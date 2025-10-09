Maak je graag prachtige foto's? Dan is een goed fototoestel wat voor jou. Tot en met oktober 2025 testten we honderden camera's. We testen nu geen nieuwe modellen meer.

Fotocamera's getest

We hebben fotocamera's getest van bekende merken als Canon, Nikon, Panasonic en Sony. Natuurlijk letten we op fotokwaliteit, maar we kijken ook naar filmkwaliteit, snelheid, bediening, scherm, flitser en wifi-functie. Ook testen we of outdoorcamera's echt waterdicht en schokbestendig zijn.

Fotocamera kopen

Een fotocamera kopen kan ingewikkeld zijn. Want er zijn heel veel soorten camera's. Daarom is het handig dat je eerst bepaalt waar je foto's van gaat maken. En hoe groot je camera mag zijn. Ook is het belangrijk dat je een fototoestel makkelijk kunt instellen. Verder moet je letten op zoombereik en fotokwaliteit. Wij helpen je bij al deze zaken.

Fotocamera's vergelijken

Om een fototoestel te vinden dat bij je past is het handig als je veel fototoestellen kunt vergelijken. Bij ons vergelijk je fotocamera's van grote merken als Canon, Nikon, Panasonic en Sony. Je kunt fotocamera's vergelijken op prijs, maar ook op testresultaat. Verder vergelijk je bij ons camera's op fotokwaliteit, snelheid, bediening en op soort. Bijvoorbeeld als je op zoek bent naar een spiegelreflexcamera.