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Fotocamera's vergelijken

Laatste update van de test: 9 oktober 2025|

Maak je graag prachtige foto's? Dan is een goed fototoestel wat voor jou. Tot en met oktober 2025 testten we honderden camera's. We testen nu geen nieuwe modellen meer.

Keuzehulp

  • Panasonic Lumix DC-G97 met G Vario 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S.
    PanasonicLumix DC-G97 met G Vario 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S.
    Grote systeemcamera|24 - 120 mm = 5x|21 mm (17.3 x 13 mm (4/3 inch))

    Snelheid

  • Panasonic Lumix S5D met 18-40mm f/4.5-6.3
    PanasonicLumix S5D met 18-40mm f/4.5-6.3
    Grote systeemcamera|18 - 40 mm = 2,2x|42 mm (35.6 x 23.8 mm)

    Snelheid

  • Sony ZV-E10 II met 16-50mm f/3.5-5.6 PZ OSS II
    SonyZV-E10 II met 16-50mm f/3.5-5.6 PZ OSS II
    Kleine systeemcamera|24 - 75 mm = 3x|28 mm (23.3 x 15.5 mm)

    Snelheid

  • Fujifilm X-M5 met XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ
    FujifilmX-M5 met XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ
    Kleine systeemcamera|23 - 69 mm = 3x|28 mm (23.5 x 15.6 mm)

    Snelheid

  • Canon PowerShot V1
    CanonPowerShot V1
    Compact - Geavanceerd|16 - 50 mm = 3,1x|22 mm (1.4 inch)

    Snelheid

  • Nikon Z50 II met Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR
    NikonZ50 II met Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR
    Grote systeemcamera|24 - 75 mm = 3x|27 mm (23.5 x 15.7 mm)

    Snelheid

  • Fujifilm X100VI
    FujifilmX100VI
    Compact - Geavanceerd|35 mm = 1x|27 mm (23.5 x 15.7 mm)

    Snelheid

  • Nikon Z5 II met Nikkor Z 24-50mm f/4-6.3
    NikonZ5 II met Nikkor Z 24-50mm f/4-6.3
    Grote systeemcamera|24 - 50 mm = 2,1x|43 mm (35.9 x 23.9 mm)

    Snelheid

  • OM SYSTEM OM-3 met Digital ED 12-45mm f/4 Pro
    OM SYSTEMOM-3 met Digital ED 12-45mm f/4 Pro
    Kleine systeemcamera|24 - 90 mm = 3,75x|21 mm (17.4 x 13 mm (4/3 inch))

    Snelheid

  • Panasonic DC-G100D met G Vario 12-32mm f/3.5-5.6
    PanasonicDC-G100D met G Vario 12-32mm f/3.5-5.6
    Kleine systeemcamera|24 - 64 mm = 2,67x|21 mm (17.3 x 13 mm (4/3 inch))

    Snelheid

  • Fujifilm X-T50 met XC 15-45 mm f/3.5-5.6 OIS PZ
    FujifilmX-T50 met XC 15-45 mm f/3.5-5.6 OIS PZ
    Kleine systeemcamera|23 - 69 mm = 3x|28 mm (23.5 x 15.7 mm)

    Snelheid

  • Panasonic Lumix DC-S9 met 20-60mm f/3.5-5.6
    PanasonicLumix DC-S9 met 20-60mm f/3.5-5.6
    Kleine systeemcamera|20 - 60 mm = 3x|42 mm (35.6 x 23.8 mm)

    € 1.525,-

    Richtprijs

    Snelheid

  • Leica D-Lux 8
    LeicaD-Lux 8
    Compact - Geavanceerd|24 - 75 mm = 3,1x|20 mm (17.3 x 13 mm (4/3 inch))

    Snelheid

  • Sony Alpha 6700 met 16-50mm f/3.5-5.6 OSS PZ
    SonyAlpha 6700 met 16-50mm f/3.5-5.6 OSS PZ
    Kleine systeemcamera|24 - 75 mm = 3x|29 mm (23.3 x 15.5 mm)

    Snelheid

  • Panasonic DC-G9 II met LUMIX G 12-60mm f/3.5-5.6
    PanasonicDC-G9 II met LUMIX G 12-60mm f/3.5-5.6
    Grote systeemcamera|24 - 120 mm = 5x|22 mm (17.3 x 13 mm (4/3 inch))

    Snelheid

  • Sony Alpha 7C II met FE 28-60mm f/4.0-5.6
    SonyAlpha 7C II met FE 28-60mm f/4.0-5.6
    Kleine systeemcamera|28 - 60 mm = 2,14x|44 mm (35.9 x 23.9 mm)

    Snelheid

  • Sony ZV-E1 met FE 28-60mm f/4-5.6
    SonyZV-E1 met FE 28-60mm f/4-5.6
    Kleine systeemcamera|28 - 60 mm = 2,14x|44 mm (35.6 x 23.8 mm)

    Snelheid

  • Canon EOS R100 met RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM
    CanonEOS R100 met RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM
    Grote systeemcamera|29 - 72 mm = 2,5x|27 mm (22.3 x 14.9 mm)

    Snelheid

Fotocamera's getest

We hebben fotocamera's getest van bekende merken als Canon, Nikon, Panasonic en Sony. Natuurlijk letten we op fotokwaliteit, maar we kijken ook naar filmkwaliteit, snelheid, bediening, scherm, flitser en wifi-functie. Ook testen we of outdoorcamera's echt waterdicht en schokbestendig zijn. 

Fotocamera kopen

Een fotocamera kopen kan ingewikkeld zijn. Want er zijn heel veel soorten camera's. Daarom is het handig dat je eerst bepaalt waar je foto's van gaat maken. En hoe groot je camera mag zijn. Ook is het belangrijk dat je een fototoestel makkelijk kunt instellen. Verder moet je letten op zoombereik en fotokwaliteit. Wij helpen je bij al deze zaken. 

Fotocamera's vergelijken

Om een fototoestel te vinden dat bij je past is het handig als je veel fototoestellen kunt vergelijken. Bij ons vergelijk je fotocamera's van grote merken als Canon, Nikon, Panasonic en Sony. Je kunt fotocamera's vergelijken op prijs, maar ook op testresultaat. Verder vergelijk je bij ons camera's op fotokwaliteit, snelheid, bediening en op soort. Bijvoorbeeld als je op zoek bent naar een spiegelreflexcamera. 

Fotocamera's per merk