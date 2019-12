Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Ricoh HZ15 is een travelzoomcamera met 15 keer zoom, van 24 mm groothoek tot 360 mm tele. Het is een goedkoop uitziende, simpele camera van 32 mm dik en weegt 202 gram. De CCD-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 7 mm. Helemaal ingezoomd moet je 3 meter afstand houden om scherp te stellen. De optische beeldstabilisatie compenseert trillende handen. De Li-Ion-accu kun je alleen in de camera opladen. Je kunt de camera wel gebruiken tijdens het opladen. Het scherm heeft een lage resolutie en toont uitleg, fotografietips, hulplijnen en histogram. De flitser is onbeweeglijk ingebouwd. De camera kan filmen in hd met monogeluid, maar heeft geen hdmi-uitgang. De camera werkt met een SD(HC) geheugenkaart. Eye-Fi-kaarten worden ook ondersteund. Met MediaImpression LE kun je op de computer foto's en video's bewerken. Verder beschikt de HZ15 o.a. over: panoramafunctie, intervalopname/timelapsefotografie, onbeperkte lengte serieopname en zelfontspanner met glimlachdetectie. Focustracking ontbreekt.