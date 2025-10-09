icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Samsung fotocamera

Welke Samsung fotocamera komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Samsung fotocamera's en vergelijk de Samsung fotocamera met andere fotocamera's.
Laatste update van de test: 9 oktober 2025

Keuzehulp

  • Samsung NX3300 met 16-50mm
    SamsungNX3300 met 16-50mm
    Kleine systeemcamera|24,6 - 77 mm = 3x|28 mm (23,5 x 15,7 mm)

    Prijs niet beschikbaar

    Snelheid

  • Samsung DV180F
    SamsungDV180F
    25 - 125 mm = 5x|8 mm (1/2,33 inch)

    Prijs niet beschikbaar

    Snelheid

  • Samsung NX500 met 16-50mm
    SamsungNX500 met 16-50mm
    Kleine systeemcamera|24,6 - 77 mm = 3x|27 mm (23,5 x 15,7 mm)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Samsung NX1 met NX 16-50mm f2-2.8 S ED OIS met grip
    SamsungNX1 met NX 16-50mm f2-2.8 S ED OIS met grip
    Grote systeemcamera|24,6 - 77 mm = 3x|27 mm (23,5 x 15,7 mm)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Samsung NX1 met NX 16-50mm f2-2.8 S ED OIS
    SamsungNX1 met NX 16-50mm f2-2.8 S ED OIS
    Grote systeemcamera|24,6 - 77 mm = 3x|27 mm (23,5 x 15,7 mm)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Samsung NX1 met NX 16-50mm f3.5-5.6 Power Zoom ED OIS
    SamsungNX1 met NX 16-50mm f3.5-5.6 Power Zoom ED OIS
    Grote systeemcamera|24,6 - 77 mm = 3x|27 mm (23,5 x 15,7 mm)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Samsung NX3000 met 16-50mm PZ OiS
    SamsungNX3000 met 16-50mm PZ OiS
    Kleine systeemcamera|24,6 - 77 mm = 3x|27 mm (23,5 x 15,7 mm)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Samsung WB35F
    SamsungWB35F
    24 - 288 mm = 12x|8 mm (1/2,3)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Samsung NX Mini met NX-M 9-27mm F3.5-5.6 ED OIS
    SamsungNX Mini met NX-M 9-27mm F3.5-5.6 ED OIS
    Kleine systeemcamera|24 - 72 mm = 3x|16 mm (13,2 x 8,8 mm)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Samsung WB50F
    SamsungWB50F
    24 - 288 mm = 12x|8 mm (1/2,3)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Samsung WB2200F
    SamsungWB2200F
    Compact - Superzoom|20 - 1200 mm = 60x|9 mm (1/2,3)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Samsung NX30 met Samsung 1:3,5-5,6 18-55mm III OIS i-Function
    SamsungNX30 met Samsung 1:3,5-5,6 18-55mm III OIS i-Function
    Grote systeemcamera|27,7 - 84,7 mm = 3x|27 mm (23,5 x 15,7 mm)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Samsung Galaxy Camera 2
    SamsungGalaxy Camera 2
    23 - 483 mm = 21x|8 mm (1/2,3)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Samsung WB350F
    SamsungWB350F
    23 - 483 mm = 21x|8 mm (1/2,3)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Samsung WB1100F
    SamsungWB1100F
    Compact - Superzoom|25 - 875 mm = 35x|8 mm (1/2,3)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Samsung NX300M met 18-55 III OIS
    SamsungNX300M met 18-55 III OIS
    Kleine systeemcamera|27,7 - 84,7 mm = 3x|27 mm (23,5 x 15,7 mm)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Samsung WB110
    SamsungWB110
    Compact - Superzoom|22,3 - 580 mm = 26x|8 mm (1/2,3)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Samsung Galaxy NX EK-GN120 met 18-55mm III OIS (met7inch tablet)
    SamsungGalaxy NX EK-GN120 met 18-55mm III OIS (met7inch tablet)
    Grote systeemcamera|27,7 - 84,7 mm = 3x|27 mm (23,5 x 15,7)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Fotocamera's per merk