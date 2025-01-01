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Professioneel getest!

De beste grote systeemcamera en spiegelreflex

Vind je fotokwaliteit heel belangrijk, een grotere camera prettig en maak het gewicht je niet zoveel uit? Dan is een grote systeemcamera of spiegelreflex wat voor jou. Wij zochten voor je uit welke van deze camera’s goed zijn.

predicaten

Wij hebben grote systeem- en spiegelreflexcamera's voor je getest

Laat onze test je helpen om een goede fotocamera te kiezen.

  • JuisteAankoop

    Professionele laboratoriumtest

    Onze onderzoekers testen elke fotocamera uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.

  • Miskoop

    Voorkom een miskoop

    Met onze test zie je in één oogopslag welke grote systeemcamera's goed zijn. En minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

  • Onafhankelijk

    100% onafhankelijk

    We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.

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3 highlights uit de test

Grote systeemcamera’s inclusief grote of kleine spiegelreflexen. We testen ze allemaal zodat jij ook de hele dure kunt vergelijken met de betaalbare modellen. Lees meer over hoe wij fotocamera’s testen.

  • Grote systeemcamera highlight 1 - fotokwaliteit

    1. Fotokwaliteit

    Natuurlijk verwacht je de allerbeste fotokwaliteit als je een grote fotocamera meedraagt. We testen kleurweergave, resolutie, scherpte en nog veel meer. We analyseren de foto's met software. Onze experts beoordelen de kwaliteit. Zij zien dat verschillende lenzen andere resultaten geven. Daarom testen we de fotocamera's met verschillende lenzen.

  • Grote systeemcamera highlight 2 - snelheid

    2. Snelheid

    Supersnel een foto maken als het moment zich plotseling voordoet. Dat kan alleen als een fototoestel heel snel opstart. De meeste grote fotocamera’s doen dat goed. Maar in sommige situaties zijn ook de grote camera's wel eens traag. Bijvoorbeeld als je bij weinig licht het scherm gebruikt in plaats van de zoeker.

  • Grote systeemcamera highlight 3 - gebruiksgemak

    3. Gebruiksgemak

    Voor foto’s met een mooi scherptediepte-effect wil je wel precíes op de goede plek scherpstellen. Met autofocus mislukt dat weleens. Daarom testen we ook hoe gemakkelijk het is om handmatig scherp te stellen. Onze experts beoordelen ook het gemak waarmee je de fotocamera instelt of lenzen wisselt. Ook kijken ze of je goed geholpen wordt om het toestel te leren kennen.

Nieuwsgierig naar de verschillen tussen fotocamera's op deze en nog veel meer punten?
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'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'

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