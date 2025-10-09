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Ricoh fotocamera

Welke Ricoh fotocamera komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Ricoh fotocamera's en vergelijk de Ricoh fotocamera met andere fotocamera's.
Laatste update van de test: 9 oktober 2025

Keuzehulp

  • Ricoh WG-80
    RicohWG-80
    Onderwatercamera|28 - 140 mm = 5x|8 mm (1/2.3 inch)

    Snelheid

  • Ricoh GR IIIx
    RicohGR IIIx
    Compact - Geavanceerd|40 mm = 1x|28 mm (23.5 x 15.6 mm)

    Snelheid

  • Ricoh WG-70
    RicohWG-70
    Onderwatercamera|28 - 140 mm = 5x|8 mm (1/2.3 inch)

    Prijs niet beschikbaar

    Snelheid

  • Ricoh WG-6
    RicohWG-6
    Onderwatercamera|28 - 140 mm = 5x|8 mm (1/2.3 inch)

    Prijs niet beschikbaar

    Snelheid

  • Ricoh GR III
    RicohGR III
    Compact - Geavanceerd|28 mm = 1x|28 mm (23,5 mm x 15,6 mm)

    Prijs niet beschikbaar

    Snelheid

  • Ricoh WG-60
    RicohWG-60
    Onderwatercamera|28 - 140 mm = 5x|8 mm (1/2.3 inch)

    Prijs niet beschikbaar

    Snelheid

  • Ricoh WG-50
    RicohWG-50
    Onderwatercamera|28 - 140 mm = 5x|8 mm (1/2.3 inch)

    Prijs niet beschikbaar

    Snelheid

  • Ricoh GR II
    RicohGR II
    Compact - Geavanceerd|28 mm = 1x|28 mm (23,7 x 15,7 mm (APS-C))
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Ricoh GR II met zoeker
    RicohGR II met zoeker
    Compact - Geavanceerd|28 mm = 1x|28 mm (23,7 x 15,7 mm (APS-C))
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Ricoh WG-5 GPS
    RicohWG-5 GPS
    Onderwatercamera|25 - 100 mm = 4x|7 mm (1/2,3)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Ricoh WG-30W
    RicohWG-30W
    Onderwatercamera|28 - 140 mm = 5x|8 mm (1/2,3)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Ricoh WG-30
    RicohWG-30
    Onderwatercamera|28 - 140 mm = 5x|8 mm (1/2,3)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Ricoh WG-4 GPS
    RicohWG-4 GPS
    Onderwatercamera|25 - 100 mm = 4x|7 mm (1/2,3)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Ricoh WG-4
    RicohWG-4
    Onderwatercamera|25 - 100 mm = 4x|7 mm (1/2,3)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Ricoh WG-20
    RicohWG-20
    Onderwatercamera|28 - 140 mm = 5x|8 mm (1/2,3)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Ricoh HZ15
    RicohHZ15
    24 - 360 mm = 15x|8 mm (1/2,3)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Ricoh GR
    RicohGR
    Compact - Geavanceerd|28 mm = 1x|29 mm (APS-C)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Ricoh GR met zoeker
    RicohGR met zoeker
    Compact - Geavanceerd|28 mm = 1x|29 mm (APS-C)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

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