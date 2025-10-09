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Professioneel getest!

De beste fotocamera voor jou, door ons getest

Er zijn veel goede fotocamera’s, maar slechte zijn er ook nog steeds. Met welk fototoestel maak je goede foto’s onder alle omstandigheden? Wij zochten het voor je uit door zelf alle camera’s grondig te testen. Doe je voordeel met ons advies.

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Wij hebben fotocamera's voor je getest

Laatste update van de test: 9 oktober 2025
  • JuisteAankoop

    Professionele laboratoriumtest

    Onze onderzoekers testen elke fotocamera uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.

  • Miskoop

    Voorkom een miskoop

    Met onze test zie je in één oogopslag welke fotocamera's goed zijn. En minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

  • Onafhankelijk

    100% onafhankelijk

    We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.

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3 highlights uit de test

We hebben alle soorten fotocamera’s voor je getest. Van geavanceerde systeemcamera’s (óók spiegelreflex) tot handzame compactcamera’s. Lees meer over hoe wij fotocamera’s testen.

  • Fotocamera's highlight 1 - fotokwaliteit

    1. Fotokwaliteit

    Een fototoestel moet natuurlijk goede foto’s kunnen maken: haarscherp, goed belicht, met realistische kleuren en zonder reflecties. Het is een misverstand dat je alleen met grote, professionele camera’s foto’s van topkwaliteit kunt maken. Ook enkele compactcamera’s uit onze test scoren hierop net zo goed.

  • Fotocamera's highlight 2 - snelheid

    2. Snelheid

    Heel belangrijk bij een fototoestel is de afdrukvertraging. Hoeveel tijd zit er tussen het indrukken van de knop en de daadwerkelijke foto? We meten ook hoe snel de fotocamera opstart en doen nog 4 andere snelheidsmetingen. Veel camera's blijken langzaam te zijn en dat fotografeert niet lekker. Je kunt zomaar dat unieke moment missen!

  • Fotocamera's highlight 3 - gemakkelijk in gebruik

    3. Gemakkelijk in gebruik

    Niks zo frustrerend als een onhandig fototoestel. De afdrukknop werkt niet fijn, het in- en uitzoomen gaat niet soepel of de fotocamera is lastig in te stellen. Je kunt dit onmogelijk dit vooraf allemaal zelf uitproberen. Daarom testen we uitgebreid het gebruiksgemak.

Nieuwsgierig naar de verschillen tussen fotocamera's op deze en nog veel meer punten?
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Sandra grijs achtergrond 900x900Sandra Molenaar

Directeur Consumentenbond

'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'

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