3 de kaarten gebruiken.

Mini- en MicroSD kaarten zijn geheugenkaarten met andere afmetingen. Lees meer over soorten SD-kaarten.

Bepaal de geheugencapaciteit

De geheugencapaciteit bepaalt hoeveel data op de kaart past. Kies een sd-kaart met veel geheugencapaciteit als je veel foto's of video's maakt.

Foto

Niet iedere foto is even groot (in MB). De grootte van een foto hangt af van het aantal megapixels, compressie en de gedetailleerdheid van het onderwerp. Het maximale aantal foto’s op een geheugenkaart kan daarom dus verschillen. Kijk hoeveel MB jouw foto’s gemiddeld zijn, dan kun je uitrekenen hoeveel foto’s er op een kaartje passen. 1 GB is 1024 MB.

Om een voorbeeld te geven. Een camera met een beeldsensor van 12 megapixels, maakt foto's die gemiddeld 3,6 MB groot zijn. Op een SD-kaart van 1 GB kun je dan zo'n 284 foto's opslaan.

Video

Bij filmen wordt veel data op de sd-kaart gezet en vraagt dus meer ruimte op je sd-kaart.

Zo kost 1 uur filmen in sd ongeveer 4 GB aan opslag.

ongeveer 4 GB aan opslag. 1 uur filmen in hd kost ongeveer 12 GB.

kost ongeveer 12 GB. 1 uur filmen in ultra hd kost ongeveer 45 GB.

Deze waarden zijn niet precies, hoe groot een video werkelijk is, hangt ook van andere omstandigheden af. Net als bij foto's.

Neem niet per se het snelste kaartje

De lees- en schrijfsnelheid geven weer hoe snel bestanden worden verwerkt. Bekijk goed welke snelheid je apparaat aankan, bijvoorbeeld in de handleiding. Bedenk daarna wat je ermee wilt doen. Maak je af en toe een foto? Dan is de lees- en schrijfsnelheid niet zo belangrijk.

Leessnelheid

De leessnelheid is belangrijk als je veel of grote bestanden overzet naar je computer.

Schrijfsnelheid

De schrijfsnelheid is belangrijk als je snel foto’s achter elkaar maakt, dit gebeurt vaak bij sport- en actiefotografie. Ook als je foto's in RAW-bestanden opslaat, kan extra schrijfsnelheid handig zijn.

Snelheidsklasse

De snelheidsklasse is belangrijk als je video gaat opnemen. Lees meer over de snelheid van een sd-kaart.

