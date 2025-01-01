Vind je fotokwaliteit heel belangrijk, een grotere camera prettig en maak het gewicht je niet zoveel uit? Dan is een grote systeemcamera of spiegelreflex wat voor jou. Wij zochten voor je uit welke van deze camera’s goed zijn.
Laat onze test je helpen om een goede fotocamera te kiezen.
Onze onderzoekers testen elke fotocamera uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.
Met onze test zie je in één oogopslag welke grote systeemcamera's goed zijn. En minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
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Grote systeemcamera’s inclusief grote of kleine spiegelreflexen. We testen ze allemaal zodat jij ook de hele dure kunt vergelijken met de betaalbare modellen. Lees meer over hoe wij fotocamera’s testen.
Natuurlijk verwacht je de allerbeste fotokwaliteit als je een grote fotocamera meedraagt. We testen kleurweergave, resolutie, scherpte en nog veel meer. We analyseren de foto's met software. Onze experts beoordelen de kwaliteit. Zij zien dat verschillende lenzen andere resultaten geven. Daarom testen we de fotocamera's met verschillende lenzen.
Supersnel een foto maken als het moment zich plotseling voordoet. Dat kan alleen als een fototoestel heel snel opstart. De meeste grote fotocamera’s doen dat goed. Maar in sommige situaties zijn ook de grote camera's wel eens traag. Bijvoorbeeld als je bij weinig licht het scherm gebruikt in plaats van de zoeker.
Voor foto’s met een mooi scherptediepte-effect wil je wel precíes op de goede plek scherpstellen. Met autofocus mislukt dat weleens. Daarom testen we ook hoe gemakkelijk het is om handmatig scherp te stellen. Onze experts beoordelen ook het gemak waarmee je de fotocamera instelt of lenzen wisselt. Ook kijken ze of je goed geholpen wordt om het toestel te leren kennen.
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